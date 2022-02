Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 08/02/2022

Primeira Leitura (1Rs 8,22-23.27-30)

Leitura do Primeiro Livro dos Reis.

Naqueles dias, 22Salomão pôs-se de pé diante do altar do Senhor, na presença de toda a assembleia de Israel, estendeu as mãos para o céu e disse: 23“Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus igual a ti nem no mais alto dos céus, nem aqui embaixo na terra; tu és fiel à tua misericordiosa aliança com teus servos, que andam na tua presença de todo o seu coração. 27Mas será que Deus pode realmente morar sobre a terra? Se os mais altos céus não te podem conter, muito menos esta casa que eu construí! 28Mas atende, Senhor meu Deus, à oração e à súplica do teu servo, e ouve o clamor e a prece que ele faz hoje em tua presença.

29Teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre o lugar do qual disseste: ‘Aqui estará o meu nome!’ Ouve a oração que o teu servo te faz neste lugar. 30Ouve as súplicas de teu servo e de teu povo Israel, quando aqui orarem. Escuta-os do alto da tua morada, no céu, escuta-os e perdoa!

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 83)

— Quão amável, ó Senhor, é vossa casa!

— Minha alma desfalece de saudades e anseia pelos átrios do Senhor! Meu coração e minha carne rejubilam e exultam de alegria no Deus vivo!

— Mesmo o pardal encontra abrigo em vossa casa, e a andorinha ali prepara o seu ninho, para nele seus filhotes colocar: vossos altares, ó Senhor Deus do universo! Vossos altares, ó meu Rei e meu Senhor!

— Felizes os que habitam vossa casa; para sempre haverão de louvar! Olhai, ó Deus, que sois a nossa proteção, vede a face do eleito, vosso Ungido!

— Na verdade, um só dia em vosso templo vale mais do que milhares fora dele! Prefiro estar no limiar de vossa casa, a hospedar-me na mansão dos pecadores!

Evangelho (Mc 7,1-13)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Marcos.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 1os fariseus e alguns mestres da Lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. 2Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado.

3Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. 4Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho. E seguem muitos outros costumes que receberam por tradição: a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre.

5Os fariseus e os mestres da Lei perguntaram então a Jesus: “Por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos?” 6Jesus respondeu: “Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: ‘Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. 7De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos’. 8Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens”.

9E dizia-lhes: “Vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. 10Com efeito, Moisés ordenou: ‘Honra teu pai e tua mãe’. E ainda: ‘Quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer’. 11Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e à sua mãe: ‘O sustento que vós poderíeis receber de mim é Corban, isto é, Consagrado a Deus’. 12E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. 13Assim vós esvaziais a Palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

A Eucaristia é o alimento da alma

“Naque tempo, os fariseus e alguns mestres da Lei de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as lavadas. Com efeito, os fariseus e todos os felizes só comem depois, seguindo a tradição de entrega dos antigos. Ao voltar da praça, eles não vêm sem tomar banho. E seguem outros costumes que receberam por tradição muitos” (Marcos 7,1-4).

É mais fácil lavar as mãos do que converter-se. É muito mais fácil, é mais prático! É mais fácil aspergir-se com uma água benta do que rasga o coração numa confissão sacramental. Que nós corremos risco! O mesmo risco que correram esses fariseus e experiências da Lei, que acabaram por ser uma religiosa em práticas somente, porque o mestre estava mais tempo de Deus, e Jesus conhecia muito bem esses corações.

Por isso é importante para nós não confundirmos religiosidade com experiência de fé. A faz parte da nossa experiência de fé, são tradições que nós também religi são elementos. A experiência de fé nos leva ao encontro pessoal com Jesus, fala-nos do relacionamento com uma pessoa, e não como um objeto ou uma realidade exterior, mas como a realidade interior.

A fé nos leva ao encontro pessoal com Jesus, por isso, se a religiosidade não tornará isso, ela vai se tornar um monte de práticas exteriores, como dos fariseus e dos mestres da Lei. Gestos ritos, palavras, tudo o que nós, a nossa religiosidade precisa ser direcionada à pessoa de Jesus tem que nos levar a ser mais de Cristo, a amar mais Jesus Cristo.

A Eucaristia é dom, é a vida de Cristo, é entender que é o Puro por excelência, Jesus Cristo, que me faz puro

Jesus nos amou quando nós éramos pecadores máximos, essa é uma que São Paulo nos ensina: “Jesus nos amou quando nós éramos ainda pecadores” (cf. Romanos 5,8), e Ele se transforma nas nossas mãos quando elas estavam sujas do pecado . Digamos que esse é o pontapé inicial, e é fundamental para nós reconhecermos isso! É claro que isso não é uma desculpa para nós tocarmos o Senhor indignidade, em estado de pecado ou para vivermos no pecado. Absolutamente, não!

“Quando vamos fila da comunhão, por exemplo, precisamos oferecer para o Senhor um puro, uma morada digna.” Não é isso! Mas também não é pensar assim: “Que maravilha! Estou na fila da comunhão, eu sou digno de receber a Eucaristia!”. Nós receberíamos assim, não estaríamos recebendo a Eucaristia, mas sim Se um salário receber nossos méritos, ea Eucaristia não é isso. A Eucaristia é dom, é a vida de Cristo, é entender que é o Puro por excelência, Jesus Cristo, que me faz puro; não são meus méritos, não são os meus exercícios, mas é Aquele que é Santo, Aquele que é puro, aquele que, tocando a minha carne impura, torna-me puro.

Papa Francisco, no dia 6 de junho de 2021, dizia: “A Eucaristia não é o prêmio dos santos, mas é o pão dos pecadores”. Atenção, muita atenção para não criarmos como nossas tradições pessoais e nos afastamos da Tradição que nós herdamos desde o início da Igreja. Que o nosso coração se abra a Cristo e que Ele nos purifique!

Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém!

Padre Donizete Ferreira - Sacerdote da Comunidade Canção Nova.