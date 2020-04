Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 08/04/2020

Primeira Leitura (Is 50,4-9a)

Leitura do Livro do Profeta Isaías.

4O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida; ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido, para prestar atenção como um discípulo.

5O Senhor abriu-me os ouvidos; não lhe resisti nem voltei atrás. 6Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba: não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. 7Mas o Senhor Deus é o meu Auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo, conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. 8A meu lado está quem me justifica; alguém me fará objeções? Vejamos. Quem é meu adversário? Aproxime-se. 9aSim, o Senhor Deus é meu Auxiliador; quem é que me vai condenar?

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Sl 68)

— Respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus.

— Respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus.

— Por vossa causa é que sofri tantos insultos, e o meu rosto se cobriu de confusão; eu me tornei como um estranho a meus irmãos, como estrangeiro para os filhos de minha mãe. Pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devoram com fogo abrasador: e os insultos de infiéis que vos ultrajam recaíram todos eles sobre mim!

— O insulto me partiu o coração; eu esperei que alguém, de mim tivesse pena; procurei quem me aliviasse e não achei! Deram-me fel como se fosse um alimento, em minha sede ofereceram-me vinagre!

— Cantando eu louvarei o vosso nome e agradecido exultarei de alegria! Humildes, vede isto e alegrai-vos: o vosso coração reviverá, se procurardes o Senhor continuamente! Pois nosso Deus atende à prece dos seus pobres, e não despreza o clamor de seus cativos.

Evangelho (Mt 26,14-25)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós!

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

— Glória a vós, Senhor!

Naquele tempo, 14um dos doze discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes 15e disse: “Que me dareis se vos entregar Jesus?” Combinaram, então, trinta moedas de prata. 16E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. 17No primeiro dia da festa dos Ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: “Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa?” 18Jesus respondeu: “Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: ‘O Mestre manda dizer: o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos’”.

19Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. 20Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os doze discípulos. 21Enquanto comiam, Jesus disse: “Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair”. 22Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: “Senhor, será que sou eu?”

23Jesus respondeu: “Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. 24O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem! Seria melhor que nunca tivesse nascido!” 25Então Judas, o traidor, perguntou: “Mestre, serei eu?” Jesus lhe respondeu: “Tu o dizes”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Usemos o dinheiro para construir um mundo melhor

“‘Que me dareis se vos entregar Jesus?’ Combinaram, então, trinta moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus” (Mateus 26,15-16).

A pergunta que Judas faz é uma das perguntas mais cruéis, porém, é a pergunta que está no coração de cada um de nós, dependendo das circunstâncias da vida: “O que me dareis se vos entregar Jesus?”.

Tudo na vida tem preço! E o preço, o retorno, o pagamento é com o deus desse mundo, o “deus dinheiro”. Por tudo se cobra, e, por tudo, facilmente se vende. Há quem venda a própria vida, a dignidade, há quem se venda para os bens desse mundo, a quem se venda para o consumismo desse mundo, a quem se venda e há quem se compre.

Há quem viva de comprar os outros com o que tem, porque o dinheiro é sedutor, enganador, ele ilude, perverte, seduz, prende, amarra, agarra e nos mantêm cativos a ele. Às vezes, você está até na casa de Deus rezando e os cifrões estão correndo na cabeça. Você está fazendo as suas coisas e ali está as contas, os bens, o que vai entrar, o que vai ganhar. A pergunta que sempre fazem um ao outro: “O que vou ganhar com isso?”.

Queremos sempre ganhar mais, ter mais, essa é a situação perversa que entrou no coração de Judas. A tentação do ter ele já tinha porque cuidava do dinheiro do grupo.

O dinheiro é para tornar o mundo melhor e nos fazer pessoas melhores

Quem tem nunca se contenta com o que tem porque é possuído pelo que tem. Precisamos, na verdade, administrar o que é colocado em nossas mãos, mas se nos deixarmos mover pela cobiça e pela avareza que são desejos perversos que invadem a alma para sempre pensar em possuir mais, ganhar mais, ter mais e os cifrões tomarem conta da cabeça e do coração, seremos reféns como Judas também foi.

Trabalhemos, ganhemos honestamente o nosso salário, que tenhamos sempre êxito na vida, inclusive, êxito financeiro, mas jamais nos tornemos escravos do deus desse mundo, que se chama dinheiro.

O dinheiro não é para comprar nem para vender pessoas, o dinheiro é para construir vidas mais dignas, mais humanas; o dinheiro é para tornar o mundo melhor e nos fazer pessoas melhores.

Quantas pessoas perderam a dignidade, o caráter, a simplicidade, os valores fundamentais que aprenderam no seio da sua casa porque se deixaram levar pelo dinheiro, pela vaidade que acompanha o possuir dinheiro. Outros, mesmo não o possuindo, vivem doenças que provêm do desejo de tê-lo. A doença da cobiça, do desejo desenfreado, a doença de só pensar em ter, a doença do consumismo. Os sentimentos se tornam desordenados e a vida se torna ansiosa.

O dinheiro é o tentador desse mundo. Que não sejamos seduzidos por ele como Judas foi, mas o usemos como dom para construir um mundo melhor.

Deus abençoe você!