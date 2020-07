Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 08/07/2020

Primeira Leitura (Os 10,1-3.7-8.12)

Leitura da Profecia de Oseias.

1Israel era uma vinha exuberante e dava frutos para seu consumo; na medida de sua produção erguia os numerosos altares; na medida da fertilidade da terra, embelezava seus ídolos. 2Com o coração dividido, deve agora receber castigo; o Senhor mesmo derrubará seus altares, destruirá os seus simulacros. 3Decerto, dirão agora: “Não temos rei; não temos medo do Senhor. Que poderia o rei fazer por nós?” 7Samaria está liquidada, seu rei vai flutuando como palha em cima da água. 8Será desmantelada a idolatria dos lugares altos, pecado de Israel; ali crescerão espinhos e abrolhos sobre seus altares; então se dirá aos montes: “Cobri-nos!” e às colinas: “Caí sobre nós!” 12Semeai justiça entre vós, e colhereis amor; desbravai uma roça nova. É tempo de procurar o Senhor, até que ele venha e derrame a justiça em vós.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Sl 104)

— Buscai constantemente a face do Senhor!

— Buscai constantemente a face do Senhor!

— Cantai, entoai salmos para ele, publicai todas as suas maravilhas! Gloriai-vos em seu nome que é santo, exulte o coração que busca a Deus!

— Procurai o Senhor Deus e seu poder, buscai constantemente a sua face! Lembrai as maravilhas que ele fez, seus prodígios e as palavras de seus lábios!

— Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido, ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus, vigoram suas leis em toda a terra.

Evangelho (Mt 10,1-7)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 1Jesus chamou os doze discípulos e deu-lhes poder de expulsar os espíritos maus e de curar todo tipo de doença e enfermidade. 2Estes são os nomes dos doze apóstolos: primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João; 3Filipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus, o cobrador de impostos; Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu; 4Simão, o Zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. 5Jesus enviou estes Doze, com as seguintes recomendações: “Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos! 6Ide, antes, às ovelhas perdidas da casa de Israel! 7Em vosso caminho, anunciai: ‘O Reino dos Céus está próximo’”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

O Reino dos Céus está próximo de nós

“Ide, antes, às ovelhas perdidas da casa de Israel! Em vosso caminho, anunciai: ‘O Reino dos Céus está próximo’” (Mateus 10,6-7).

Jesus está enviando Seus apóstolos com poder e autoridade para expulsarem os espíritos maus, para curarem todo tipo de doença e enfermidade.

Se olharmos, iremos perceber que há muitos demônios para serem expulsos da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, das nossas convivências e relações humanas. Há muitos espíritos maldosos e negativos. Há muitos espíritos das trevas que provocam desentendimentos, intrigas e acusações. Há muitos espíritos de gritaria; há muita maldade, muitas vezes, em nosso meio.

É preciso expulsar os espíritos do nosso meio, não podemos deixar que o mal reine entre nós porque o Reino dos Céus está próximo. Próximo quer dizer, aqui, é a proximidade. Ele está ali, e para eu estar n’Ele, preciso deixar o mal, deixar que esses espíritos mundanos ou espíritos do mundo, com tudo aquilo que têm de imundice, saiam do nosso meio.

Não espere o Reino dos Céus pós-morte, porque o Reino dos Céus começa aqui e se plenifica quando chegamos na glória. Mas ninguém chega na glória eterna, se não começar a praticar, a viver e entrar no Reino dos Céus aqui.

Não podemos deixar que o mal reine entre nós porque o Reino dos Céus está próximo

A ilusão é acharmos que vamos entrar no Reino dos Céus depois que morrermos, mas o Reino dos Céus nos é aberto pelo batismo. Precisamos, agora, penetrar, percorrer e viver essa realidade. Muitas vezes, olhamos para a nossa vida, para a nossa casa e percebemos que o Reino dos Céus está ficando distante, por isso, Jesus ordena que é preciso, primeiro, ir às ovelhas perdidas da casa de Israel.

A casa de Israel é a nossa casa quando não está toda perdida. Existem ovelhas perdidas na casa de Israel, dentro da sua casa, na nossa Igreja, no grupo em que estamos, no trabalho onde estamos exercendo o nosso ofício. Não sejamos indiferentes!

Estou vendo pessoas levando o Evangelho lá para o outro lado do mundo, ansiando ir para tão longe. Podemos ir, mas vamos primeiro à nossa casa, à nossa família; vamos primeiro cuidar desse pequeno rebanho que é de tão grande na importância e no significado para Deus.

Não percamos as ovelhas da nossa casa por falta de cuidado, ergamos a nossa casa com a graça, com a Palavra; expulsemos, com a autoridade que Jesus nos dá, esses espíritos malignos. E a nossa casa será curada, abençoada e restaurada, se não descuidarmos dos nossos e cuidarmos de levar as ovelhas da nossa casa.

O Reino dos Céus está bem próximo, é preciso, agora, aproximar-se dele para vivenciá-lo.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova. Contato: padrerogercn@gmail.com – Facebook