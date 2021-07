Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 08/07/2021

Primeira Leitura (Gn 44,18-21.23b-29;45,1-5)

Leitura do Livro do Gênesis.

Naqueles dias, 18Judá aproximou-se de José e, cheio de ânimo, disse: “Perdão, meu Senhor, permite a teu servo falar com toda a franqueza, sem que se acenda a tua cólera contra mim. Afinal, tu és como um faraó! 19Foi meu Senhor quem perguntou a seus servos: ‘Ainda tendes pai ou algum outro irmão?’ 20E nós respondemos ao meu senhor: ‘Temos um pai já velho e um menino nascido em sua velhice, cujo irmão morreu; é o único filho de sua mãe que resta, e seu pai o ama com muita ternura’. 21E tu disseste a teus servos: ‘Trazei-o a mim, para que eu possa vê-lo. 23bSe não vier convosco o vosso irmão mais novo, não vereis mais a minha face’.

24Quando, pois, voltamos para junto de teu servo, nosso pai, contamos tudo o que o meu senhor tinha dito. 25Mais tarde disse-nos nosso pai: ‘Voltai e comprai para nós algum trigo’. 26E nós lhe respondemos: ‘Não podemos ir, a não ser que o nosso irmão mais novo vá conosco. De outra maneira, sem ele, não nos podemos apresentar àquele homem’. 27E o teu servo, nosso pai, respondeu: ‘Bem sabeis que minha mulher me deu apenas dois filhos. 28Um deles saiu de casa e eu disse: um animal feroz o devorou! E até agora não apareceu. 29Se me levardes também este, e lhe acontecer alguma desgraça no caminho, fareis descer de desgosto meus cabelos brancos à morada dos mortos’”.

45,1Então José não pôde mais conter-se diante de todos os que o rodeavam e gritou: “Mandai sair toda a gente!” E, assim, não ficou mais ninguém com ele, quando se deu a conhecer aos irmãos. 2José rompeu num choro tão forte, que os egípcios ouviram e toda a casa do Faraó. 3E José disse a seus irmãos: “Eu sou José! Meu pai ainda vive?” Mas os irmãos não podiam responder-lhe nada, pois foram tomados de um enorme terror. 4Ele, porém, cheio de clemência, lhes disse: “Aproximai-vos de mim”. Tendo-se eles aproximado, disse: “Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. 5Entretanto, não vos aflijais, nem vos atormenteis, por me terdes vendido a este país. Porque foi para a vossa salvação que Deus me mandou adiante de vós, para o Egito”.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 104,16-21)

— Lembrai as maravilhas do Senhor!

— Lembrai as maravilhas do Senhor!

— Mandou vir, então, a fome sobre a terra e os privou de todo pão que os sustentava; um homem enviara à sua frente, José que foi vendido como escravo.

— Apertaram os seus pés entre grilhões e amarraram seu pescoço com correntes, até que se cumprisse o que previra, e a palavra do Senhor lhe deu razão.

— Ordenou, então, o rei que o libertassem, o soberano das nações mandou soltá-lo; fez dele o senhor de sua casa, e de todos os seus bens o despenseiro.

Evangelho (Mt 10,7-15)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 7“Em vosso caminho, anunciai: ‘O Reino dos Céus está próximo’. 8Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar!

9Não leveis ouro nem prata nem dinheiro nos vossos cintos; 10nem sacola para o caminho, nem duas túnicas nem sandálias nem bastão, porque o operário tem direito a seu sustento. 11Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida.

12Ao entrardes numa casa, saudai-a. 13Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz; se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. 14Se alguém não os receber, nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade, e sacudi a poeira dos vossos pés. 15Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade, no dia do juízo.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Precisamos nos aproximar sempre mais do Reino de Deus

“Em vosso caminho, anunciai: ‘O Reino dos Céus está próximo’. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar!” (Mateus 10,7-8).

É de graça que nós recebemos graça sobre graça, é de graça que recebemos o amor e a salvação de Deus. É por graça que Deus nos salva, e por isso sejamos também canais da graça. Tudo o que nós precisamos, nesta vida, é ser canais da graça, instrumentos dela. Eu não sou a graça, mas Deus me fez instrumento da Sua graça, Deus fez você e quer que você seja sempre um instrumento para que a graça d’Ele chegue aos corações.

A graça primeira é a do anúncio, e, em meio a tantas calamidades, em meio aos tempos difíceis que nós vivemos e aos sofrimentos que enfrentamos, nós poderíamos parar nisso, mas se pararmos diante dos dramas, a vida humana ao invés de ser uma graça, cai em desgraça.

Precisamos levar com mais determinação o Reino de Deus que está no meio de nós

A graça de Deus está no meio de nós, o Reino dos Céus está próximo, nós precisamos nos aproximar sempre mais desse Reino e trazer as pessoas para estarem próximas, dentro do Reino dos Céus. Não podemos nos distanciar nem deixar que os nossos estejam distantes.

Nós, muitas vezes, usamos a nossa boca para ser instrumento da desgraça, e não instrumento da graça. É que nós, muitas vezes, levamos, através das nossas palavras, daquilo que fazemos, o desespero, o medo, o pavor e a descrença. Não é para levar ilusão, de forma alguma, mas precisamos levar com mais determinação o Reino de Deus que está no meio de nós.

As pessoas me perguntam: “Padre, onde está Deus que não vê o sofrimento do Seu povo?”, “Onde está Deus diante de tantos dramas que nós passamos?”, “Onde está Deus diante da pandemia, diante de tantas outras situações dramáticas?”, “Onde está Deus diante do câncer?”, “Onde está Deus diante da depressão e de tantos males que chegam ao nosso coração?”.

Deus está aqui no meio de nós. Ele está sofrendo com os que sofrem, chorando com os que choram, mas sendo fortaleza daqueles que se refugiam n’Ele e fazem d’Ele o vigor da sua vida, sendo esperança para aqueles que não se refugiam no desespero, mas colocam n’Ele a sua confiança.

Onde está Deus? Cuidando, na fé, daqueles que olham para Ele com fé e não com desespero, sendo a confiança, o alento, o sustento e a direção para quem se volta a Ele de todo o coração.

Deus está no meio de nós. Precisamos nos encher d’Ele, preencher-nos d’Ele e O levarmos para os doentes, para os mortos, porque muitos estão ainda vivendo, mas estão como que mortos.

Precisamos limpar, purificar todos os que estão sujos na carne e no espírito pela força do pecado. Precisamos, no Reino de Deus, expulsar esses demônios todos que semeiam confusão, discórdias, brigas, invejas, rancores e dissabores no meio de nós. Precisamos ser, no mundo, a presença amorosa de Deus que está no meio de nós.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo

Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova. Contato: padrerogercn@gmail.com – Facebook