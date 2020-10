Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 08/10/2020

Primeira Leitura (Gl 3,1-5)

Leitura da Carta de São Paulo aos Gálatas.

1Ó gálatas insensatos, quem é que vos fascinou? Diante de vossos olhos, não foi acaso representado, como que ao vivo, Jesus Cristo crucificado? 2Só isto quero saber de vós: Recebestes o Espírito pela prática da Lei ou pela fé através da pregação? 3Sois assim tão insensatos? A ponto de, depois de terdes começado pelo espírito, quererdes terminar pela carne? 4Foi acaso em vão que sofrestes tanto? Se é que foi mesmo em vão! 5Aquele que vos dá generosamente o Espírito e realiza milagres entre vós, faz isso porque praticais a Lei ou porque crestes, através da pregação?

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Lc 1,69-75)

— Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou!

— Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou!

— Fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor, como falara pela boca de seus santos, os profetas desde os tempos mais antigos.

— Para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa Aliança.

— E o juramento a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertos do inimigo, a ele nós sirvamos sem temor em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias.

Evangelho (Lc 11,5-13)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Lucas.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 5“Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: ‘Amigo, empresta-me três pães, 6porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer’, 7e se o outro responder lá de dentro: ‘Não me incomodes! Já tranquei a porta, e meus filhos e eu já estamos deitados; não me posso levantar para te dar os pães’; 8eu vos declaro: mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário.

9Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis; procurai e encontrareis; batei e vos será aberto. 10Pois quem pede recebe; quem procura encontra; e, para quem bate, se abrirá. 11Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? 12Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? 13Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem!”

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

O Espírito Santo é a graça maior que tanto precisamos

“Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem!” (Lucas 11,13).

A bonita história ou parábola que Jesus conta é a do amigo que vai pedir, já tarde da noite, três pães ao seu amigo, bater à porta e suplicar. Era hora de incomodar os outros? Porém, diante da insistência do amigo que bate, ele vai dar os pães para se livrar daquele amigo inoportuno.

Ora, se vamos fazer isso com quem é inoportuno na nossa vida, imagina se Deus não vai dar ao nosso coração, à nossa vida se formos insistentes e persistentes na súplica e na oração. Por isso, a primeira coisa que precisamos aprender quando queremos orar de verdade é que a oração verdadeira é aquela que é persistente.

É importante lembrar que Deus não cede ou se deixa levar pelas ansiedades do nosso coração; Ele não vai nos conceder alguma coisa pelo nosso desespero, pela nossa pressa, pela nossa ansiedade e pela nossa vontade. Ele vai nos dar pela nossa perseverança, por isso, uma graça importante que precisamos buscar na vida oracional é a de perseverar. Quando conseguimos ser perseverantes na oração, primeiro, a nossa vida espiritual se apruma, ganha consistência, sabor, valor, intimidade e proximidade com Deus.

Não podemos buscar outra coisa, outra graça e outro bem maior do que ter o Espírito Santo

Fico pensando que graça maior podemos ter do que essa de já vivermos a proximidade por via da oração. Agora, muitos de nós, quando se fala em pedir, estamos sempre lembrando das coisas materiais porque somos pessoas feitas de matérias, então, estamos buscando ser atendidos em nossas necessidades materiais.

Aqui é um erro e ele precisa ser evitado e combatido. Cuidemos em buscar, em primeiro lugar, o Reino de Deus e o acréscimo virá. Não busque Deus como se Ele fosse o acréscimo porque Ele não é, Ele é o essencial. Por isso, nós que somos maus damos coisas boas aos nossos filhos, o nosso Pai nos dá o Espírito Santo, se nós o pedirmos.

Penso que não precisamos de mais nada, se tivermos a graça do Espírito Santo, porque eu não tenho dúvida de que quem tem o Espírito tem tudo: sabedoria, discernimento, força, determinação, coragem para se levantar, para recomeçar, para fazer e para trabalhar.

Quem tem o Espírito Santo tem sabedoria para fazer o discernimento da hora de ir e de ficar, da hora de falar; quem tem o Espírito Santo sabe reparar os próprios males que cometeu na vida. Quem tem o Espírito Santo sabe o que dizer ao seu filho, aconselhar, se acalmar ou saber esperar, por isso, não podemos buscar outra coisa, outra graça e outro bem maior do que ter o Espírito Santo.

Peçamos com insistência, com ardor e amor, sem jamais desistir, porque é dessa graça que a nossa vida tanto precisa.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova. Contato: padrerogercn@gmail.com – Facebook