Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 08/11/2020

Primeira Leitura (Sb 6,12-16)

Leitura do Livro da Sabedoria:

12A Sabedoria é resplandecente e sempre viçosa. Ela é facilmente contemplada por aqueles que a amam e é encontrada por aqueles que a procuram. 13Ela até se antecipa, dando-se a conhecer aos que a desejam. 14Quem por ela madruga não se cansará, pois a encontrará sentada à sua porta. 15Meditar sobre ela é a perfeição da prudência; e quem ficar acordado por causa dela, em breve há de viver despreocupado.

16Pois ela mesma sai à procura dos que a merecem, cheia de bondade, aparece-lhes nas estradas e vai ao seu encontro em todos os seus projetos.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Sl 62)

— A minh’alma tem sede de vós e vos deseja, ó Senhor!

— Sois vós, ó Senhor, o meu Deus!/ Desde a aurora ansioso vos busco! A minh’alma tem sede de vós,/ minha carne também vos deseja,/ como terra sedenta e sem água!

— Venho, assim, contemplar-vos no templo,/ para ver vossa glória e poder./ Vosso amor vale mais do que a vida:/ e por isso meus lábios vos louvam.

— Quero, pois, vos louvar pela vida,/ e elevar para vós minhas mãos!/ A minh’alma será saciada,/ como em grande banquete de festa;/ cantará a alegria em meus lábios.

— Penso em vós no meu leito, de noite,/ nas vigílias suspiro por vós!/ Para mim fostes sempre um socorro;/ de vossas asas à sombra eu exulto!

Segunda Leitura (1Ts 4,13-18)

Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Tessalonicenses:

13Irmãos: não queremos deixar-vos na incerteza a respeito dos mortos, para que não fiqueis tristes como os outros, que não têm esperança. 14Se Jesus morreu e ressuscitou — e esta é nossa fé — de modo semelhante Deus trará de volta, com Cristo, os que através dele entraram no sono da morte. 15Isto vos declaramos, segundo a palavra do Senhor: nós que formos deixados com vida para a vinda do Senhor, não levaremos vantagem em relação aos que morreram.

16Pois o Senhor mesmo, quando for dada a ordem, à voz do arcanjo e ao som da trombeta, descerá do céu, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 17Em seguida, nós, que formos deixados com vida, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor, nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. 18Exortai-vos, pois, uns aos outros, com essas palavras.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Anúncio do Evangelho (Mt 25,1-13)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola: 1“O Reino dos Céus é como a história das dez jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 2Cinco delas eram imprevidentes e as outras cinco eram previdentes. 3As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. 4As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. 5O noivo estava demorando, e todas elas acabaram cochilando e dormindo. 6No meio da noite, ouviu-se um grito: ‘O noivo está chegando. Ide ao seu encontro!’ 7Então as dez jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas.

8As imprevidentes disseram às previdentes: ‘Dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando’. 9As previdentes responderam: ‘De modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar dos vendedores’. 10Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou.

11Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: ‘Senhor! Senhor! Abre-nos a porta!’ 12Ele, porém, respondeu: ‘Em verdade eu vos digo: Não vos conheço!’ 13Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça Homilia

Usemos sempre a prudência em nossa vida

“O Reino dos Céus é como a história das dez jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo” (Mateus 25,1).

Que parábola bela! Ao mesmo tempo, ela nos coloca em alerta. Das dez jovens, cinco eram prudentes e cinco não eram prudentes. As cinco que eram prudentes levaram suas lâmpadas e levaram o óleo consigo, porém, as imprevidentes não se preocuparam, levaram as lâmpadas e pensaram: “Se o óleo acabar, pego emprestado com alguém”.

Por falta de prudência, muitas coisas dão errado na vida, muitas situações desastrosas acontecem. O avião que caiu, o carro que ficou na estrada, a pessoa que ficou sem o alimento, a pessoa que está sempre confiando em si própria ou nos arranjos que podem fazer na vida.

Sei que em muitas situações você pensa: “Eu me arranjei em tantas coisas”, mas chega uma hora que não dá para se arranjar. Por isso não é questão de confiar ou não, a questão é ser prudente, a questão é ser uma pessoa que se cuida. É muito melhor, às vezes, errar por excesso, estar ali preparado e guardado, do que deixar perecer por falta.

Que jamais falte prudência em nossa vida, que jamais falte cuidado naquilo que devemos fazer. Primeiro, as lâmpadas precisam estar acesas para irmos sempre ao encontro do Senhor, mas se nos acostumarmos sempre a improvisar, em algum momento não dará para improvisar, e vamos ficar mesmo na mão – primeiro, com a nossa própria consciência; depois, com os nossos compromissos e responsabilidades.

Há pessoas que deixam a conversão sempre para depois: “Depois me converto”; “Depois me confesso”; “Depois peço perdão”; “Depois peço desculpas”; “Depois me reconcilio”. Perdeu a chance. A pessoa com quem você podia se reconciliar foi embora, morreu. Era a chance que você tinha para se converter, mas não se converteu; era a oportunidade que você tinha para mudar de vida, mas não mudou: a vida piorou e as situações estão aí.

O tempo da graça é agora! É preferível parar e buscar o óleo que ficou para trás do que continuar indo para a frente e não ter mais como voltar para buscar o óleo.

Eu já passei pelo posto de combustível e disse: “Lá na frente tem outro”. E lá na frente não tinha outro posto, não tinha como voltar para buscar o outro e fiquei na mão. Muitas vezes, tem sido assim na vida, ficamos na mão porque confiamos e não usamos da prudência.

Não seja imprudente em nada na vida, seja previdente, seja aquele que cuida com determinação e atenção em cada época da sua vida, ou seja, seja sempre vigilante e assim não ficará na mão.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova. Contato: padrerogercn@gmail.com – Facebook