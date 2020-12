Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 08/12/2020

Primeira Leitura (Gn 3,9-15.20)

Leitura do Livro do Gênesis:

Depois que Adão comeu do fruto da árvore, 9o Senhor chamou Adão, dizendo: “Onde estás?” 10E ele respondeu: “Ouvi tua voz no jardim, e fiquei com medo porque estava nu; e me escondi”.

11Disse-lhe o Senhor Deus: “E quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore, de cujo fruto te proibi comer?” 12Adão disse: “A mulher que tu me deste por companheira, foi ela que me deu do fruto da árvore, e eu comi”. 13Disse o Senhor Deus à mulher: “Por que fizeste isso?” E a mulher respondeu: “A serpente enganou-me e eu comi”.

14Então o Senhor Deus disse à serpente: “Porque fizeste isso, serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens! Rastejarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias de tua vida! 15Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar”. 20E Adão chamou à sua mulher “Eva”, porque ela é a mãe de todos os viventes.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Sl 97)

— Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque ele fez prodígios!

— Cantai ao Senhor Deus um canto novo,/ porque ele fez prodígios!/ Sua mão e o seu braço forte e santo/ alcançaram-lhe a vitória.

— O Senhor fez conhecer a salvação,/ e às nações, sua justiça;/ recordou o seu amor sempre fiel/ pela casa de Israel.

— Os confins do universo contemplaram/ a salvação do nosso Deus./ Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira,/ alegrai-vos e exultai!

Segunda Leitura (Ef 1,3-6.11-12)

Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios:

3Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito em virtude de nossa união com Cristo, no céu. 4Em Cristo, ele nos escolheu, antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar, no amor.

5Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão de sua vontade, 6para o louvor da sua glória e da graça com que ele nos cumulou no seu Bem-amado.

11Nele também nós recebemos a nossa parte. Segundo o projeto daquele que conduz tudo conforme a decisão de sua vontade, nós fomos predestinados 12a sermos, para o louvor de sua glória, os que de antemão colocaram sua esperança em Cristo.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Anúncio do Evangelho (Lc 1,26-38)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Lucas.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 26no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, 27a uma virgem, prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. 28O anjo entrou onde ela estava e disse: “Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo!”

29Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. 30O anjo, então, disse-lhe: “Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. 31Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. 32Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. 33Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim”. 34Maria perguntou ao anjo: “Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum?” 35O anjo respondeu: “O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. 36Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéril, 37porque para Deus nada é impossível”.

38Maria, então, disse: “Eis aqui a serva do Senhor; faça-se em mim segundo a tua palavra!” E o anjo retirou-se.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Maria foi concebida para nos apontar o caminho da graça

“O anjo entrou onde ela estava e disse: ‘Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo!’” (Lucas 1,28).

Celebramos, hoje, a Solenidade da Imaculada Conceição de Maria. No momento em que Maria, a Mãe do Salvador, escolhida por Deus, foi concebida no ventre de sua mãe Ana, ela foi livre da mancha do pecado original.

Uma graça toda especial, não em vista dela, mas do Seu Filho, Nosso Senhor e Salvador. Como diz a Antífona: “Deus preparou uma digna morada para si”. Essa digna morada tem nome, chama-se Maria.

O que estamos, hoje, celebrando é o cuidado de Deus, a delicadeza e a ternura d’Ele em preparar os caminhos para se fazer presente no meio de nós. Os caminhos de Deus não são os caminhos do pecado. Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e o primeiro pecado que Ele tirou foi o da Sua própria Mãe. Ela foi não só concebida sem pecado, conservada da mancha do pecado original, mas ela viveu sem pecado, ela preservou-se do pecado, conversou-se na graça que recebeu.

Que beleza e que graça quando chamamos Maria de “nova Eva”, porque tivemos a primeira Eva, a mãe de todos os viventes, que também foi concebida sem pecado, mas não correspondeu à graça. Ela caiu em desgraça.

A felicidade de Maria não foi só ser concebida sem pecado nem gerar Jesus, mas foi corresponder à graça

Rezamos sempre no Salve Rainha que somos os degredados filhos de Eva, porque o pecado degradou a nossa condição humana. Mas somos os bem-aventurados filhos de Maria, somos a descendência, somos da casa, da raça, da família de Maria, porque ela foi concebida para nos apontar o caminho da graça, para nos apontar o caminho da salvação, porque ela que nos trouxe o seu filho no seu ventre para também nos salvar e tornar o nosso caminho sem pecado.

A festa de hoje é a festa da esperança, é a festa da vitória, a vitória de Deus sobre o pecado. Desde o momento em que foi concebida e em toda a sua vida, Maria nos mostrou que também podemos vencer o pecado.

Se Jesus for tudo em nós, se permitirmos que Ele também faça morada em nós, se permitirmos que Ele seja o Senhor da nossa vida, porque a felicidade de Maria não foi só ser concebida sem pecado nem gerar Jesus, mas foi corresponder à graça, foi ouvir a Palavra e praticá-la.

Esse é o caminho que ela hoje nos aponta. Hoje, não engrandecemos a Virgem Maria por aquilo que nela se realizou. Hoje, louvamos e bendizemos ao Senhor Nosso Deus por aquilo que Ele fez nela, porque aquilo que Deus fez nela, é o que quer fazer em nós.

Não nascemos sem pecado, mas mesmo nascidos com a mancha do pecado, Ele quer nos libertar desse caminho e nos mostrar o caminho da graça, da vida e da salvação.

Olhemos para a Virgem Maria, porque ela é nossa companheira, ela é para nós um sinal da vitória sobre o mal e o pecado. Que a sua imaculada conceição, Virgem Maria, brilhe sobre nós!

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova. Contato: padrerogercn@gmail.com – Facebook

Nossa Senhora da Imaculada Conceição

Esta verdade, reconhecida pela Igreja de Cristo, é muito antiga. Muitos padres e doutores da Igreja oriental, ao exaltarem a grandeza de Maria, Mãe de Deus, usavam expressões como: cheia de graça, lírio da inocência, mais pura que os anjos.

A Igreja ocidental, que sempre muito amou a Santíssima Virgem, tinha uma certa dificuldade para a aceitação do mistério da Imaculada Conceição. Em 1304, o Papa Bento XI reuniu na Universidade de Paris uma assembleia dos doutores mais eminentes em Teologia, para terminar as questões de escola sobre a Imaculada Conceição da Virgem. Foi o franciscano João Duns Escoto quem solucionou a dificuldade ao mostrar que era sumamente conveniente que Deus preservasse Maria do pecado original, pois a Santíssima Virgem era destinada a ser mãe do seu Filho. Isso é possível para a Onipotência de Deus, portanto, o Senhor, de fato, a preservou, antecipando-lhe os frutos da redenção de Cristo.

Rapidamente a doutrina da Imaculada Conceição de Maria, no seio de sua mãe Sant’Ana, foi introduzido no calendário romano. A própria Virgem Maria apareceu em 1830 a Santa Catarina Labouré pedindo que se cunhasse uma medalha com a oração: “Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós”.

No dia 8 de dezembro de 1854, através da bula Ineffabilis Deus do Papa Pio IX, a Igreja oficialmente reconheceu e declarou solenemente como dogma: “Maria isenta do pecado original”.

A própria Virgem Maria, na sua aparição em Lourdes, em 1858, confirmou a definição dogmática e a fé do povo dizendo para Santa Bernadette e para todos nós: “Eu Sou a Imaculada Conceição”.

Nossa Senhora da Imaculada Conceição, rogai por nós!