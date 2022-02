Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 09/02/2022

Primeira Leitura (1Rs 10,1-10)

Leitura do Primeiro Livro dos Reis.

1Naqueles dias, a rainha de Sabá, tendo ouvido falar – para a glória do Senhor – da fama de Salomão, veio prová-lo com enigmas. 2Chegou a Jerusalém com numerosa comitiva, com camelos carregados de aromas, e enorme quantidade de ouro e pedras preciosas. Apresentou-se ao rei Salomão e expôs-lhe tudo o que tinha em seu pensamento.

3Salomão soube responder a todas as suas perguntas: para ele nada houve tão obscuro que não pudesse esclarecer. 4Quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, a casa que tinha construído, 5os manjares da sua mesa, os cortesãos sentados em ordem à mesa, as diversas classes dos que o serviam e suas vestes, os copeiros, os holocaustos que ele oferecia no templo do Senhor, ficou pasmada e disse ao rei:

6“Realmente era verdade o que eu ouvi no meu país a respeito de tuas palavras e de tua sabedoria! 7Eu não queria acreditar no que diziam, até que vim e vi com os meus próprios olhos, e reconheci que não me tinham dito nem a metade. Tua sabedoria e tua riqueza são muito maiores do que a fama que chegara aos meus ouvidos. 8Feliz a tua gente, felizes os teus servos que gozam sempre da tua presença e que ouvem a tua sabedoria! 9Bendito seja o Senhor, teu Deus, a quem agradaste, que te colocou sobre o trono de Israel, porque o Senhor amou Israel para sempre, e te constituiu rei para governares com justiça e equidade”.

10Depois, ela deu ao rei cento e vinte talentos de ouro e grande quantidade de aromas e pedras preciosas. Nunca mais foi trazida tanta quantidade de aromas como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão.

Responsório (Sl 36)

— O justo tem nos lábios o que é sábio.

— Deixa aos cuidados do Senhor o teu destino; confia nele, e com certeza ele agirá. Fará brilhar tua inocência como a luz, e o teu direito, como o sol do meio-dia.

— O justo tem nos lábios o que é sábio, sua língua tem palavras de justiça; traz a Aliança do seu Deus no coração, e seus passos não vacilam no caminho.

— A salvação dos piedosos vem de Deus; ele os protege nos momentos de aflição. O Senhor lhes dá ajuda e os liberta, defende-os e protege-os contra os ímpios, e os guarda porque nele confiaram.

Evangelho (Mc 7,14-23)

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Marcos.

Naquele tempo, 14Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: “Escutai todos e compreendei: 15o que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. 16Quem tem ouvidos para ouvir ouça”.

17Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. 18Jesus lhes disse: “Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura, 19porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa?” Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros.

20Ele disse: “O que sai do homem, isso é que o torna impuro. 21Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, 22adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. 23Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem”.

Cristo quer purificar o seu coração

“Naquele tempo, Jesus disse: 'Não entende que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode vir-la impura, porque não entra em seu coração?' Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: 'O que sai do homem, isso é que o torna impuro. Pois é de dentro do coração humano que saem como más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de julgamento'” (Marcos 7,18.20-22).

Jesus é o cardiognosta, e essa palavra significa: conhecedor dos corações. Jesus, hoje, quer na casa do nosso coração para nos tornar puros, mas a partir de dentro, não a partir de fora. O texto continua aquela mesma temática que falávamos ontem sobre os rituais de purificação que os mestres da Lei e os fariseus eram criados a fazer. Vamos deixar Jesus entrar e ver o que tem dentro de nós.

Muitas coisas estão dentro de nós, muitas coisas estão adoecendo a nossa relação com Deus, a nossa relação com os outros e nossa relação com nós mesmos. Vamos deixar que Jesus olhe dentro de nós! Não nos escondamos, porque Jesus é conhecedor dos corações, Ele sabe o que está em mim eo que está em você.

Jesus quer entrar na casa do nosso coração para nos tornar puros, mas a partir de dentro

Quando olhamos para esse texto, também queremos ver dentro de nós se existem essas realidades que estão adoecendo o nosso coração. Vejamos: Más intenções: o que, de fato, o meu coração quer? O que, de fato, você deseja no seu coração? Imoralidades: o que agride a lógica do Criador? O que fere o princípio do Criador? Roubos: o que agride o outro nas suas posses? Aquilo que não é meu, que eu não tenho o direito de me apossar dessas coisas. Assassinatos: o que agride a vida do outro? O que agride a total e plena do outro? Adultérios: o que agride o outro lado da aliança (a aliança feita de duas pessoas). O que agride essa outra pessoa? Ambições: querer ter mais do que eu preciso. Maldades: mesmo o mal para alguém. Fraudes: olho gordo, inveja do que o outro tem. Falta de juízo, ou seja, não saberá separar o bem do mal.

Veja, aqui, um exame profundo do coração, um exame detalhado do coração que, muitas vezes, não vai sair esses exames do coração, vai sair quando eu e você nos colocarmos diante de Jesus, porque isso aqui toca a nossa vida de santidade , isso aqui toca realidades interiores que, às vezes, nós escondemos, não detectamos, porque não queremos ver, não queremos tocar nestas realidades que estão adoecendo muitas vezes o nosso coração. Mas, hoje, Jesus, o cardiognosta, o conhecedor dos corações, quer olhar para mim e para você e nos ajudar a reconhecer essa realidades dentro de nós, para que o coração volte novamente à vida, volte a pulsar no da santidade, para que Deus seja glorificado nas nossas vidas.

Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém!

