Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 09/03/2022

Primeira Leitura (Jn 3,1-10)

Leitura da Profecia de Jonas.

1A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas, pela segunda vez: 2“Levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade de Nínive e anuncia-lhe a mensagem que eu te vou confiar”.

3Jonas pôs-se a caminho da grande cidade de Nínive, conforme a ordem do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande; eram necessários três dias para ser atravessada. 4Jonas entrou na cidade, percorrendo o caminho de um dia; pregava ao povo, dizendo: “Ainda quarenta dias, e Nínive será destruída”.

5Os ninivitas acreditaram em Deus; aceitaram fazer jejum, e vestiram sacos, desde o superior ao inferior. 6A pregação chegara aos ouvidos do rei de Nínive; ele levantou-se do trono e pôs de lado o manto real, vestiu-se de saco e sentou-se em cima de cinza. 7Em seguida, fez proclamar, em Nínive, como decreto do rei e dos príncipes: “Homens e animais bovinos e ovinos não provarão nada! Não comerão e não beberão água. 8Homens e animais se cobrirão de sacos, e os homens rezarão a Deus com força; cada um deve afastar-se do mau caminho e de suas práticas perversas.

9Deus talvez volte atrás, para perdoar-nos e aplacar sua ira, e assim não venhamos a perecer”. 10Vendo Deus as suas obras de conversão e que os ninivitas se afastavam do mau caminho, compadeceu-se e suspendeu o mal, que tinha ameaçado fazer-lhes, e não o fez.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 50)

— Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido!

— Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia! Na imensidão de vosso amor, purificai-me! Lavai-me todo inteiro do pecado, e apagai completamente a minha culpa!

— Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito!

— Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e, se oferto um holocausto, o rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente, não desprezeis um coração arrependido!

Evangelho (Lc 11,29-32)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Lucas.

— Glória a vós, Senhor!

Naquele tempo, 29quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: “Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas.

30Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. 31No dia do julgamento, a rainha do Sul se levantará juntamente com os homens desta geração, e os condenará. Porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior que Salomão.

32No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão. Porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

O Senhor espera pela sua conversão

"Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: 'Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas'"

Muito bem, meus irmãos, nós esperamos sempre um sinal para começarmos de verdade o nosso caminho espiritual, a nossa experiência de conversão. Temos essa tendência de querer nos agarrar sempre nos sinais. Um caminho espiritual sério, comprometido e maduro precisa se desprender da dependência de certos sinais. Precisamos seguir um pouco mais o nosso coração, a nossa intuição daquilo que Deus nos pede, daquilo que Deus quer de nós, porque, algumas realidades já estão mais evidentes do que nós imaginamos, não precisamos de mais nenhum sinal.

Então, não vamos fazer como aquelas famosas “dietas da segunda-feira”, que nunca chegam. Vamos abraçar hoje o nosso caminho de fé, vamos abraçar hoje a nossa necessidade de conversão sem esperar esse bendito sinal porque precisamos tomar consciência de que, hoje, o Senhor quer entrar na casa do nosso coração.

Temos o texto aqui, onde Jesus fala para aquela multidão que nenhum sinal seria dado a não ser o sinal de Jonas. Sabemos muito bem, e a Primeira Leitura de hoje, da Liturgia, retrata aquela experiência do profeta Jonas com a conversão. E nós entendemos desse sinal de Jonas o quê? Que não existe nada impossível para Deus.

Quando você se depara com um pecado ou com o vício seu, uma situação que você precisa mudar, urgentemente você precisa deixar com que essa realidade mude. Digo para você: nada é impossível para Deus. Porque, se nós vamos ver o relato daquela experiência do profeta Jonas, a partir do momento em que ele se colocou docilmente nas mãos de Deus, ele começou a atravessar a cidade de Nínive pregando a conversão.

Sabe qual foi o resultado para o espanto dele? A pregação de Jonas chegou até os ouvidos do rei, e até o rei se vestiu de saco e sentou-se em cinzas. Veja, o rei não passou a cinza na fronte, como nós fazemos na Quarta-feira de Cinzas, mas ele se sentou nas cinzas, e ainda mais, o rei emanou um decreto, escreveu um decreto onde, homens e também animais, deveriam fazer um jejum total e completo, sem comer e sem beber nada, se refugiassem na oração pedindo a Deus a Sua intervenção, e que eles deixassem a conduta errada de lado, mudassem de comportamento. Veja, a partir da pregação de Jonas aconteceu todo esse movimento de conversão.

Nada, absolutamente nada, é impossível para Deus quando um coração se abre e escuta a voz do Senhor. Então, na minha vida e na sua vida, tudo pode ser transformado, tudo pode ser mudado. Podemos ser mais de Deus nesta Quaresma, podemos deixar o pecado de lado e assumimos uma vida nova, se escutarmos a voz do Senhor, se ouvirmos o apelo de conversão que hoje Ele nos faz.

Abramos o nosso coração, permitamos que o Senhor realize esta obra maravilhosa em nossa vida, permitamos que o Senhor estabeleça o Seu Reino dentro dos nossos corações. Não deixemos para amanhã, ouçamos hoje a voz do Senhor!

Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém!