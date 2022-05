Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 09/05/2022

Primeira Leitura (At 11,1-18)

Leitura dos Atos dos Apóstolos.

Naqueles dias, 1os apóstolos e os irmãos, que viviam na Judeia, souberam que também os pagãos haviam acolhido a Palavra de Deus.

2Quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis de origem judaica começaram a discutir com ele, dizendo: 3“Tu entraste na casa de pagãos e comeste com eles!” 4Então, Pedro começou a contar-lhes, ponto por ponto, o que havia acontecido: 5“Eu estava na cidade de Jope e, ao fazer oração, entrei em êxtase e tive a seguinte visão: Vi uma coisa parecida com uma grande toalha que, sustentada pelas quatro pontas, descia do céu e chegava até junto de mim.

6Olhei atentamente e vi dentro dela quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. 7Depois ouvi uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come’. 8Eu respondi: ‘De modo nenhum, Senhor! Porque jamais entrou coisa profana e impura na minha boca’. 9A voz me disse pela segunda vez: ‘Não chames impuro o que Deus purificou’.

10Isso repetiu-se por três vezes. Depois a coisa foi novamente levantada para o céu. 11Nesse momento, três homens se apresentaram na casa em que nos encontrávamos. Tinham sido enviados de Cesaréia à minha procura. 12O Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Os seis irmãos que estão aqui me acompanharam e nós entramos na casa daquele homem.

13Então ele nos contou que tinha visto um anjo apresentar-se em sua casa e dizer: ‘Manda alguém a Jope para chamar Simão, conhecido como Pedro. 14Ele te falará de acontecimentos que trazem a salvação para ti e para toda a tua família’. 15Logo que comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, da mesma forma que desceu sobre nós no princípio. 16Então eu me lembrei do que o Senhor havia dito: ‘João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo’.

17Deus concedeu a eles o mesmo dom que deu a nós que acreditamos no Senhor Jesus Cristo. Quem seria eu para me opor à ação de Deus?” 18Ao ouvirem isso, os fiéis de origem judaica se acalmaram e glorificaram a Deus, dizendo: “Também aos pagãos Deus concedeu a conversão que leva para a vida!”

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 41)

— Minha alma suspira por vós, ó meu Deus.

— Assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minh’alma por vós, ó meu Deus!

— A minh’alma tem sede de Deus, e deseja o Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face de Deus?

— Enviai vossa luz, vossa verdade: elas serão o meu guia; que me levem ao vosso Monte santo, até a vossa morada!

— Então irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria. Vosso louvor cantarei, ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus!

Evangelho (Jo 10,1-10)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo João.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, disse Jesus: 1“Em verdade, em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. 2Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. 3A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz; ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. 4E, depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. 5Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos”.

6Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. 7Então Jesus continuou: “Em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. 8Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. 9Eu sou a porta. Quem entrar por mim, será salvo; entrará e sairá e encontrará pastagem. 10O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

O amor de Jesus é sempre livre

“Naquele tempo, em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim, será salvo; entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância” (João 10,7-10).

Veja que graça, meus irmãos, essa Palavra do Evangelho de hoje! O amor de Jesus é sempre livre, o amor d’Ele não prende ninguém, Ele não força ninguém a ficar dentro do seu redil, por isso Ele diz: “Eu sou a porta. Entrada e saída são livres pelo amor”. Jesus nos atrai pelo amor, Ele quer que nós permaneçamos por amor; e um dia, se nós pretendermos sair, também o amor vai nos deixar livres, porque Jesus é a porta, e ninguém entra forçado, ninguém sai expulso e ninguém fica sem se sentir amado.

Isso é muito bonito! É preciosa essa imagem que Jesus apresenta de si mesmo como a porta, porque toca muito esse conceito da liberdade. Nenhum cristão deve se sentir forçado a estar no seguimento de Jesus, nenhum de nós pode segui-Lo por uma imposição, por uma obrigação, mas precisa ser por amor.

O amor vai nos deixar livres, porque Jesus é a porta, e ninguém entra forçado, ninguém sai expulso e ninguém fica sem se sentir amado

Precisamos entender que, quando alguma estrutura, alguma realidade quiser nos manipular, tirar a nossa liberdade ou roubar a nossa identidade, esse não é Jesus, esse é o ladrão que vem para roubar, matar e destruir. Do contrário, o bom Pastor dá a vida pelas suas ovelhas, Ele aumenta a nossa vida, ajuda-nos a desenvolver os nossos talentos, faz-nos plenos, ajuda-nos a amadurecermos as nossas capacidades.

Veja, o amor de Jesus é dinâmico dentro de nós, e ele nos impele a melhorarmos também como seres humanos, como pessoas; do contrário, o ladrão nos atrofia, rouba a nossa alegria, enterra os nossos talentos e mata a nossa identidade. Então, você vai identificar claramente, na sua vida, quando você está no seguimento de Jesus ou quando você está se deixando guiar pelo ladrão, pelo lobo.

Jesus é a porta. Entramos livremente no coração d’Ele, permanecemos livremente no coração d’Ele, e o Seu amor preenche toda a nossa vida.

Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém!

Padre Donizete Ferreira Sacerdote da Comunidade Canção Nova.