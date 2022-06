Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 09/06/2022

Primeira Leitura (1Rs 18,41-46)

Leitura do Primeiro Livro dos Reis.

Naqueles dias, 41Elias disse a Acab: “Sobe, come e bebe, porque já ouço o ruído de muita chuva”. 42Enquanto Acab subia para comer e beber, Elias subiu ao cume do Carmelo, prostrou-se por terra e pôs o rosto entre os joelhos. 43E disse ao seu servo: “Sobe e observa na direção do mar”. Ele subiu, observou e disse: “Não há nada”. Elias disse-lhe de novo: “Volta sete vezes”.

44À sétima vez o servo disse: “Eis que sobe do mar uma nuvem, pequena como a mão de um homem”. Então Elias disse-lhe: “Vai dizer a Acab que prepare o carro e desça, para que a chuva não o detenha”. 45Nesse meio tempo, o céu cobriu-se de nuvens escuras, soprou o vento e a chuva caiu torrencialmente. Acab subiu para o seu carro e partiu para Jezrael. 46A mão do Senhor esteve sobre Elias; e ele, cingindo os rins, correu adiante de Acab até a entrada de Jezrael.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 64)

— Ó Senhor, que o povo vos louve em Sião!

— Ó Senhor, que o povo vos louve em Sião!

— Visitais a nossa terra com as chuvas, e transborda de fartura. Rios de Deus que vêm do céu derramam águas, e preparais o nosso trigo.

— É assim que preparais a nossa terra: vós a regais e aplainais, os seus sulcos com a chuva amoleceis e abençoais as sementeiras.

— O ano todo coroais com vossos dons, os vossos passos são fecundos; transborda a fartura onde passais. Brotam pastos no deserto, as colinas se enfeitam de alegria.

Evangelho (Mt 5,20-26)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 20“Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da Lei e dos fariseus, vós não entrareis no Reino dos Céus. 21Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: ‘Não matarás! Quem matar será condenado pelo tribunal’.

22Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo; quem disser ao seu irmão: ‘patife!’ será condenado pelo tribunal; quem chamar o irmão de ‘tolo’ será condenado ao fogo do inferno.

23Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, 24deixa a tua oferta ali diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta.

25Procura reconciliar-te com teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. 26Em verdade eu te digo: dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Você é chamado a imitar o Cristo

“Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ‘Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da Lei e dos fariseus, vós não entrareis no Reino dos Céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: ‘Não matarás! Quem matar será condenado pelo tribunal’” (Mateus 5,20-21).

Veja, meus irmãos e minhas irmãs, o cristão precisa ter um plus, uma palavrinha moderna que significa “um algo a mais”. O cristão precisa ter o algo a mais!

Aqui, não é questão de superioridade, para nos acharmos melhor do que os outros. Absolutamente não! Mas fala de uma nobreza de alma, algo a mais para falar dessa nobreza da vocação que nós recebemos.

Somos chamados a imitar o Cristo, a ser um outro Cristo no mundo, por isso essa grandeza de alma que chamamos de longanimidade precisa existir na vida do cristão. O cristão precisa ser grande, o cristão precisa ter o coração enorme para que os irmãos possam entrar, possam fazer parte da vida dessa pessoa.

Nosso Mestre e Senhor, na verdade, esticou-se na cruz para que pudéssemos entrar no Seu coração. Nosso Mestre e Senhor deixou-se ferir no Seu coração por amor a cada um de nós, para mostrar à humanidade um amor nunca visto antes.

Jesus fez o seu “algo a mais”, Ele deu o seu plus. E nós como cristãos somos chamados a imitá-Lo, e precisamos colocar esse algo a mais no mundo e na vida das pessoas.

Somos chamados a imitar o Cristo, a ser um outro Cristo no mundo

Já imaginou se você começasse a reagir da mesma forma que todos reagem, que os pagãos reagem, que as pessoas que nunca ouviram falar do nome de Deus reagem? E o pior é que, muitas vezes, pessoas que nunca ouviram falar do nome de Deus reagem muito melhor do que nós, têm atitudes muito mais nobres do que nós. Porque, é claro, no coração de cada ser humano está presente a semente divina, a semente de Deus.

Agora, eu e você, que recebemos a graça de sermos discípulos de Jesus e imitá-Lo, precisamos dar esse algo a mais.

Existe um mínimo que é imposto para todos, mas existe o plus do amor, que é superar a expectativa do outro, ir além daquilo que o outro merece ou daquilo que o outro espera. Existe uma diferença entre quem faz algo só por obrigação e quem faz esse algo por amor.

Você percebe quando uma mãe cuida do filho só por obrigação ou quando a mãe cuida do filho por amor, por vocação. Essa é a beleza desse plus, desse algo a mais.

Na minha experiência de vida, encontrei inúmeras pessoas que deram esse plus: médicos, professores, padres, pessoas da sociedade que dão a vida no seu trabalho; que deram esse plus do cristianismo, esse algo a mais da vida de Cristo que precisa ser espelhada em cada um de nós.

Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém!

Padre Donizete Ferreira Sacerdote da Comunidade Canção Nova.