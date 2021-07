Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 09/07/2021

Primeira Leitura (Gn 46,1-7.28-30)

Leitura do Livro do Gênesis.

Naqueles dias, 1Israel partiu com tudo o que tinha. Ao chegar a Bersabeia, ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai, Isaac. 2Deus falou a Israel em visão noturna, dizendo-lhe: “Jacó! Jacó!” Ele respondeu: “Aqui estou!” 3E Deus lhe falou: “Eu sou Deus, o Deus de teu pai: não tenhas medo de descer ao Egito, pois lá farei de ti uma grande nação. 4Eu mesmo descerei contigo ao Egito e te reconduzirei de lá quando voltares; e é José que te fechará os olhos”.

5Jacó levantou-se e deixou Bersabeia, e seus filhos o puseram, com as crianças e as mulheres, sobre os carros que o Faraó enviara para os transportar. 6Levaram, também, tudo o que possuíam na terra de Canaã; e foram para o Egito, Jacó com toda a sua família, 7com seus filhos e netos, suas filhas e toda a sua descendência.

28Jacó enviou Judá na frente para avisar José e fazê-lo vir ao seu encontro em Gessen. E chegaram à terra de Gessen. 29José mandou atrelar seu carro e subiu a Gessen ao encontro do pai. Logo que o viu, lançou-se ao seu pescoço e, abraçado a ele, chorou longamente. 30Israel disse a José: “Agora, morrerei contente, porque vi a tua face e te deixo com vida”.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 36)

— A salvação vem de Deus!

— A salvação vem de Deus!

— Confia no Senhor e faze o bem, e sobre a terra habitarás em segurança. Coloca no Senhor tua alegria, e ele dará o que pedir teu coração.

— O Senhor cuida da vida dos honestos, e sua herança permanece eternamente. Não serão envergonhados nos maus dias, mas nos tempos de penúria, saciados.

— Afasta-te do mal e faze o bem, e terás tua morada para sempre. Porque o Senhor Deus ama a justiça, e jamais ele abandona os seus amigos. Os malfeitores hão de ser exterminados, e a descendência dos malvados destruída.

— A salvação dos piedosos vem de Deus; ele os protege nos momentos de aflição. O Senhor lhes dá ajuda e os liberta, defende-os e protege-os contra os ímpios, e os guarda porque nele confiaram.

Evangelho (Mt 10,16-23)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 16“Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. 17Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas.

18Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. 19Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então naquele momento vos será indicado o que deveis dizer. 20Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós.

21O irmão entregará à morte o próprio irmão; o pai entregará o filho; os filhos se levantarão contra seus pais, e os matarão. 22Vós sereis odiados por todos, por causa de meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. 23Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel, antes que venha o Filho do Homem.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

A prudência deve estar em todas as nossas ações

“Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas” (Mateus 10,16).

Não podemos ser ingênuos, a ingenuidade não pode ser nunca uma característica de um homem, de uma mulher madura. Eu nem digo a maturidade da idade, mas a maturidade que precisamos ter sempre na vida. A forma de sermos maduros é vencermos a nossa ingenuidade.

O discípulo de Jesus tem que ser puro. Um homem de Deus e uma mulher de Deus têm que ser puros, mas não confunda nunca pureza com ingenuidade. A inocência pertence às crianças, e nós perdemos a inocência por força do pecado no mundo em que estamos e, por isso, precisamos ser vacinados pela graça de Deus. Porque, o Senhor nos envia no mundo em que estamos para sermos ovelhas, e não sermos lobos nem confundidos no meio de tantos lobos no mundo em que estamos.

O ingênuo é aquele que acredita em tudo, é aquele que vê tudo como bom, como se tudo fosse maravilhoso. O mundo tem a sua beleza, a sua bondade, o mundo tem suas pessoas boas, o mundo tem a graça de Deus, mas nem tudo é bom, nem tudo é verdadeiro, nem tudo é autêntico, nem tudo edifica, nem tudo que parece belo é belo; nem tudo que vem com cores, e até com a Palavra de Deus, significa que é de Deus. Nem todos aqueles que chegam falando coisas bonitas e edificantes têm, na verdade, a profundidade da verdade.

A sabedoria está na simplicidade que vem da humildade e nos conduz para a sagacidade da prudência

Não podemos mais caminhar com ingenuidade, porque temos nossas carências e necessidades, e chega alguém que nos agracia com um monte de palavras, nos seduz com aquilo que fala, nos seduz porque nós temos nossas necessidades e nos deixamos levar.

Cuidado com os lobos ferozes que nos roubam do Senhor, cuidado com aqueles que nos levam por filosofias, por caminhos, ensinamentos que não correspondem à verdade.

Precisamos, na verdade, da prudência das serpentes. É interessante isso porque, lá no paraíso, a serpente é o símbolo da malícia e do pecado, mas aqui a serpente, como aquela serpente que foi colocada na haste por Moisés para ser um sinal da salvação para aquele povo doente, a serpente é para nós sinal daquele que precisa ser prudente e atento. Porque a serpente está atenta onde ela vai ser atacada para poder reagir, para poder fugir ou viver.

Nós, muitas vezes, perdemos a vida ou a vida perece por falta de prudência, e prudência não pode faltar em momento nenhum da nossa vida. Ser prudente é ser sábio, é saber a hora certa, o momento certo; ser prudente é saber calar quando é preciso calar, falar quando é necessário falar, mas saber esperar quando se faz necessário esperar e refletir.

Cuidado, porque nós somos muito impulsivos, muitas vezes, movidos por nossas emoções e sentimentos nós já seguimos qualquer vento. Preste atenção no momento, seja determinado naquilo que você faz, mas esteja sempre na reflexão de saber fazer escolhas, de saber dizer não, de saber, talvez, a hora de refletir e pensar melhor.

Faça tudo isso com a mansidão de uma pomba, com a simplicidade que precisa ser simples. Não precisa ser aquela pessoa complicada, que vê dificuldade e problema em tudo. O simples é aquele que simplifica, não é aquele que complica tudo e coloca dificuldade em tudo.

Para viver neste mundo é preciso ter sabedoria, e a sabedoria está na simplicidade que vem da humildade e nos conduz para a sagacidade da prudência. Se não vivermos assim, a nossa vida perece diante de tantas adversidades.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova. Contato: padrerogercn@gmail.com – Facebook