Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 09/08/2021

Primeira Leitura (Dt 10,12-22)

Leitura do Livro do Deuteronômio.

Moisés falou ao povo dizendo: 12“E agora, Israel, o que é que o Senhor teu Deus te pede? Apenas que o temas e andes em seus caminhos; que ames e sirvas ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma, 13e que guardes os mandamentos e preceitos do Senhor, que hoje te prescrevo para que sejas feliz.

14Vê: é ao Senhor teu Deus que pertencem os céus, o mais alto dos céus, a terra e tudo o que nela existe. 15No entanto, foi a teus pais que o Senhor se afeiçoou e amou; e, depois deles, foi à sua descendência, isto é, a vós, que ele escolheu entre todos os povos, como hoje está provado.

16Abri, pois, o vosso coração, e não endureçais mais vossa cerviz, 17porque o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas nem aceita suborno. 18Ele faz justiça ao órfão e à viúva, ama o estrangeiro e lhe dá alimento e roupa.

19Portanto, amai os estrangeiros, porque vós também fostes estrangeiros na terra do Egito. 20Temerás o Senhor teu Deus e só a ele servirás; a ele te apegarás e jurarás por seu nome. 21Ele é o teu louvor, ele é o teu Deus, que fez por ti essas coisas grandes e terríveis que viste com teus próprios olhos.

22Ao descerem para o Egito, teus pais eram apenas setenta pessoas, e agora o Senhor teu Deus te fez tão numeroso quanto as estrelas do céu”.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 147)

— Glorifica o Senhor, Jerusalém!

— Glorifica o Senhor, Jerusalém!

— Glorifica o Senhor, Jerusalém! Ó Sião, canta louvores ao teu Deus! Pois reforçou com segurança as tuas portas, e os teus filhos em teu seio abençoou.

— A paz em teus limites garantiu e te dá como alimento a flor do trigo. Ele envia suas ordens para a terra, e a palavra que ele diz corre veloz.

— Anuncia a Jacó sua palavra, seus preceitos, suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu tanto carinho, e nenhum outro revelou os seus preceitos.

Evangelho (Mt 17,22-27)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 22quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: “O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. 23Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará”. E os discípulos ficaram muito tristes. 24Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do Templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: “O vosso mestre não paga o imposto do Templo?”

25Pedro respondeu; “Sim, paga”. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se, e perguntou: “Simão, que te parece: Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem: dos filhos ou dos estranhos?” 26Pedro respondeu: “Dos estranhos!” Então Jesus disse: “Logo os filhos são livres. 27Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol, e abre a boca do primeiro peixe que pescares. Ali encontrarás uma moeda; pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

O Senhor transforma todas as realidades da nossa vida

“O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes” (Mateus 17,22-23).

Veja como é o coração dos discípulos de outrora e como é o coração dos discípulos de hoje. Eu sei que de Deus nós queremos ouvir só coisa boa, da vida também; ninguém quer ouvir coisa triste, ninguém quer saber que pode ficar doente, ninguém quer saber que vai morrer. Ninguém quer encarar a vida como ela é.

Nós, muitas vezes, até nos iludimos, religiosamente falando. A pessoa pega a Bíblia, ela a abre, lê, e ali vem uma palavra que é dura, que é correção, mas ela não quer ouvir; ela muda a página, ela quer ficar, inclusive, com aquelas caixinhas de promessas, e só vale promessa positiva, só vale promessa de prosperidade. Nós só queremos ouvir notícias: “Vou ter muita saúde”. “Vou ganhar muito dinheiro”. “Vou estar realizado em tudo o que eu fizer”.

A vida tem limites, tem sucessos, dificuldades e fracassos; não estaremos sempre no auge

Não gosto de viver de ilusões nem de fantasias. Eu gosto de encarar a vida como ela é, mas não é com desânimo, é com confiança, com esperança, sabendo em quem eu coloquei a minha confiança. Por isso que, quando Jesus fala d’Ele mesmo, Ele diz: “O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens”. É uma realidade! E uma vez que Ele vai ser entregue, os homens O mataram, mas, no terceiro dia, Ele ressuscita.

Os discípulos não olharam para a mensagem final, eles olharam somente para aquilo que, primeiramente, os agonizou, o fato de Jesus ser entregue, o fato de que Ele seria morto. Mas Ele vai ressuscitar.

Assim como os discípulos de ontem, nós, os discípulos de hoje, não podemos viver iludidos. A vida tem limites, tem sucessos, dificuldades e fracassos; não estaremos sempre no auge, a vida não é feita só de êxitos. Temos muita saúde, mas vamos experimentar as debilidades da vida, e talvez você nem queira escutar o padre Roger, porque “como ele pode dizer isso?”. Mas a vida é assim.

Eu nunca acreditei que a minha mãe, que meus irmãos e eu fôssemos viver eternamente aqui nesta Terra, e nem quero. Quero só estar preparado, ter maturidade para enfrentar a realidade de cada dia, para enfrentar a dinâmica da vida, e não quero me entristecer, porque eu sei que o meu Senhor, aquele em quem eu coloquei a minha confiança, a minha esperança, há de me ressuscitar.

Eu sei que o fim de tudo não é o fim da vida aqui, o fim de tudo é a vida eterna, ou seja, o fim de tudo aquilo que não tem fim é a eterna glória com Deus. É por isso que, vivendo em meio a minha vida aqui na Terra, não tiro os meus olhos da eternidade. Olho para a Terra e vejo tantas decepções e ilusões; olho para nossa vida cotidiana e vejo que a vida humana está revestida de ilusões e fantasias. Olho para a vida humana e vejo tantas decepções, vejo que o ser humano não é capaz de socorrer o próprio ser humano.

Não vou desanimar, porque sei que o meu Senhor há de transformar todas as realidades. Não vou viver de ilusão, vou viver da fé e da confiança no Senhor. Se vem notícias tristes no primeiro momento, que passe o tormento, porque eu sei que o meu Senhor há de transformar todas as realidades.

Que a minha alma não se envolva pela tristeza dessa ou daquela realidade, mas que meu coração exulte na certeza de que a Ressurreição é o capítulo final da humanidade.

Deus abençoe você!