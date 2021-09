Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 09/09/2021

Primeira Leitura (Cl 3,12-17)

Leitura da Carta de São Paulo aos Colossenses.

Irmãos, 12vós sois amados por Deus, sois os seus santos eleitos. Por isso, revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, 13suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, se um tiver queixa contra o outro. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também.

14Mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. 15Que a paz de Cristo reine em vossos corações, à qual fostes chamados como membros de um só corpo. E sede agradecidos. 16Que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós. Ensinai e admoestai-vos uns aos outros com toda a sabedoria. Do fundo dos vossos corações, cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais, em ação de graças. 17Tudo o que fizerdes, em palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Por meio dele dai graças a Deus, o Pai.

Responsório (Sl 150)

— Louve o Senhor tudo o que vive e que respira.

— Louvai o Senhor Deus no santuário, louvai-o no alto céu de seu poder! Louvai-o por seus feitos grandiosos, louvai-o em sua grandeza majestosa!

— Louvai-o com o toque da trombeta, louvai-o com a harpa e com a cítara! Louvai-o com a dança e o tambor, louvai-o com as cordas e as flautas!

— Louvai-o com os címbalos sonoros, louvai-o com os címbalos de júbilo! Louve a Deus tudo o que vive e que respira, tudo cante os louvores do Senhor!

Evangelho (Lc 6,27-38)

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Lucas.

Naquele tempo, falou Jesus aos seus discípulos: 27“A vós que me escutais, eu digo: Amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam, 28bendizei os que vos amaldiçoam, e rezai por aqueles que vos caluniam. 29Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica.

30Dá a quem te pedir e, se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. 31O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. 32Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. 33E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. 34E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores, para receber de volta a mesma quantia. 35Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então, a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus.

36Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. 37Não julgueis e não sereis julgados; não condeneis e não sereis condenados; perdoai, e sereis perdoados. 38Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será posta no vosso colo; porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos”.

Ofereçamos a graça de Deus aos nossos inimigos

“A vós que me escutais, eu digo: Amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam, e rezai por aqueles que vos caluniam” (Lucas 6,27-28).

A primeira graça é a graça de escutar Jesus, porque é para quem está O escutando que Ele está dando a graça. Então, escutemos o que o Senhor está nos falando.

As pessoas, muitas vezes, dizem: “Olha, nós não temos um manual para viver”. É verdade que não existe um manual da vida, mas existem ensinamentos que são fundamentais para que a vida seja plena, para que a vida seja vivida na graça de Deus. E os ensinamentos quem nos dá é o Senhor da vida, é o próprio Jesus.

Precisamos nos esquivar, nos purificar dos ensinamentos errados que recebemos do mundo, para que a graça de Deus nos ensine a viver. Porque, se o mundo nos ensinou que temos que tratar o inimigo como inimigo, a Palavra de Deus nos ensina que temos que tratar os inimigos com amor. Não é que o inimigo é meu amigo, mas ao inimigo não dou aquilo que ele me dá. Se ele me dá o mal, dou a ele o amor de Deus, porque o amor e o que está em mim é o que dou. Se ele tem o mal para me dar, o mal não faz parte de mim, o que faz parte de mim é o amor de Deus que me conquistou.

Temos a bênção de Deus para retribuir, temos a graça de Deus para oferecer

Se há pessoas que me odeiam, que não me querem bem, o que tenho para elas é o bem, o bem de Deus que está em mim, a graça de Deus que está em mim. Se há pessoas que estão me amaldiçoando, que estão se virando contra mim, não tenho maldição para dar, porque não sou homem da maldição, sou homem da bênção, por isso, nenhuma maldição vai ter força sobre mim. É porque não estou na maldição, estou na bênção; e o que tenho para dar para o outro é a bênção. Agora, se o outro me amaldiçoa e dou para ele também maldição, é sinal que também estou vivendo na maldição.

O que temos em nós é a bênção e temos que dar ao outro, a quem nos quer bem, até a quem nos amaldiçoa, quem caçoa, quem zomba, até a quem nos despreza, temos a bênção de Deus para retribuir, temos a graça de Deus para oferecer. E se há aqueles que nos caluniam, dizem inverdades ao nosso respeito, temos a resposta para eles do amor oracional, a oração do amor voltada para eles.

Não vou cair na mesma escola, na mesma prática errada que ele tem, que ele faz, nem vou julgá-lo, o que posso é orar por ele ou por eles. Não é simples ser caluniado, não é simples ser injustiçado, mas o remédio que cura o meu coração e me torna pleno, mesmo em meio às injustiças, da calúnia, do mal que o outro possa fazer por mim, é amá-lo com a força da oração, porque é ela que faz nova todas as coisas, é ela que traz a verdade e a luz.

Usemos das nossas armas que são: a verdade, o amor e a oração; e, assim, estaremos na sintonia do Senhor.

Deus abençoe você!

