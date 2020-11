Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 09/11/2020

Primeira Leitura (Ez 47,1-2.8-9.12)

Leitura da Profecia de Ezequiel.

Naqueles dias, 1o homem fez-me voltar até a entrada do Templo e eis que saía água da sua parte subterrânea na direção leste, porque o Templo estava voltado para o oriente; a água corria do lado direito do Templo, a sul do altar. 2Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte, e fez-me dar uma volta por fora, até à porta que dá para o leste, onde eu vi a água jorrando do lado direito. 8Então ele me disse: “Estas águas correm para a região oriental, descem para o vale do Jordão, desembocam nas águas salgadas do mar, e elas se tornarão saudáveis. 9Onde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em quantidade, pois ali desembocam as águas que trazem saúde; e haverá vida aonde chegar o rio. 12Nas margens junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas; suas folhas não murcharão e seus frutos jamais se acabarão: cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas serão remédio”.

— Palavra do Senhor.

— Graças a Deus!

Salmo Responsorial (Sl 45)

— Os braços de um rio vêm trazer alegria à Cidade de Deus, à morada do Altíssimo.

— O Senhor para nós é refúgio e vigor, sempre pronto, mostrou-se um socorro na angústia; assim não tememos, se a terra estremece, se os montes desabam, caindo nos mares.

— Os braços de um rio vêm trazer alegria à Cidade de Deus, à morada do Altíssimo. Quem a pode abalar? Deus está no seu meio! Já bem antes da aurora, ele vem ajudá-la.

— Conosco está o Senhor do universo! O nosso refúgio é o Deus de Jacó. Vinde ver, contemplai os prodígios de Deus e a obra estupenda que fez no universo: reprime as guerras na face da terra.

Evangelho (Jo 2,13-22)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo João.

— Glória a vós, Senhor.

13Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. 14No Templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. 15Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do Templo, junto com as ovelhas e os bois; espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. 16E disse aos que vendiam pombas: “Tirai isto daqui! Não façais da casa de meu Pai uma casa de comércio!” 17Seus discípulos lembraram-se, mais tarde, que a Escritura diz: “O zelo por tua casa me consumirá”. 18Então os judeus perguntaram a Jesus: “Que sinal nos mostras para agir assim?” 19Ele respondeu: “Destruí este Templo, e em três dias o levantarei”. 20Os judeus disseram: “Quarenta e seis anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em três dias?” 21Mas Jesus estava falando do Templo do seu corpo. 22Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Cristo é a cabeça da nossa Igreja

“Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do Templo, junto com as ovelhas e os bois; espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: ‘Tirai isto daqui! Não façais da casa de meu Pai uma casa de comércio!’” (João 2,15-16).

Hoje, celebramos com muito amor a Dedicação da Basílica de Latrão. São João de Latrão é uma das quatro basílicas mães lá em Roma, juntamente com a Basílica de São Pedro, a Basílica de Santa Maria Maior e a Basílica de São Paulo, são as quatro principais Igrejas de Roma ou as Igrejas Mães.

A Basílica de São João de Latrão é a catedral de Roma, é a Igreja como se fosse a mãe da Igreja de Roma. Uma vez que Roma é a Igreja primeira e exerce uma primazia sobre as outras igrejas, estamos celebrando nela, com certeza, a Igreja Mãe que está na cabeça de todas as Igrejas.

Queremos, com essa celebração de hoje, celebrar a nossa união com a Igreja em Roma na pessoa do Papa. Não é exaltar a pessoa do Papa, mas a unidade e a comunhão que a Igreja vive. A Igreja que está aqui, na África, Ásia e em qualquer lugar do mundo é uma só Igreja, a Igreja Una, a Igreja de Cristo. É muito importante sempre fazer prevalecer isso, porque cada um quer a sua Igreja segundo a sua cabeça.

A cabeça invisível é Cristo Jesus nosso Senhor; e a cabeça visível é o Papa, que está à frente

Na Igreja, só há uma cabeça: Cristo Jesus. Ele é a cabeça e nós somos os membros, e é óbvio que para um corpo estar governado precisa ter alguém sempre à frente. Não pode numa casa todo mundo ser o pai da casa, porque essa casa é uma bagunça! E tem pai que quer ser democrático: “Aqui todo mundo manda”; e a casa é um desmando. Todo mundo participa, é diferente, mas a cabeça é o pai e a mãe.

Na igreja é da mesma forma, pois todos nós participamos, todos nós temos o nosso lugar, mas a cabeça da Igreja é a Igreja de Roma, e o Papa que está ali não é menos ou mais importante, mas ele tem uma responsabilidade: ser o pai de todos.

Hoje, celebramos essa comunhão da Igreja e, graças a Deus, essa Igreja tem uma cabeça. A cabeça invisível, que é Cristo Jesus nosso Senhor; e a cabeça visível, que é o Papa. Nossa comunhão com ele e com a Igreja presente em todos os cantos do mundo.

Estando, hoje, na capelinha da sua cidade, na basílica que tenha próximo a você, na catedral, na igreja matriz, não importa, é o mesmo Cristo Jesus que está em todas as igrejas. O que temos que ter é zelo e amor para com a igreja templo, porque é no templo que Deus se faz presente como lugar da manifestação do Seu amor e da Sua misericórdia.

Não participemos da igreja nem vamos à igreja como se fossemos a uma feira, porque igreja nunca pode ser feira. Vamos para o nosso encontro com o Senhor, por isso o zelo e o amor pela igreja como um todo, mas um zelo e amor pela igreja na qual participo e faço parte. É assim que expresso o meu amor a Cristo Cabeça, cabeça dessa Igreja a qual nós somos o corpo.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova. Contato: padrerogercn@gmail.com – Facebook