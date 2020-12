Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 09/12/2020

Primeira Leitura (Is 40,25-31)

Leitura do Livro do Profeta Isaías.

25“Com quem haveis de me comparar, e a quem seria eu igual?” – fala o Santo. 26Levantai os olhos para o alto e vede: Quem criou tudo isto? – Aquele que expressa em números o exército das estrelas e a cada uma chama pelo nome: tal é a grandeza e força e poder de Deus que nenhuma delas falta à chamada. 27Então, por que dizes, Jacó, e por que falas, Israel: “Minha vida ocultou-se da vista do Senhor e meu julgamento escapa ao do meu Deus?” 28Acaso ignoras, ou não ouviste? O Senhor é o Deus eterno que criou os confins da terra; ele não falha nem se cansa, insondável é sua sabedoria; 29ele dá coragem ao desvalido e aumenta o vigor do mais fraco. 30Cansam-se as crianças e param, os jovens tropeçam e caem, 31mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, criam asas como as águias, correm sem se cansar, caminham sem parar.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Sl 102)

— Bendize, ó minha alma, ao Senhor.

— Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser, seu santo nome! Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores!

— Pois ele te perdoa toda culpa e cura toda a tua enfermidade; da sepultura ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão.

— O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas.

Evangelho (Mt 11,28-30)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse: 28“Vinde a mim todos vós que estais cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. 29Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. 30Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Refugiemos o nosso coração em Jesus

“Vinde a mim todos vós que estais cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso” (Mateus 11,28).

Jesus está olhando para mim e para você, dizendo: “Vinde a mim”. Vir até Jesus é ir, de fato, ao encontro do Senhor. E por que precisamos ir ao encontro do Senhor? Porque todos nós estamos cansados, fatigados, todos nós estamos carregando pesos nesta vida, e precisamos de descanso.

Sabe, nós, muitas vezes, não damos valor ao descanso ou o entendemos de forma errada. Achamos que descansar é deixar o que estamos fazendo simplesmente para nos distrair, para fazer algo diferente. É importante, é o descanso social, é o descanso das obrigações, mas existe um descanso muito mais profundo e necessário: o descanso da alma, do espírito, do coração, é o descanso mental que nós pouquíssimas vezes concedemos a nós mesmos.

Sempre chamo as pessoas a dizerem: descanse a mente, não pense em nada, não deixe a mente sobrecarregada, pesada, porque a vida se torna muito mais pesada, tornamo-nos muito mais doentes e desgastados porque deixamos a mente sempre sobrecarregada.

Jesus quer o nosso coração curado, transformado e descansado

A pessoa está ali sentada no banco da igreja para rezar, e a mente está ali voando, a mente está preocupada e tensionada pelas inquietações da vida. Até na hora de dormir, que é a hora do descanso inteiro da pessoa, não é descanso só do corpo não: “Vou descansar meu corpo”, mas vou descansar meu ser. Como é importante dormir em Deus, como é importante mergulhar em Deus, porque quando descansamos n’Ele somos refeitos, restaurados, curados e libertos.

Precisamos nos refugiar no coração de Jesus para que Ele possa nos curar com a Sua mansidão e humildade, porque somos muito agitados, orgulhosos, teimosos e vaidosos. E todos esses ingredientes fazem de nós pessoas cansadas e fatigadas. Estamos disputando, brigando, questionando, colocando-nos uns contra os outros, estamos nos decepcionando facilmente com as realidades e, por causa disso, a alma se cansa; e então experimentamos a decepção, a frustração, a falta de animação. Mas em Deus encontramos a restauração.

Coloque hoje em Jesus o seu coração. Ele quer o nosso coração curado, transformado e descansado.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova. Contato: padrerogercn@gmail.com – Facebook