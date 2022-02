Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 10/02/2022

Primeira Leitura (1Rs 11,4-13)

Leitura do Primeiro Livro dos Reis.

4Quando Salomão ficou velho, suas mulheres desviaram o seu coração para outros deuses e seu coração já não pertencia inteiramente ao Senhor, seu Deus, como o do seu pai Davi. 5Salomão prestou culto a Astarte, deusa dos sidônios, e a Melcom, ídolo dos amonitas. 6Ele fez o que desagrada ao Senhor e não lhe foi inteiramente fiel, como seu pai Davi.

7Foi então que Salomão construiu um santuário para Camos, ídolo de Moab, no monte que está defronte de Jerusalém, e para Melcom, ídolo dos amonitas. 8Fez o mesmo para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifícios aos seus deuses. 9Então o Senhor irritou-se contra Salomão, porque o seu coração tinha-se desviado do Senhor, Deus de Israel, que lhe tinha aparecido duas vezes 10e lhe proibira expressamente seguir a outros deuses. Mas ele não obedeceu à ordem do Senhor.

11E o Senhor disse a Salomão: “Já que procedeste assim, e não guardaste a minha aliança, nem as leis que te prescrevi, vou tirar-te o reino e dá-lo a um teu servo. 12Mas, por amor de teu pai Davi, não o farei durante a tua vida; é da mão de teu filho que o arrebatarei. 13Não te tirarei o reino todo, mas deixarei ao teu filho uma tribo, por consideração para com meu servo Davi e para com Jerusalém, que escolhi”.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 105)

— Lembrai-vos, ó Senhor, de mim lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo!

— Lembrai-vos, ó Senhor, de mim lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo!

— Felizes os que guardam seus preceitos e praticam a justiça em todo o tempo! Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, pelo amor que demonstrais ao vosso povo!

— Misturaram-se, então, com os pagãos, e aprenderam seus costumes depravados. Aos ídolos pagãos prestaram culto, que se tomaram armadilha para eles;

— Pois imolaram até mesmo os próprios filhos, sacrificaram suas filhas aos demônios. Acendeu-se a ira de Deus contra o seu povo, e o Senhor abominou a sua herança.

Evangelho (Mc 7,24-30)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Marcos.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 24Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Mas não conseguiu ficar escondido.

25Uma mulher, que tinha uma filha com um espírito impuro, ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. 26A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. 27Jesus disse: “Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos”.

28A mulher respondeu: “É verdade, Senhor; mas também os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem as migalhas que as crianças deixam cair”.

29Então Jesus disse: “Por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha”. 30Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Esteja disposto a acolher o dom que Deus quer lhe dar

Naquele tempo, Jesus disse à mulher: 'Deixa primeiro que os filhos não estão saciados, porque Jesus não está certo o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos'. A mulher respondeu: 'É verdade, Senhor; mas também debaixo da mesa, comem as migalhas que as crianças cair'. Então Jesus disse: 'Por causa do que acaba de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha'” (Marcos 7,27-29).

Prova de fogo para a fé mulher, que vai até Jesus pedir pela filha, prova fogo também para todos nós quando essa identificação por alguma situação. A nossa fé é sempre provada, a nossa fé vai sempre passar por essa experiência.

A resposta de Jesus não é muito entusiasmada para aquela mulher e, muitas vezes, as respostas que nós não obtemos de Jesus são muito entusiasmantes. vezes, a resposta da nossa oração não é aquilo que nós não pedimos, muitas vezes, a resposta às nossas súplicas é demorada, ela pode ser um Muitas “sim”, ela pode ser um “”, mas ela pode ser um “espere” .

Jesus se apresenta aqui nesta passagem como o “pão dos filhos”, é a primeira vez que Jesus se refere dessa maneira. Jesus é o pão dos filhos, o pão dado pelo Pai do Céu para o alimento dos filhos. A linguagem usada por Jesus na verdade, é só para distinguir, e pagãos. Estamos dentro deste contexto: entre judeus e pagãos. Existe uma constatação da distância entre Jesus e aquela mulher, um fator cultural da época de Jesus, um fator cultural da época de Jesus, que não se aproxima de alguma forma dos pagãos e se considera “o povo da promessa “o povo eleito”, “o povo escolhido” ”. Mas a mulher não se paralisa com isso, a mulher não se preocupa com essa distância, ela aproxima o seu coração do coração de Jesus. A provisão dessa mulher vai além desses elementos culturais, tanto que ela chama Jesus de Senhor, ela responde como se dissesse:

Essa mulher nos ensina a lógica do dom, a lógica da gratuidade

Veja, o tamanho da fé dessa mulher, é como se ela dissesse: “Realmente, Senhor, eu não mereço, sou uma pagã, estou longe geograficamente de Israel, mas estou disposto a acolher o que o Senhor, na sua generosidade, pode me dar como um dom, como uma graça”. Nessa situação, nós ensinamos a lógica do mérito da mulher, porque, muitas vezes, nós fazemos uma coisa, outra lógica: a lógica do resultado que vai fazer alguma coisa, ou seja: “Eu faço para Deus, mereço alguma condição, mereço alguma graça”. Se faço algo para Deus, espero algo em troca.

Que mal da meritocracia, muitas vezes, ronda o nosso coração! E essa nos ensina a lógica do dom, a lógica da gratuidade de quem, mesmo que se encontre longe, sabe que tudo o que vai receber do Senhor é uma graça imerecida, é uma graça que não existe mérito.

“As migalhas”; em cada migalha de pão existe o suor de um pai, de uma mãe de família, basta você olhar para sua realidade. Em cada migalha existe vida, existe doação. Isso aqui para nós é a imagem da presença de Jesus e da Sua oferta de vida, da Eucaristia por excelência, que se dá a nós como alimento.

Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém!

Padre Donizete Ferreira - Sacerdote da Comunidade Canção Nova.