Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 10/05/2019

Naqueles dias, 1Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao Sumo sacerdote 2e pediu-lhe cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrasse seguindo o Caminho. 3Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo, de repente, viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. 4Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: “Saulo, Saulo, por que me persegues?”

5Saulo perguntou: “Quem és tu, Senhor?” A voz respondeu: “Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. 6Agora, levanta-te, entra na cidade, e ali te será dito o que deves fazer”. 7Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. 8Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então pegaram nele pela mão e levaram-no para Damasco. 9Saulo ficou três dias sem poder ver. E não comeu nem bebeu.

10Em Damasco, havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: “Ananias!” E Ananias respondeu: “Aqui estou, Senhor!” 11O Senhor lhe disse: “Levanta-te, vai à rua que se chama Direita e procura, na casa de Judas, por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando”. 12E numa visão, Saulo contemplou um homem chamado Ananias, entrando e impondo-lhe as mãos para que recuperasse a vista. 13Ananias respondeu: “Senhor, já ouvi muitos falarem desse homem e do mal que fez aos teus fiéis que estão em Jerusalém. 14E aqui em Damasco ele tem plenos poderes, recebidos dos sumos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome”.

15Mas o Senhor disse a Ananias: “Vai, porque esse homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. 16Eu vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa”. 17Então Ananias saiu, entrou na casa, e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: “Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu quando vinhas no caminho, ele me mandou aqui para que tu recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo”.

18Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas e ele recuperou a vista. Em seguida, Saulo levantou-se e foi batizado. 19Tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco, 20e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus.

Responsório (Sl 116)

— Ide, por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho.

— Ide, por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho.

— Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes, povos todos, festejai-o!

— Pois comprovado é o seu amor para conosco, para sempre ele é fiel!

Naquele tempo, 52os judeus discutiam entre si, dizendo: “Como é que ele pode dar a sua carne a comer?” 53Então Jesus disse: “Em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. 54Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. 55Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue, verdadeira bebida. 56Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. 57Como o Pai, que vive, me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. 58Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre”. 59Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum.

Na Eucaristia, experimentamos a presença de Deus

“Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele” (João 6,56).

Que graça sublime é a vida de Deus em nós! O Filho do homem está dizendo que se não bebermos o Seu sangue nem comermos a Sua carne, não teremos a vida d’Ele em nós. A primeira graça que Ele nos dá é para bebermos o Seu sangue e comermos Sua carne.

Sabemos que, na cultura judaica, o animal era sacrificado em holocausto como oferenda a ser dada a Deus. Na Ceia Pascal, o que se fazia era o cordeiro, imolado e sacrificado como alimento naquela ceia.

Cordeiro nenhum nos salva, animal nenhum nos dá a vida. Pode ser que sirva para ser símbolo de um sacrifício, de uma oferta que se vai fazer a Deus, mas não salva ninguém nem nos dá a vida. Nós nos alimentamos por um instante, mas, depois, está todo mundo com fome de novo.

Jesus olhou para aquele pão e para aquele vinho e disse: “É o meu corpo. É o meu sangue”. O pão pelo pão não sacia ninguém, o sangue pelo sangue também não mata a sede de ninguém, mas o Corpo de Jesus nos salva, o Sangue d’Ele é a vida d’Ele em nós, porque no corpo está a expressão da existência visível.

A Eucaristia, comer a carne de Jesus e tomar o sangue d’Ele, é experimentarmos a vida plena que Deus nos dá

O sangue sempre foi entendido como a vida psíquica, psicológica. É interessante que Jesus nos dá Sua vida física, mas nos dá também Sua vida psíquica e psicológica, porque, muitas vezes, as pessoas estão em busca do corpo físico, da cura física, e é o que interessa para a maioria das pessoas, estar viva de qualquer jeito, mas Deus não nos quer vivos de qualquer jeito.

Deus não quer que tenhamos apenas a vida física, porque Ele não nos criou somente no sentido físico, Ele nos criou inteiros, Ele nos criou com corpo, alma e espírito, por isso a Eucaristia é o corpo, sangue, alma e divindade. É Jesus inteiro, sem separação nem distinção. Quando nos alimentamos de Deus, recebemos a vida inteira d’Ele.

Na Eucaristia, comer a carne de Jesus e tomar o sangue d’Ele é experimentar a vida plena que Deus nos dá. A plenitude é a eternidade no Céu, mas a eternidade começa agora, quando vivemos uma vida intensamente eucarística. Não é só o nosso físico que é tocado por Jesus, não é só o nosso semblante que é transubstanciado, transfigurado, mas a nossa psique também, o nosso lado psicológico.

Precisamos buscar ser sarados e sanados por inteiro, porque, quando temos a vida de Jesus em nós, Ele nos cura, liberta-nos dos fanatismos, dos exageros, de todas aquelas coisas que criaram em nós. Jesus nos dá uma vida serena, sensata, mas profundamente preenchida pelo amor de Deus. A Eucaristia é o remédio, o pão, é a carne e o sangue que nos salva, nos liberta, cura e dá uma vida plenamente humana.

Deus abençoe você!