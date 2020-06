Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 10/06/2020

Primeira Leitura (1Rs 18,20-39)

Leitura do Primeiro Livro dos Reis.

Naqueles dias, 20Acab convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas de Baal no monte Carmelo. 21Então Elias, aproximando-se de todo o povo, disse: “Até quando andareis mancando com os dois pés? Se o Senhor é o verdadeiro Deus, segui-o; mas, se é Baal, segui a ele”. O povo não respondeu uma palavra.

22Então Elias disse ao povo: “Eu sou o único profeta do Senhor que resta, ao passo que os profetas de Baal são quatrocentos e cinquenta. 23Deem-nos dois novilhos; que eles escolham um novilho e, depois de cortá-lo em pedaços, coloquem-no sobre a lenha, mas sem pôr fogo por baixo. Eu prepararei depois o outro novilho e o colocarei sobre a lenha e tampouco lhe porei fogo.

24Em seguida, invocareis o nome de vosso deus e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que ouvir, enviando fogo, este é o Deus verdadeiro”. Todo o povo respondeu, dizendo: “Ótima proposição”.

25Elias disse então aos profetas de Baal: “Escolhei vós um novilho e começai, pois sois maioria. E invocai o nome de vosso deus, mas não lhe ponhais fogo”. 26Eles tomaram o novilho que lhes foi dado e prepararam-no. E invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: “Baal, ouve-nos!” Mas não se ouvia voz alguma e ninguém que respondesse. E dançavam ao redor do altar que tinham levantado.

27Ao meio-dia, Elias zombou deles, dizendo: “Gritai mais alto, pois sendo um deus, tem suas ocupações. Porventura ausentou-se ou está de viagem; ou talvez esteja dormindo e é preciso que o acordem”. 28Então eles gritavam ainda mais forte, e retalhavam-se, segundo o seu costume, com espadas e lanças, até o sangue escorrer. 29Passado o meio-dia, entraram em transe até a hora do sacrifício vespertino. Mas não se ouviu voz nenhuma, nem resposta nem sinal de atenção.

30Então Elias disse a todo o povo: “Aproximai-vos de mim”. Todo o povo veio para perto dele. E ele refez o altar do Senhor que tinha sido demolido. 31Tomou doze pedras, segundo o número das doze tribos dos filhos de Jacó, a quem Deus tinha dito: “Teu nome será Israel”, 32e edificou com as pedras um altar ao nome do Senhor. Fez em redor do altar um rego, capaz de conter duas medidas de sementes. 33Empilhou a lenha, esquartejou o novilho e colocou-o sobre a lenha, 34e disse: “Enchei quatro talhas de água e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha”. Depois, disse: “Outra vez”. E eles assim fizeram uma segunda vez. E acrescentou: “Ainda uma terceira vez”. E assim foi feito.

35A água correu em volta do altar e o rego ficou completamente cheio. 36Chegada a hora do sacrifício, o profeta Elias aproximou-se e disse: “Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, mostra hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo e que é por ordem tua que fiz estas coisas. 37Ouve-me, Senhor, ouve-me, para que este povo reconheça que tu, Senhor, és Deus, e que és tu que convertes os seus corações!”

38Então caiu o fogo do Senhor, que devorou o holocausto, a lenha, as pedras e a poeira, e secou a água que estava no rego. 39Vendo isto, o povo todo prostrou-se com o rosto em terra, exclamando: “É o Senhor que é Deus, é o Senhor que é Deus!”

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Sl 15)

— Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio!

— Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio!

— Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio! Digo ao Senhor: “Somente vós sois meu Senhor”.

— Multiplicam, no entanto, suas dores os que correm para os deuses estrangeiros; seus sacrifícios sanguinários não partilho, nem seus nomes passarão pelos meus lábios.

— Ó Senhor, sois minha herança e minha taça, meu destino está seguro em vossas mãos! Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado não vacilo.

— Vós me ensinais vosso caminho para a vida; junto a vós, felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado!

Evangelho (Mt 5,17-19)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 17“Não penseis que vim abolir a Lei e os Profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. 18Em verdade, eu vos digo: antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da Lei, sem que tudo se cumpra. 19Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no Reino dos Céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no Reino dos Céus”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Os mandamentos transformam a nossa relação com Deus

“Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no Reino dos Céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no Reino dos Céus” (Mateus 5,19).

Precisamos praticar e viver os mandamentos do Senhor e não podemos ignorá-los ou vivê-los segundo as nossas conveniências. Escolho aquilo que vou viver e ignoro aquilo que não está de acordo com as minhas conveniências. De forma alguma, a Palavra de Deus não pode ser ignorada, não pode ser tratada de forma seletiva. Vivemos numa sociedade relativista onde relativizamos até a vivência da nossa fé.

Para alguns, viver o amor é amar só quem queremos, quem escolhemos e selecionamos. Para outros, amar a Deus é da forma que queremos, da forma que achamos e assim por diante.

Você pode dizer: “Eu amo meu próximo, mas não perdoo fulano e sicrano”. “Eu amo, mas falo mal da vida dos outros, porque sou assim”. Não podemos ignorar os mandamentos porque fazemos o que é errado e não nos esforçamos para viver o que é certo.

Na Lei de Deus o que é certo é certo e o que é errado é errado. Não é certo só aquilo que conseguimos viver, e errado só aquilo que consideramos errado, não se trata de um critério subjetivo de acordo com a conveniência ou as observações que temos dentro da nossa cabeça e do nosso coração.

Os mandamentos são respostas de amor a Deus

O primeiro a ser formado somos nós, precisamos ser formados para uma consciência reta e iluminada, e não para uma consciência laxa, onde vamos vivendo de acordo com aquilo que achamos.

Temos de ter cuidado para que a obscuridade não conduza os nossos passos, porque o mundo em que vivemos é um mundo de muitas obscuridades, onde cada um forma os seus critérios ou vive de acordo com critérios que aprendeu de outros e cada um vai vivendo como quer e, por isso, o mundo está do jeito que está.

Permitamos que a mentalidade de Deus esteja em nós, porque precisamos não só aprender a praticar, mas ensinar os outros a viverem, porque não podemos desobedecer a um só desses mandamentos. “Eu acho oito mandamentos bons, mas tem aqueles dois que não concordo com eles. Não é uma questão de concordar, é uma questão de amar. Os mandamentos são respostas de amor a Deus, são os mandamentos que vão transformando a nossa relação com Ele.

Na humildade podemos reconhecer as nossas dificuldades, nossas fraquezas e erros. Na humildade podemos e devemos reconhecer os limites que temos, só não podemos, em nome de uma falsa humildade, querer transformar o errado em certo, e ainda ensinar isso para os outros.

Há muitos fazendo dessa forma, há muitos exaltando o ressentimento, a mágoa, o rancor, a ofensa, a agressão em nome não sei de qual Evangelho, porque a Palavra de Deus é Palavra de Deus.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo

