Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 10/06/2022

Primeira Leitura (1Rs 19,9a.11-16)

Leitura do Primeiro Livro dos Reis.

Naqueles dias, ao chegar a Horeb, o monte de Deus, 9ao profeta Elias entrou numa gruta, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos: 11“Sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar”. Antes do Senhor, porém, veio um vento impetuoso e forte, que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto.

12Passado o terremoto, veio um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo ouviu-se um murmúrio de uma leve brisa. 13Ouvindo isto, Elias cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Ouviu, então, uma voz que dizia: “Que fazes aqui, Elias?” 14Ele respondeu: “Estou ardendo de zelo pelo Senhor, Deus todo-poderoso, porque os filhos de Israel abandonaram tua aliança, demoliram teus altares e mataram à espada teus profetas. Só eu escapei. Mas, agora, também querem matar-me”.

15O Senhor disse-lhe: “Vai e toma o teu caminho de volta, na direção do deserto de Damasco. Chegando lá, ungirás Hazael como rei da Síria. 16Unge também a Jeú, filho de Namsi, como rei de Israel, e a Eliseu, filho de Safat, de Abel-Meula, como profeta em teu lugar.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 26)

— Senhor, é vossa face que eu procuro!

— Senhor, ouvi a voz do meu apelo, atendei por compaixão! Meu coração fala convosco confiante, é vossa face que eu procuro.

— Não afasteis em vossa ira o vosso servo, sois vós o meu auxílio! Não me esqueçais nem me deixeis abandonado, meu Deus e Salvador!

— Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem, espera no Senhor!

Evangelho (Mt 5,27-32)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 27“Ouvistes o que foi dito: ‘Não cometerás adultério’. 28Eu, porém, vos digo: Todo aquele que olhar para uma mulher, com desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. 29Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti! De fato, é melhor perder um de teus membros, do que todo o teu corpo ser jogado no inferno.

30Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta-a e joga-a para longe de ti! De fato, é melhor perder um dos teus membros, do que todo o teu corpo ir para o inferno.

31Foi dito também: ‘Quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio’. 32Eu, porém, vos digo: Todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera; e quem se casa com a mulher divorciada comete adultério”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Deus conhece todas as intenções do seu coração

Veja, meus irmãos e minhas irmãs, a Palavra do Senhor, neste Evangelho de hoje, quer nos ajudar a educar as intenções do coração. Que tarefa difícil é educar as intenções do coração, justamente aquelas coisas mais interiores, aquelas coisas mais profundas que escondemos, que só nós sabemos e só Deus sabe.

Muitas vezes, o exterior diz uma coisa, mas o interior vive outra completamente diferente. Então, a Palavra de Deus quer nos educar nas intenções do nosso coração, porque, diante de Deus, o que conta é aquilo que não se vê. Por quê? Porque Deus vê o coração, Deus sabe das nossas intenções, Ele sabe dos nossos sentimentos mais secretos, Ele sabe daquilo que está escondido lá dentro, e só nós temos conhecimento.

Por isso a Deus interessa mais o que está dentro de você, o que está dentro de mim, do meu coração. E, hoje, pela força da Sua Palavra, Ele quer educar essas intenções do nosso coração, por isso a necessidade de reconciliar o externo com o interno, aquilo que nós expressamos com aquilo que está dentro de nós; reconciliar essas duas coisas. É aquele antigo drama do sentir e do consentir.

O primeiro não é o pecado, porque não temos a capacidade de lidar com o que nós sentimos, mas o segundo sim, porque é o consentimento. Quando aplico a minha vontade, quando livremente posso escolher aderir ou não àquele sentimento, por isso esse drama, essa luta, muitas vezes, está dentro de nós.

Ser assaltado por pensamentos e sentimentos não é pecado, mas agora assaltar os outros através de pensamentos e sentimentos, isso sim é pecado. E precisamos corrigir isso em nós, precisamos pedir a graça de Deus. Que a nossa vida não seja realmente vivida nesse ambiente, nesse drama. Por isso essa batalha espiritual que precisamos travar dentro de cada um de nós; a necessidade da vigilância interior, vigiar os nossos sentimentos e pensamentos para que a vontade sempre prevaleça e nós possamos externar aquilo que está dentro de nós, toda a bondade e toda a graça de Deus presente nos nossos corações.

Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém!

Padre Donizete Ferreira - Sacerdote da Comunidade Canção Nova.