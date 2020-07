Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 10/07/2020

Primeira Leitura (Os 14,2-10)

Leitura da Profecia de Oséias.

Assim fala o Senhor: 2Volta, Israel, para o Senhor, teu Deus, porque estavas caído em teu pecado. 3Vós todos, encontrai palavras e voltai para o Senhor; dizei-lhe: “Livra-nos de todo o mal e aceita este bem que oferecemos; o fruto de nossos lábios. 4A Assíria não nos salvará; não queremos montar nossos cavalos, não chamaremos mais ‘Deuses nossos’ a produtos de nossas mãos; em ti encontrará o órfão misericórdia”. 5“Hei de curar sua perversidade e me será fácil amá-los, deles afastou-se a minha cólera. 6Serei como orvalho para Israel; ele florescerá como o lírio e lançará raízes como plantas do Líbano.

7Seus ramos hão de estender-se; será seu esplendor como o da oliveira, e seu perfume como o do Líbano. 8Voltarão a sentar-se à minha sombra e a cultivar o trigo, e florescerão como a videira, cuja fama se iguala à do vinho do Líbano. 9Que tem ainda Efraim a ver com ídolos? Sou eu que o atendo e que olho por ele. Sou como o cipreste sempre verde: de mim procede o teu fruto. 10Compreenda estas palavras o homem sábio, reflita sobre elas o bom entendedor! São retos os caminhos do Senhor e, por eles, andarão os justos, enquanto os maus ali tropeçam e caem”.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Sl 50)

— Minha boca anunciará vosso louvor!

— Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia! Na imensidão de vosso amor, purificai-me! Lavai-me todo inteiro do pecado, e apagai completamente a minha culpa!

— Mas vós amais os corações que são sinceros, na intimidade me ensinais sabedoria. Aspergi-me e serei puro do pecado, e mais branco do que a neve ficarei.

— Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito!

— Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com espírito generoso! Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor!

Evangelho (Mt 10,16-23)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 16“Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. 17Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas.

18Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. 19Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então naquele momento vos será indicado o que deveis dizer. 20Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós.

21O irmão entregará à morte o próprio irmão; o pai entregará o filho; os filhos se levantarão contra seus pais, e os matarão. 22Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. 23Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel, antes que venha o Filho do Homem.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Com prudência e humildade somos conduzidos por Deus

“Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas” (Mateus 10,16).

Não é preciso dizer que vivemos num mundo confuso, cheios de misturas onde o bem está junto com o mal, onde o certo está junto com o errado, onde a confusão realmente reina.

É preciso se diferenciar, e diferenciar-se não significa que sou melhor do que os outros, é apenas que eu saiba o que sou, para onde estou indo ou quem estou seguindo. Por isso, os discípulos não podem ser lobos no mundo em que estamos. Pelo contrário, somos ovelhas e temos um pastor, o nosso Pastor é Jesus.

O que nos distingue do mundo não é o que somos, mas Aquele que seguimos; é Jesus, o nosso Senhor e Salvador.

Há algo muito importante que o Mestre quer, hoje, ensinar a nós, que somos Suas ovelhas. Estes dois pilares fundamentais para vivermos no mundo, sem eles nós nos perdemos: o primeiro, é óbvio: a prudência. Seja uma pessoa prudente, não seja ingênuo, no “bom português”: não seja um “bobinho no mundo”, não seja aquela pessoa que não sabe distinguir o bem do mal, o certo do errado. Não seja aquela pessoa que acha que todo mundo é bonzinho e maravilhoso. Não seja aquela pessoa que se ilude com a casca, com o que está por fora, com as aparências.

Não há maior ingenuidade do que se deixar levar pelas aparências, pelo conto do vendedor, aquele que vem, te entrega o seu produto e diz: “Resolve a sua vida”. Quando ele vai embora, aquele produto não serve para nada, porque, facilmente, nos iludimos e nos enganamos, facilmente, temos posturas ingênuas diante dos fatos, da vida e das realidades.

O simples é aquele que é humilde, o humilde é aquele que aprende, escuta e se coloca no seu lugar

Não crie seus filhos em contos de fada, como se o mundo fosse todo belo e maravilhoso, como se o mundo fosse essa redoma de vidro que criamos dentro da sua casa, onde tudo é paz e amor.

No mundo, há muito terror e não podemos ser ingênuos. É preciso ser prudente, saber onde estamos pisando. Mesmo indo, por exemplo, à Igreja, para casa de Deus, vamos imaginar que ali todo mundo é perfeito e maravilhoso. É preciso prudência nas escolhas, nas conversas e em tudo aquilo que fazemos.

O alicerce da prudência evangélica vem da simplicidade, ser simples como as pombas. O simples é aquele que é humilde, e esse é aquele que aprende, escuta e se coloca no seu lugar. O humilde é aquele que reconhece os seus erros; que escuta a Deus e deixa-se dirigir e guiar por Ele. O humilde é aquele que pede perdão e vive a reconciliação; é aquele que se deixa guiar por Deus nas direções na vida.

Portanto, com humildade e prudência, Deus há de nos conduzir nas estradas da vida.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova. Contato: padrerogercn@gmail.com – Facebook