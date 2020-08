Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 10/08/2020

Primeira Leitura (2Cor 9,6-10)

Leitura da Segunda Carta de São Paulo aos Coríntios.

Irmãos, 6“Quem semeia pouco colherá também pouco e quem semeia com largueza colherá também com largueza”. 7Dê cada um conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar nem constrangimento; pois Deus “ama quem dá com alegria”.

8Deus é poderoso para vos cumular de toda sorte de graças, para que, em tudo, tenhais sempre o necessário e ainda tenhais de sobra para toda obra boa, 9como está escrito: “Distribuiu generosamente, deu aos pobres; a sua justiça permanece para sempre”.

10Aquele que dá a semente ao semeador e lhe dará o pão como alimento, ele mesmo multiplicará as vossas sementes e aumentará os frutos da vossa justiça.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Sl 111)

— Feliz o homem caridoso e prestativo!

— Feliz o homem caridoso e prestativo!

— Feliz o homem que respeita o Senhor e que ama com carinho sua lei! Sua descendência será forte sobre a terra, abençoada a geração dos homens retos!

— Feliz o homem caridoso e prestativo, que resolve seus negócios com justiça. Porque jamais vacilará o homem reto, sua lembrança permanece eternamente!

— Ele não teme receber notícias más: confiando em Deus, seu coração está seguro. Seu coração está tranquilo e nada teme, e confusos há de ver seus inimigos.

— Ele reparte com os pobres os seus bens, permanece para sempre o bem que fez, e crescerão a sua glória e seu poder.

Evangelho (Jo 12,24-26)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo João.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: 24“Em verdade, em verdade vos digo: Se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo; mas se morre, então produz muito fruto.

25Quem se apega à sua vida, perde-a; mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo conservá-la-á para a vida eterna. 26Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Renovemos a nossa alma para experimentarmos o novo de Deus

“Se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo; mas se morre, então produz muito fruto” (João 12,24).

A Igreja nos dá a graça de celebrarmos, hoje, a festa do diácono e mártir São Lourenço. O Evangelho faz sintonia com aquilo que foi a vida de São Lourenço, diácono e mártir. Ele, nos primórdios da Igreja, teve a graça de, pelo século III, dar a sua vida em favor da Igreja e do Evangelho. Ele ficava especialmente responsável de cuidar dos bens da Igreja e dos pobres, porque os bens da Igreja são as almas, e as almas são alimentadas com os bens espirituais, sobretudo, a Eucaristia e a Palavra de Deus.

Os pobres são outros bens preciosos da Igreja, os pobres que são desprovidos dos seus bens precisam ser cuidados por todos nós, porque o Jesus que está na Eucaristia está na Palavra, está nos pobres. “Eras Tu, Senhor!”. É com esse espírito que o diácono São Lourenço cuidava, com todo amor, das necessidades dos mais pobres e sofridos.

Quando o Evangelho diz que o grão que cai por terra e não morre, mas fica só, continua só um grão de trigo. Se, no entanto, aquele grão que jogamos na terra morrer, ou seja, vai ser fecundado e produzirá frutos em abundância.

A alma que não se renova atrofia e não experimenta o novo de Deus a cada dia

É preciso morrer para si mesmo a cada dia, é preciso morrer para que o outro viva. Para que sejamos vida na vida do outro, precisamos morrer, para que nós mesmos possamos dar valor e sentido à nossa própria vida.

Florescem em nossa vida os antivalores, que não são valores da vida: o egoísmo, o orgulho, a soberba, a inveja… Precisamos morrer para o homem velho que está impregnado em nós para que o homem novo surja.

Não nos conformemos em sermos o que somos, mas, pelo contrário, morramos a cada dia para sermos melhores. Nada de depreciação e desvalorização. Um atleta se dedica para ser cada vez melhor, e como ele morre para si mesmo, na dedicação, no esforço, na luta, no combate, no levantar cedo, em todos os empenhos que faz!

Que empenho devemos fazer com a nossa alma, com o nosso espírito e com o nosso coração para sermos melhores a cada dia? Assim como o atleta que não treina atrofia seus membros, seu corpo, e vai perdendo toda a sua agilidade e habilidade, a alma que não se renova atrofia e não experimenta o novo de Deus a cada dia.

Trabalhemos com empenho para sermos novos e renovados a cada dia na presença de Deus.

Deus abençoe você!