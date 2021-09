Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 10/09/2021

Primeira Leitura (1Tm 1,1-2.12-14)

Início da Primeira Carta de São Paulo a Timóteo.

1Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, 2a Timóteo, verdadeiro filho na fé: a graça, a misericórdia e a paz de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor.

12Agradeço àquele que me deu força, Cristo Jesus, nosso Senhor, pela confiança que teve em mim ao designar-me para o seu serviço, 13a mim, que antes blasfemava, perseguia e insultava. Mas encontrei misericórdia, porque agia com a ignorância de quem não tem fé. 14Transbordou a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 15)

— O Senhor é a porção da minha herança!

— O Senhor é a porção da minha herança!

— Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio! Digo ao Senhor: “Somente vós sois meu Senhor. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça, meu destino está seguro em vossas mãos!”

— Eu bendigo o Senhor, que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado não vacilo.

— Vós me ensinais vosso caminho para a vida; junto a vós, felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado!

Evangelho (Lc 6,39-42)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Lucas.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 39Jesus contou uma parábola aos discípulos: “Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? 40Um discípulo não é maior do que o mestre; todo discípulo bem formado será como o mestre. 41Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão, e não percebes a trave que há no teu próprio olho?

42Como podes dizer a teu irmão: Irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Reparemos primeiro em nossa própria vida

“Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão, e não percebes a trave que há no teu próprio olho?” (Lucas 6,41).

Não há coisa mais cruel para a nossa vida do que cairmos na hipocrisia, e a hipocrisia é sermos cegos guiando outros cegos, e não só cairmos no buraco, como também levarmos o outro para o buraco.

Como é necessário, a cada dia, purificar o nosso próprio coração. E o que é purificar o coração senão purificar a própria visão interior? A capacidade de nos olharmos e nos vermos, de reconhecermos o que, de fato, somos.

É uma tristeza ficarmos vendo o problema dos outros, o defeito dos outros, os erros dos outros e não nos enxergarmos, não nos apercebermos e não nos voltarmos para o nosso interior, para percebermos que o que queremos mudar no outro não mudamos nem em nós; queremos que o outro seja assim, mas não nos dedicamos para cuidar nem do nosso próprio interior.

Que mal fazemos para a nossa própria vida quando estamos trazendo para todos o erro dos outros, os defeitos das pessoas, quando estamos naquelas práticas da vida cotidiana de comentar e de reparar a vida dos outros.

Que Deus nos liberte de toda a hipocrisia, da forma de olhar a vida, para que olhemos primeiro para o nosso interior

“Hipócrita”, Jesus está dizendo a cada um de nós. Reparemos a nossa vida, olhemos para dentro de nós. Por que estamos olhando o cisco do olho do outro e não percebemos a trave em nosso olho? Porque, na verdade, a trave nos cega, é uma grande ilusão que está à frente do olho, do coração e que não nos permite enxergar a nossa vida como precisa ser enxergada.

Posso corrigir o meu irmão? É claro que posso! Posso ajudar meu irmão? É claro que posso, mas preciso corrigir primeiro a mim mesmo, preciso ver primeiro a mim mesmo, e não é rever com superficialidade, nem corrigir sempre com aquelas desculpas. “Porque sou frágil”; somos sim, mas o grande trabalho interior é primeiro me enxergar, me ver como sou visto, é me olhar no espelho da graça e dizer: “Nossa, quanta coisa em mim para ser vista e mudada”.

Quem conhece a si mesmo vai sempre olhar o outro no espelho e na graça da misericórdia, vai saber tratar o outro, os erros dos outros, o limite dos outros como foi tratado, cuidado e amado pelo próprio Deus.

Que Deus nos liberte de toda a hipocrisia, da forma de olhar a vida, para que olhemos primeiro para o nosso interior para nos corrigir, para sermos melhores para nós e, assim, sermos melhores também para os outros.

Deus abençoe você!