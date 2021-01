Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 11/01/2021

Primeira Leitura (Hb 1,1-6)

Início da Carta aos Hebreus.

1Muitas vezes e de muitos modos falou Deus outrora aos nossos pais, pelos profetas; 2nestes dias, que são os últimos, ele nos falou por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também criou o universo.

3Este é o esplendor da glória do Pai, a expressão do seu ser. Ele sustenta o universo com o poder de sua palavra. Tendo feito a purificação dos pecados, ele sentou-se à direita da majestade divina, nas alturas. 4Ele foi posto tanto acima dos anjos quanto o nome que ele herdou supera o nome deles.

5De fato, a qual dos anjos Deus disse alguma vez: “Tu és o meu Filho, eu hoje te gerei?” Ou ainda: “Eu serei para ele um Pai e ele será para mim um Filho?” 6Mas, quando faz entrar o Primogênito no mundo, Deus diz: “Todos os anjos devem adorá-lo!”

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Sl 96)

— Adorai o Senhor Deus, vós anjos todos!

— Adorai o Senhor Deus, vós anjos todos!

— Deus é Rei! Exulte a terra de alegria, e as ilhas numerosas rejubilem! Treva e nuvem o rodeiam no seu trono, que se apoia na justiça e no direito.

— E assim proclama o céu sua justiça, todos os povos podem ver a sua glória. Aos pés de Deus vêm se prostrar todos os deuses!

— Porque vós sois o Altíssimo, Senhor, muito acima do universo que criastes, e de muito superais todos os deuses.

Evangelho (Mc 1,14-20)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Marcos.

— Glória a vós, Senhor!

14Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: 15“O tempo já se completou e o Reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho!”

16E, passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. 17Jesus lhes disse: “Segui-me e eu farei de vós pescadores de homens”. 18E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus.

19Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes; 20e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados, e partiram, seguindo Jesus.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

A graça de Deus faz a diferença em nossa vida

“Jesus lhes disse: ‘Segui-me e eu farei de vós pescadores de homens’” (Marcos 1,17).

O Mestre Jesus está anunciando a nós o Reino dos Céus, pregando o Evangelho da Salvação e nos dizendo que o Reino de Deus está próximo. É preciso se converter a ele, é preciso acreditar no Evangelho.

Sabe, o Mestre também vai passando à beira mar e vai chamando os Seus seguidores; chamou Simão e André, chamou depois os filhos de Zebedeu, Tiago e João. Que memorável o Evangelho nos relembrar o dia do chamado desses homens tão importantes na missão do Evangelho, mas que importante foi para eles serem chamados pelo Senhor!

Tenho certeza que um dia também Jesus chamou você. Um dia ele me chamou para ser seu discípulo e seguidor. É claro, eu venho de uma família cristã e católica, mas há um momento na vida onde paramos e a graça de Deus faz uma diferença na nossa vida.

Tenho certeza que você teve o momento da graça, o momento em que você foi olhado por Jesus e olhou para Ele e disse: “Eu sou, vou ser e quero ser seguidor do Senhor”, se esse momento não aconteceu, deixe ele acontecer porque já faz tempo que o Senhor está andando no meio de nós e nos chamando para segui-Lo, para darmos a nossa vida pelo Reino.

Não se esqueça que essa graça precisa ser revitalizada, revigorada a cada dia na nossa vida

Uma vez que você decidiu, uma vez que já segue Jesus, faça memória do Seu seguimento, faça memória do dia que o Senhor te chamou, dos dias que Deus se manifestou na sua vida. Você conversava com Jesus e Ele com você e o amor d’Ele ardia no seu coração.

O homem que você se tornou, a mulher que você se tornou, foi pela graça de Deus, mas não se esqueça do primeiro amor, do primeiro chamado. Não se esqueça de que essa graça precisa ser revitalizada, revigorada a cada dia na nossa vida para que você não se perca no discipulado, no seguimento, para que não viva na vida sem se lembrar e se recordar a cada dia que o Senhor te chamou para ser pescador de homens.

Sei que temos os nossos trabalhos, você tem a sua missão na sua casa, na sua família, mas nos esquecemos que precisamos resgatar homens para levar até Jesus, como Ele um dia nos resgatou.

Como estamos vivendo a nossa missão, o nosso chamado, a nossa responsabilidade? Como estamos anunciando e jogando as redes para que homens e mulheres conheçam a graça de Deus?

Deus abençoe você!