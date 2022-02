Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 11/02/2022

Primeira Leitura (1Rs 11,29-32; 12,19)

Leitura do Primeiro Livro dos Reis.

11,29Aconteceu, naquele tempo, que, tendo Jeroboão saído de Jerusalém, veio ao seu encontro o profeta Aías, de Silo, coberto com um manto novo. Os dois achavam-se sós no campo. 30Aías, tomando o manto novo que vestia, rasgou-o em doze pedaços 31e disse a Jeroboão: ‘Toma para ti dez pedaços. Pois assim fala o Senhor, Deus de Israel: Eis que vou arrancar o reino das mãos de Salomão e te darei dez tribos.

32Mas ele ficará com uma tribo, por consideração para com meu servo Davi e para com Jerusalém, cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel”. 12,19Israel rebelou-se contra a casa de Davi até o dia de hoje.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 80)

— Ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus!

— Ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus!

— Em teu meio não exista um deus estranho nem adores a um deus desconhecido! Porque eu sou o teu Deus e teu Senhor, que da terra do Egito te arranquei.

— Mas meu povo não ouviu a minha voz, Israel não quis saber de obedecer-me. Deixei, então, que eles seguissem seus caprichos, abandonei-os ao seu duro coração.

— Quem me dera que meu povo me escutasse! Que Israel andasse sempre em meus caminhos! Seus inimigos, sem demora, humilharia e voltaria minha mão contra o opressor.

Evangelho (Mc 7,31-37)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Marcos.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 31Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. 32Trouxeram então um homem surdo, que falava com dificuldade, e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. 33Jesus afastou-se com o homem, para fora da multidão; em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. 34Olhando para o céu, suspirou e disse: “Efatá!”, que quer dizer: “Abre-te!” 35Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade.

36Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém. Mas, quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. 37Muito impressionados, diziam: “Ele tem feito bem todas as coisas: Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Abra o seu coração para a Palavra de Deus

“Naquele tempo, trouxeram então um homem surdo, que falou com dificuldade, e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus, para-se com o homem fora da multidão; em seguida, coloque os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: 'Efatá!', que quer dizer: 'Abre-te!' Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade” (Marcos 72-35).

Estamos de uma passagem que eu gostaria de dizer que não tem nada com os irmãos que são por esta dificuldade, seja na dificuldade de falar, mas seja também na dificuldade para ouvir. Aqui, a outra palavra de Deus quer nos mostrar: uma necessidade interior de porque não se escuta, uma obrigação impossível de comunicar porque não se escuta; a mudez e surdez interior.

O problema é a comunicação do interior, quem realmente a pessoa é, esse é o problema! A palavra “surdo” é a mesma raiz da palavra “absurdo”. Tornam-se as realidades absurdas para quem não consegue alcançar, pode ser até mesmo a declaração de amor, mas se a pessoa não escuta, fica difícil entender que aquilo uma linguagem do amor.

Tem a linguagem dos sinais, hoje, muito bem desenvolvida em nossos tempos, mas precisa de alguém com quem se conectar para traduzir essa linguagem. Ou seja, se nós não escutamos, se sou surdo, para mim tudo se torna absurdo. E as pessoas que não conseguem, muitas vezes, alguém, para fora os seus conflitos — dramas, você conhece certamente, assim dentro da sua casa, a pessoa fechada em si, que não consegue falar dos seus sentimentos, que não consegue falar dos seus sentimentos, que não consegue falar dos seus sentimentos, que não consegue falar dos seus sentimentos, que não consegue falar dos seus sentimentos não consegue se comunicar, que é uma pessoa fechada em si mesma, que tem essa dificuldade de comunicar aquilo que ela é, de comunicar aquilo que ela vive e sente.

Deixe-nos tocar pela Sua graça, pela Sua Palavra, para que nós saímos do nosso fechamento e nos abramos para Deus

“Jesus quis-se com esse homem Só a intimidade com Jesus nos faz passar do fechamento para a abertura, quando estamos próximos de Jesus, só podemos de nossos corações aquilo que tem dentro Jesus porque conhece o nosso interior porque Ele é conhecedor dos nossos corações.

Os gestos que Jesus realiza aqui, sobretudo, neste tempo de pandemia, são bem estranhos: o dedo, a saliva, o toque. Mas vamos lá, o dedo é Deus quem modela; Ele modela esse novo homem. A saliva é o símbolo do Espírito que dá a vida. O toque na língua é a Palavra de Deus que chega na vida daquele homem. Todos esses sinais de Jesus estão presentes hoje. Onde? Nos sacramentos, e esses sinais visuais nós podemos tocar no Senhor, experimentar a Sua graça e também d'Ele como bênçãos.

Jesus diz ao final: “Efatá” , essa palavra que significa: “Abra-te”, a mesma palavra que foi proferida sobre nós no nosso batismo. Também ouvimos em nossos ouvidos essa Nós proclamação: Ninguém pode viver no fechamento, ninguém pode viver fechado em si mesmo, a abertura leva a comunicação que nós somos.

Aproximemo-nos de Jesus, deixemo-nos tocar Palavra pela Sua graça, pela Sua graça, pela Sua graça, para que nós saímos do nosso fechamento e nos abramos para Deus e para os nossos irmãos.

Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém!