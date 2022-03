Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 11/03/2022

Primeira Leitura (Ez 18,21-28)

Leitura da Profecia de Ezequiel.

Assim fala o Senhor: 21“Se o ímpio se arrepender de todos os pecados cometidos, e guardar todas as minhas leis, e praticar o direito e a justiça, viverá com certeza e não morrerá. 22Nenhum dos pecados que cometeu será lembrado contra ele. Viverá por causa da justiça que praticou.

23Será que tenho prazer na morte do ímpio? — oráculo do Senhor Deus. Não desejo, antes, que mude de conduta e viva? 24Mas, se o justo desviar de sua justiça e praticar o mal, imitando todas as práticas detestáveis feitas pelo ímpio, poderá fazer isso e viver?

Da justiça que ele praticou, nada mais será lembrado. Por causa da infidelidade e do pecado que cometeu, por causa disso morrerá. 25Mas vós andais dizendo: ‘A conduta do Senhor não é correta’.

Ouvi, vós da casa de Israel: É a minha conduta que não é correta, ou antes é a vossa conduta que não é correta? 26Quando um justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre, é por causa do mal praticado que ele morre. 27Quando um ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida. 28Arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá; não morrerá”.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 129)

— Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir?

— Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz! Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece!

— Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão, eu vos temo e em vós espero.

— No Senhor ponho a minha esperança, espero em sua palavra. A minh’alma espera no Senhor, mais que o vigia pela aurora.

— Espere Israel pelo Senhor, mais que o vigia pela aurora! Pois no Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. Ele vem libertar a Israel de toda a sua culpa.

Evangelho (Mt 5,20-26)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

— Glória a vós, Senhor!

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 20“Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da Lei e dos fariseus, vós não entrareis no Reino dos Céus.

21Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: ‘Não matarás! Quem matar será condenado pelo tribunal’. 22Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo; quem disser ao seu irmão: ‘Patife!’ será condenado pelo tribunal; quem chamar o irmão de ‘tolo’ será condenado ao fogo do inferno.

23Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, 24deixa a tua oferta ali diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta.

25Procura reconciliar-te com teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. 26Em verdade eu te digo: dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Invista no amor e na misericórdia para alcançar a vida eterna

“Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ‘Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da Lei e dos fariseus, vós não entrareis no Reino dos Céus’. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta” (Mateus 5,20.23-24).

Queremos oferecer a nossa vida a Deus, queremos dar o nosso coração para Ele, mas existe um caminho prévio para isso, existe uma caminhada, existe um amadurecimento, e nós estamos percorrendo esse tempo quaresmal na busca e na luta para que isso aconteça dentro de cada um de nós.

O Evangelho de hoje nos faz recordar que a fé cristã não se manifesta só no ser justo. Jesus trata aqui sobre a questão da justiça dos mestres da Lei e dos fariseus, que eram rigorosos no cumprimento da Lei. Mas a fé cristã se diferencia por esse algo a mais, nós diríamos por esse “plus”. E esse plus da vida cristã talvez seja escolher muitas vezes, fazer o que ninguém nos pede ou pretende de nós.

Como dizia Madre Teresa de Calcutá: esse algo a mais precisa brotar do nosso coração como manifestação, justamente de um aprendizado que nós interiorizamos. Não vem de fora, mas precisa estar dentro de nós. Só assim as palavras de Jesus não vão ser um exagero.

Amor e misericórdia são os únicos investimentos que fazemos aqui e vamos reencontrar na vida eterna

Jesus, no Evangelho, é bem claro com os Seus discípulos e com cada um de nós: “Vocês ouviram isso, mas façam aquilo”. Agora, se nós comungamos desse Espírito, as palavras de Jesus não vão ser exageradas até o ponto de nos pedir que amemos os nossos inimigos, mas as palavras de Jesus vão ser medida, vão ser para nós direção, especialmente naquilo que diz respeito ao amor fraterno, à nossa experiência de amor fraterno.

É muito fácil quando colocamos as mãos postas para rezar, para expressar a nossa piedade, mas estender a mão para dar o perdão ou pedir perdão é mais difícil, é mais custoso. Mas esse é o nosso caminho de amadurecimento cristão, é para isso que estamos trilhando esse caminho quaresmal.

Amor e misericórdia são os únicos investimentos que fazemos aqui e vamos reencontrar na vida eterna. Então, se você, hoje, precisa (você sabe no seu coração) realizar um gesto de amor, perdão, reconciliação, clarear uma situação, ter um diálogo com alguém da sua casa, do seu ambiente de trabalho, saiba que esse investimento de misericórdia e de amor vai ser reencontrado na vida eterna.

Abramos o nosso coração, permitamos que essa medida de Jesus, aparentemente exagerada e muito difícil, caia no nosso coração e alargue a nossa capacidade de amar, de perdoar e de nos reconciliar.

Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém!

Padre Donizete Ferreira Sacerdote da Comunidade Canção Nova.