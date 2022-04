Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 11/04/2022

Primeira Leitura (Is 42,1-7)

Leitura do Livro do Profeta Isaías.

1“Eis o meu servo — eu o recebo; eis o meu eleito — nele se compraz minh’alma; pus meu espírito sobre ele, ele promoverá o julgamento das nações. 2Ele não clama nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas.

3Não quebra uma cana rachada nem apaga um pavio que ainda fumega; mas proverá o julgamento para obter a verdade. 4Não esmorecerá nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra; os países distantes esperam seus ensinamentos”.

5Isto diz o Senhor Deus, que criou o céu e o estendeu, firmou a terra e tudo que dela germina, que dá a respiração aos seus habitantes e o sopro da vida ao que nela se move: 6“Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão; eu te formei e te constituí como o centro de aliança do povo, luz das nações, 7para abrires os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 26)

— O Senhor é minha luz e salvação.

— O Senhor é minha luz e salvação.

— O Senhor é minha luz e salvação; de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida; perante quem eu temerei?

— Quando avançam os malvados contra mim, querendo devorar-me, são eles, inimigos e opressores, que tropeçam e sucumbem.

— Se contra mim um exército se armar, não temerá meu coração; se contra mim uma batalha estourar, mesmo assim confiarei.

— Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem, espera no Senhor!

Evangelho (Jo 12,1-11)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo João.

— Glória a vós, Senhor.

1Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. 2Ali ofereceram a Jesus um jantar; Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. 3Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo.

4Então, falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar: 5“Por que não se vendeu este perfume por trezentas moedas de prata, para dá-las aos pobres?” 6Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão; ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela.

7Jesus, porém, disse: “Deixa-a; ela fez isto em vista do dia da minha sepultura. 8Pobres, sempre os tereis convosco, enquanto a mim, nem sempre me tereis”.

9Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus ressuscitara dos mortos. 10Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, 11porque por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Nesta Semana Maior, compreenda, com a fé, o que Jesus fará por você

“Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que Ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar; Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então, falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar: ‘Por que não se vendeu este perfume por trezentas moedas de prata, para dá-las aos pobres?’” (João 12,1-4).

Vejam, essa cena é bem conhecida de todos nós. E nós iniciamos a Semana Santa, a Semana Maior, com esse banquete. A Semana Santa começa com esse jantar, seis dias antes da Páscoa, um jantar na casa dos amigos; uma refeição entre amigos, aqueles que estão entre os mais queridos de Jesus, onde Ele gostava de estar.

Os gestos falam muito nesse Evangelho. Por exemplo: o escândalo do gesto que é feito por Maria. O aparente exagero daquele perfume nos pés de Jesus demonstra, na verdade, o escândalo depois da Cruz: a forma absurda com que Deus amou a humanidade, no seu Filho Jesus, se entregando livremente para morrer por nós.

Olhos e coração abertos para entender não com a nossa razão, e sim no profundo do nosso ser tudo o que Jesus fará por nós nesta grande semana

Por isso, é necessário olhos e coração para compreender, porque, aqui, a lógica humana é completamente descartada, nós não temos condições de compreender esse gesto, pois aquela pessoa que ama não calcula. E Judas não foi capaz de entender esse gesto, ele imediatamente age com o seu coração calculista, pensando numa realidade financeira. Mas com o amor não é assim, o amor, na verdade, é um dom, é uma dádiva de Deus, por isso, olhos e coração abertos para entender não com a nossa razão, e sim no profundo do nosso ser tudo o que Jesus fará por nós nesta grande semana.

Tem um detalhe interessante: Maria faz esse gesto de derramar o perfume nos pés de Jesus. Vejam: amar os pés de Jesus. Qual é o significado disso? Ela poderia ter ungido as suas mãos, mas Maria vai ungir os pés de Jesus.

Na época de Jesus, o gesto de lavar os pés de alguém era um gesto de uma profunda hospitalidade; era um refrigério; uma compaixão por aquela pessoa, uma maneira de amar concretamente aquela pessoa e trazê-la para dentro de casa, para fazer a refeição. Então, é importante entender esse gesto, pois Jesus permite que Maria O ame dessa forma. Permite que Maria O ame assim, porque, depois, será Ele a banhar toda a humanidade com o banho da redenção, e não com água, mas com o Seu próprio sangue. Ele dará para nós esse banho da purificação.

Será Ele, Jesus, a nos encher com o perfume da Sua oferta de vida, o bom odor de Cristo será colocado sobre nós. Então, ao contemplar esse gesto de Maria, na casa de Betânia, nós também queremos nos aproximar do coração de Cristo; nós queremos acolhê-lo, na nossa vida, de uma forma totalmente nova: permitir que Ele nos ame, nos cure; permitir que Ele seja o Senhor da nossa vida. E, a partir do Seu gesto de amor, nós também vamos amar profundamente Jesus, vamos colocá-Lo em primeiro lugar na nossa vida.

Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.

Padre Donizete Ferreira Sacerdote da Comunidade Canção Nova.