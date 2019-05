Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 11/05/2019

Primeira Leitura (At 9,31-42)

Leitura dos Atos dos Apóstolos.

Naqueles dias, 31a Igreja vivia em paz em toda a Judéia, Galileia e Samaria. Ela consolidava-se e progredia no temor do Senhor e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo.

32Pedro percorria todos os lugares; e visitou também os fiéis que moravam em Lida. 33Encontrou aí um homem chamado Enéias, que estava paralítico e, há oito anos, jazia numa cama. 34Pedro disse-lhe: “Enéias, Jesus Cristo te cura! Levanta-te e arruma a tua cama!” Imediatamente Enéias se levantou. 35Todos os habitantes de Lida e da região do Saron viram isso e se converteram ao Senhor.

36Em Jope, havia uma discípula chamada Tabita, nome que quer dizer Gazela. Eram muitas as obras boas que fazia e as esmolas que dava. 37Naqueles dias, ela ficou doente e morreu. Então lavaram seu corpo e o colocaram no andar superior da casa. 38Como Lida ficava perto de Jope, e ouvindo dizer que Pedro estava lá, os discípulos mandaram dois homens com um recado: “Vem depressa até nós!”

39Pedro partiu imediatamente com eles. Assim que chegou, levaram-no ao andar superior, onde todas as viúvas foram ao seu encontro. Chorando, elas mostravam a Pedro as túnicas e mantos que Tabita havia feito, quando vivia com elas. 40Pedro mandou que todos saíssem. Em seguida, pôs-se de joelhos e rezou. Depois, voltou-se para o corpo e disse: “Tabita, levanta-te!” Ela então abriu os olhos, viu Pedro e sentou-se. 41Pedro deu-lhe a mão e ajudou-a a levantar-se. Depois chamou os fiéis e as viúvas e apresentou-lhes Tabita viva. 42O fato ficou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos acreditaram no Senhor.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 115,12-17)

— Que poderei retribuir ao Senhor Deus, por tudo aquilo que ele fez em meu favor?

— Que poderei retribuir ao Senhor Deus, por tudo aquilo que ele fez em meu favor?

— Que poderei retribuir ao Senhor Deus, por tudo aquilo que ele fez em meu favor? Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor.

— Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos.

— Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, vosso servo que nasceu de vossa serva; mas me quebrastes os grilhões da escravidão: Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor.

Evangelho (Jo 6,60-69)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo João.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 60muitos dos discípulos de Jesus, que o escutaram, disseram: “Esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la?” 61Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: “Isto vos escandaliza? 62E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? 63O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida. 64Mas entre vós há alguns que não creem”. Jesus sabia, desde o início, quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo.

65E acrescentou: “É por isso que vos disse: ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai”. 66A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. 67Então, Jesus disse aos doze: “Vós também vos quereis ir embora?” 68Simão Pedro respondeu: “A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. 69Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

As Palavras de Jesus nos dão espírito e vida

“O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida” (João 6,63).

A nossa carne praticamente de nada serve, porque ela serve para a nossa existência humana, mas depois perece; no entanto, essa mesma carne, se recebe o sopro do Espírito de Deus, é vivificada, ressuscitada e plenificada.

Quando olho para o corpo de Jesus pregado na cruz, aquele corpo poderia ter perecido como qualquer outro, porque foi um corpo que Cristo recebeu para a vida humana, e se lhe tiraram a vida humana, o que Lhe restou?

A Palavra de vida, o sopro do Espírito ressuscitou-O dos mortos, e aquele corpo jamais perecerá, porque recebeu o sopro da eternidade.

O nosso corpo foi criado por Deus para ser eterno, mas a experiência do pecado nos tirou a vida. A graça, no entanto, restitui novamente a vida, e nós precisamos apenas viver na graça, precisamos alimentar a vida do Espírito em nós, porque ele nos dá a vida em Deus.

As palavras que Jesus nos dá são de espírito e vida. Primeiro, o Espírito a que me refiro é o Espírito Santo, que nos dá vida. Agora, as palavras que Jesus nos dá têm Espírito da graça, têm vida, porque nos remete à vida no Espírito Santo.

Precisamos viver na graça, alimentar a vida do Espírito em nós, porque ele nos dá vida em Deus

É muito importante nos alimentarmos das Palavras de Jesus, não podemos ficar no sentido humano, carnal e materialista.

Os discípulos estavam voltando e não queriam mais andar com Jesus, porque o pão que Ele prometeu tanto era a carne deles, a bebida que falou que daria para saciar a sede era o sangue d’Ele, e eles não estavam em busca de soluções materiais apenas para a vida.

Eu sei que um pai e uma mãe precisam mesmo buscar as soluções materiais para a vida de seus filhos, para a sua casa e para a sua existência enquanto família. Mas é verdade que muitos perderam a vida, os filhos e o casamento quando insistiram em buscar somente o pão da vida humana, quando insistiram em buscar somente as coisas materiais como se elas fossem as coisas mais importantes.

Busque o que você precisa para sobreviver, mas não se esqueça de que o único que nos dá a vida é Deus. Só Ele tem palavras para nos dar a vida plena, porque, senão, daqui a pouco também vamos querer voltar atrás.

É por isso que Ele pergunta a Pedro: “Você também quer me abandonar?”. E eles respondem: “Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna!”. A verdade é essa: só Jesus tem palavras que nos dão vida para sempre. Não O abandonemos, mas O sigamos em Espírito e verdade, porque Ele preenche a nossa vida, o nosso Espírito e nos dá a razão de viver.

Deus abençoe você!