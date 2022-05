Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 11/05/2022

Leitura dos Atos dos Apóstolos.

Naqueles dias, 24a palavra do Senhor crescia e se espalhava cada vez mais. 25Barnabé e Saulo, tendo concluído seu ministério, voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João, chamado Marcos.

13,1Na Igreja de Antioquia, havia profetas e doutores. Eram eles: Barnabé, Simeão, chamado o Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado junto com Herodes, e Saulo.

2Um dia, enquanto celebravam a liturgia, em honra do Senhor, e jejuavam, o Espírito Santo disse: “Separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os chamei”. 3Então eles jejuaram e rezaram, impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo, e deixaram-nos partir.

4Enviados pelo Espírito Santo, Barnabé e Saulo desceram a Selêucia e daí navegaram para Chipre. 5aQuando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a Palavra de Deus nas Sinagogas dos judeus. Eles tinham João como ajudante.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 66)

— Que as nações vos glorifiquem ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem.

— Que as nações vos glorifiquem ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem.

— Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós! Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos.

— Exulte de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça; os povos governais com retidão, e guiais, em toda a terra, as nações.

— Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem! Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe, e o respeitem os confins de toda a terra!

Evangelho (Jo 12,44-50)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo João.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 44Jesus exclamou em alta voz: “Quem crê em mim não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. 45Quem me vê, vê aquele que me enviou. 46Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas.

47Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. 48Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras já tem o seu juiz: a palavra que eu falei o julgará no último dia. 49Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai, que me enviou, ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. 50Eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu digo, eu o digo conforme o Pai me falou”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Contemple em Jesus o rosto do Pai

“Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz: “Quem crê em mim não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas” (João 12,45-46).

Meus irmãos e irmãs, “Jesus exclama em alta voz”; uma outra tradução diz que “Jesus gritou em alta voz”. O que Jesus grita, o que Ele exclama, certamente, é porque Ele queria que essa verdade ficasse marcada, ficasse gravada dentro de nós: “Quem crê em mim, crê no Pai. Quem me vê, vê o Pai. Eu sou a luz, ninguém deve ficar nas trevas”.

Essa é a verdade que Jesus quer imprimir no meu e no seu coração, essa comunhão de amor. Porque a vida de Jesus é, justamente, para revelar o Pai, o rosto do Pai. Jesus se manifestou justamente para fazer conhecido o rosto do Pai, para nos dar essa possibilidade de enxergar o Pai do Céu na Sua totalidade, na plenitude do Seu ser. E Jesus revela o Pai, revela quem Ele é, o que Ele faz e o Seu rosto, a Sua feição.

Agora, Jesus termina essa afirmação que Ele faz em alta voz, dizendo: “Essa é a luz do mundo”, ou seja, essa é a verdade sobre o Pai, o conhecimento do Pai, de quem Ele é, das suas obras. Essa é a luz do mundo, é isso que ilumina as trevas do nosso coração. E essa luz expulsa todas as trevas, todos os tipos de trevas, e a maior treva que pode existir é não nos enxergar como filhos. Essa é a pior treva que pode existir na minha vida e na sua vida: não nos enxergarmos realmente como filhos de Deus, como somos.

Jesus se manifestou, justamente, para nos dar essa possibilidade de enxergar o Pai do Céu na Sua totalidade

Então, a possibilidade que Jesus nos dá com a Sua encarnação, com a Sua vida é de, ao olharmos para o Filho, vermos o Pai; e ao enxergar o Pai, ao contemplar o rosto do Pai, enxergarmo-nos como filhos.

Veja, é um movimento de consequência, é um movimento de revelação e de autorrevelação. A possibilidade que Jesus está nos dando é de estarmos perto do coração d’Ele, é de conhecermos a sua verdade, a sua essência, porque, ao conhecê-Lo, conhecemos o Pai. E ao conhecer o Pai, nós realmente sabemos quem somos.

Por isso, retorno ao começo. Jesus exclamou em alta voz, para que eu e você possamos ouvir, de fato, a força dessa verdade: “Quem crê em mim, é no Pai que crê. Quem me vê, vê o Pai. Eu vim para manifestar essa luz”. Essa luz que expulsa do nosso coração as trevas do erro, as trevas do medo e do engano. Jesus é a revelação plena do Pai!

Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém!

