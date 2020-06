Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 11/06/2020

Primeira Leitura (Dt 8,2-3.14b-16a)

Leitura do Livro do Deuteronômio:

Moisés falou ao povo, dizendo: 2Lembra-te de todo o caminho por onde o Senhor teu Deus te conduziu, esses quarenta anos, no deserto, para te humilhar e te pôr à prova, para saber o que tinhas no teu coração, e para ver se observarias ou não seus mandamentos.

3Ele te humilhou, fazendo-te passar fome e alimentando-te com o maná que nem tu nem teus pais conhecíeis, para te mostrar que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor.

14bNão te esqueças do Senhor teu Deus que te fez sair do Egito, da casa da escravidão, 15e que foi teu guia no vasto e terrível deserto, onde havia serpentes abrasadoras, escorpiões, e uma terra árida e sem água nenhuma. Foi ele que fez jorrar água para ti da pedra duríssima, 16ae te alimentou no deserto com maná, que teus pais não conheciam.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Sl 147)

— Glorifica o Senhor, Jerusalém; celebra teu Deus, ó Sião!

— Glorifica o Senhor, Jerusalém!/ Ó Sião, canta louvores ao teu Deus!/ Pois reforçou com segurança as tuas portas,/ e os teus filhos eu teu seio abençoou.

— A paz em teus limites garantiu/ e te dá como alimento a flor do trigo./ Ele envia suas ordens para a terra,/ e a palavra que ele diz corre veloz.

— Anuncia a Jacó sua palavra,/ seus preceitos e suas leis a Israel./ Nenhum povo recebeu tanto carinho,/ a nenhum outro revelou os seus preceitos.

Segunda Leitura (1Cor 10,16-17)

Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios:

Irmãos: 16O cálice da bênção, o cálice que abençoamos, não é comunhão com o sangue de Cristo? E o pão que partimos, não é comunhão com o corpo de Cristo? 17Porque há um só pão, nós todos somos um só corpo, pois todos participamos desse único pão.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Anúncio do Evangelho (Jo 6,51-58)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo João.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, disse Jesus às multidões dos judeus: 51“Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo”. 52Os judeus discutiam entre si, dizendo: “Como é que ele pode dar a sua carne a comer?”

53Então Jesus disse: “Em verdade, em verdade vos digo: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. 54Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. 55Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue, verdadeira bebida. 56Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. 57Como o Pai, que vive, me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que me recebe como alimento viverá por causa de mim. 58Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Deus é o alimento para a nossa vida

“Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele” (João 6,56).

Celebramos com muita graça, no dia de hoje, a Festa do Corpo e do Sangue de Cristo, o Santíssimo Sacramento.

Corpus Christi para nós é a festa da nossa fé e da nossa vida. Cremos em Jesus, o Filho de Deus, encarnado no meio de nós. A encarnação de Jesus, no ventre de Maria, se torna ainda mais sublime, porque Aquele que se faz presente na Carne se faz presente no Pão e no Vinho. E não se faz presente por estar ali representado, se faz presente por Ele ser o Pão transubstanciado no seu Corpo e no seu Sangue.

Que beleza é o mistério do amor desse Deus que desce e se encarna! E o Deus que se rebaixa e desce à condição de ser Pão e Vinho para se tornar o alimento da nossa vida.

Deus sabe de todas as carências que nós temos. Fico olhando o quanto sofrem as pessoas que têm carência alimentar, das vitaminas necessárias para a subsistência do corpo, como precisam se alimentar, como precisam encontrar o alimento.

A nossa alma, o nosso espírito e o nosso ser precisam do alimento eterno

Todos nós precisamos de uma alimentação correta, que realmente possa preencher as lacunas da subsistência humana, mas, veja que, não é só do pão que vivemos, do pão que alimenta o corpo, pois a nossa alma, o nosso espírito e o nosso ser precisam do alimento eterno. Por isso, o nosso Deus não só nos dá o alimento, mas Ele mesmo se faz alimento. Ele mesmo torna-se o pão e a bebida para saciar a nossa fome e sede.

A graça é essa porque quem come desse pão come a sua Carne; e quem bebe do vinho bebe do Seu sangue permanece n’Ele e Ele em nós.

Veja que graça sublime é esta: Deus permanece conosco e permanecemos n’Ele pelo mistério do Seu Corpo e Sangue. Nosso Deus não é um Deus distante, Ele é um Deus presente, vivo e presente em nós para que tenhamos comunhão com Ele. E quem come desse pão para sempre viverá.

A Eucaristia é o sacramento que nos introduz e nos coloca na comunhão da eternidade. Viver a Eucaristia é viver em Jesus, é levar a vida n’Ele e celebrá-Lo em nós.

Celebremos, hoje, de forma festiva, seja em nossos lares e onde quer que estejamos, demos glória e louvores em todo momento ao Santíssimo e ao Diviníssimo Sacramento; demos glórias e louvores a todo momento à presença amorosa de Deus, que se tornou o nosso alimento.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova. Contato: padrerogercn@gmail.com – Facebook