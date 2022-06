Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 11/06/2022

Primeira Leitura (At 11,21b-26; 13,1-3)

Leitura dos Atos dos Apóstolos.

Naqueles dias, 11,21bmuitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. 22A notícia chegou aos ouvidos da Igreja que estava em Jerusalém. Então enviaram Barnabé até Antioquia.

23Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor, com firmeza de coração. 24É que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E uma grande multidão aderiu ao Senhor.

25Então Barnabé partiu para Tarso, à procura de Saulo. 26Tendo encontrado Saulo, levou-o a Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela Igreja, e instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia os discípulos foram, pela primeira vez, chamados com o nome de cristãos.

13,1Na Igreja de Antioquia, havia profetas e doutores. Eram eles: Barnabé, Simeão, chamado o Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado junto com Herodes, e Saulo. 2Um dia, enquanto celebravam a liturgia, em honra do Senhor, e jejuavam, o Espírito Santo disse: “Separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os chamei”. 3Então eles jejuaram e rezaram, impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo, e deixaram-nos partir.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 97)

— O Senhor fez conhecer seu poder salvador, e às nações sua justiça.

— O Senhor fez conhecer seu poder salvador, e às nações sua justiça.

— Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque ele fez prodígios! Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória.

— O Senhor fez conhecer a salvação, e às nações, sua justiça; recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel.

— Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai!

— Cantai Salmos ao Senhor ao som da harpa e da cítara suave! Aclamai, com os clarins e as trombetas, ao Senhor, o nosso Rei!

Evangelho (Mt 10,7-13)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 7“Em vosso caminho, anunciai: ‘O Reino dos Céus está próximo’. 8Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar! 9Não leveis ouro nem prata nem dinheiro nos vossos cintos; 10nem sacola para o caminho, nem duas túnicas nem sandálias nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento.

11Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. 12Ao entrardes numa casa, saudai-a. 13Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz; se ela não for digna, volte para vós a vossa paz”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Viva concretamente o Reino dos Céus

“Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: “Em vosso caminho, anunciai: O Reino dos Céus está próximo” (Mateus 10,7).

É uma Palavra muito forte para cada um de nós. Na verdade, esse é o miolo, o centro de todo o anúncio. O Reino de Deus está próximo porque Cristo é o Reino de Deus, Cristo é o Reino de Deus encarnado e presente no meio de nós. Por isso, o Reino não está no além, não está no depois, no pós a essa vida, mas o Reino de Deus está aqui e agora, está na sua vida, é já, porque Ele é Cristo.

Todas as vezes que aderimos a Cristo, todas as vezes que nos abrimos a Cristo, o Reino de Deus acontece na nossa vida, está presente na nossa vida.

Sabemos que uma das piores coisas na nossa realidade humana é nos sentirmos sozinhos. Você pode comprovar isso. Como é cruel, como é terrível você se sentir sozinho, sobretudo no momento de tribulação, no momento de enfermidade, quando você passa por uma dificuldade na vida. Como é bom a presença de alguém que amamos ao nosso lado!

Então, a centralidade do anúncio do Reino de Deus é levar as pessoas a reconhecer a presença de Jesus. Porque a Palavra diz: “O Reino dos Céus está próximo”, porque o Reino dos Céus é Cristo e Cristo está perto de nós, por isso, ninguém pode se dizer sozinho neste mundo, pois Cristo se fez presente na vida de cada um de nós.

O Reino dos Céus é Cristo e Ele está perto de nós, por isso, ninguém pode se dizer sozinho neste mundo

O Reino de Cristo precisa ser encarnado em cada um de nós, não podemos anunciar o Reino dos Céus só a partir dos palcos, não podemos anunciar o Reino só a partir do ambão, das redes sociais. Isso é muito fácil! O Reino dos Céus precisa descer e encontrar os nossos irmãos.

Papa Francisco insiste tanto nessa realidade: “O pastor com o cheiro das ovelhas”, ou seja, fazer-nos próximo das pessoas, tocar a carne de Cristo que padece e sofre nas pessoas; falar com elas, estar perto. É uma chamada de atenção para nós cristãos do nosso comprometimento concreto e real.

Porque é uma grande tentação nos tempos de hoje, com toda a tecnologia, ficarmos somente presos às redes sociais. Desejo que você que acompanha essa homilia diária, quando você terminar de ouvi-la, o Espírito Santo inspire no seu coração gestos concretos de amor e você possa fazer com que o Reino de Deus, que está perto, esteja perto das pessoas que estão mais perto de você, na sua família, seus vizinhos, as pessoas da sua comunidade. Concretamente, viva o Reino de Deus porque o Reino de Deus é Cristo.

Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém!

Padre Donizete Ferreira Sacerdote da Comunidade Canção Nova.