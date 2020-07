Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 11/07/2020

Primeira Leitura (Is 6,1-8)

Leitura do Livro do Profeta Isaías.

1No ano da morte do rei Ozias, vi o Senhor sentado num trono de grande altura; o seu manto estendia-se pelo templo. 2Havia serafins de pé a seu lado; cada um tinha seis asas, duas cobriam-lhes o rosto, duas, os pés e, com duas, eles podiam voar.

3Eles exclamavam uns para os outros: “Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos; toda a terra está repleta de sua glória”. 4Ao clamor dessas vozes, começaram a tremer as portas em seus gonzos e o templo encheu-se de fumaça. 5Disse eu então: “Ai de mim, estou perdido! Sou apenas um homem de lábios impuros, mas eu vi com meus olhos o rei, o Senhor dos exércitos”.

6Nisto, um dos serafins voou para mim, tendo na mão uma brasa, que retirara do altar com uma tenaz, 7e tocou minha boca, dizendo: “Assim que isto tocou teus lábios, desapareceu tua culpa, e teu pecado está perdoado”. 8Ouvi a voz do Senhor que dizia: “Quem enviarei? Quem irá por nós?” Eu respondi: “Aqui estou! Envia-me”.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Sl 92)

— Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor.

— Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor.

— Deus é Rei e se vestiu de majestade, revestiu-se de poder e de esplendor!

— Vós firmastes o universo inabalável, vós firmastes vosso trono desde a origem, desde sempre, ó Senhor, vós existis!

— Verdadeiros são os vossos testemunhos, refulge a santidade em vossa casa, pelos séculos dos séculos, Senhor!

Evangelho (Mt 10,24-33)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: 24“O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. 25Para o discípulo, basta ser como o seu mestre, e para o servo, ser como o seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Belzebu, quanto mais aos seus familiares!

26Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. 27O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia; o que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados! 28Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma! Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno!

29Não se vendem dois pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. 30Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. 31Não tenhais medo! Vós valeis mais do que muitos pardais.

32Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. 33Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Cuidemos bem da nossa vida espiritual

“Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma! Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e corpo no inferno!” (Mateus 10,28).

A primeira coisa é que não podemos ser movidos pelo medo, e são muitas as coisas que nos causam medo. A sociedade em que vivemos nos amedronta, são tantos desastres e barbaridades que, realmente, criam um clima de pânico e pavor. Mas só vamos ser movidos pelo medo do mundo em que estamos se a vida para nós for somente a vida corporal e física. E a todo momento temos medo de perder essa vida.

Não só medo dessas coisas desastrosas, mas estamos vivendo em meio a tantas doenças, enfermidades, temeridades e fragilidades, que tudo nos leva a temer. Aqui, o medo se torna o mal maior, porque ele atrai aquilo que tememos, aquilo que estamos trazendo para dentro de nós, por isso não podemos ser movidos por ele.

Precisamos ser movidos pelo cuidado, que é muito diferente. Cuidarmos da saúde, da segurança; sermos vigilantes, prudentes, determinados, não nos expormos ao perigo, mas vivermos uma vida preventiva, prevenindo-nos do mal, das doenças e enfermidades. Isso sim é nos cuidarmos! O medo não resolve, pelo contrário, ele atrai, alicerça e nos deixa até mais doentes e enfermos. Digo mais: poderíamos viver mais e melhor a vida se ela não fosse movida pelo medo.

Não cuidamos da nossa vida espiritual, e vamos perdendo o elo com o que é divino e sagrado

O medo, além de psicologicamente nos enfraquecer, traz para a nossa psique fantasmas, fantasias, temores e terrores. Então, precisamos, de toda e qualquer forma, expulsar e exorcizar o medo que bate à nossa porta e ao nosso coração. E cuidar para que o medo não nos dirija, para que não vivamos na atenção necessária em meio a tantas tensões do dia a dia.

De Deus nós precisamos ter um profundo amor, e nosso único temor deve ser perder o amor d’Ele. Por Deus nunca perdemos, porque Ele jamais nos abandona, Ele jamais se aparta de nós. No entanto, somos cegos, egoístas e orgulhosos, preocupamo-nos só com a vida material, em viver mais e melhor, só em cuidar para não morrer, e vamos morrendo para Deus sem perceber.

Não cuidamos da nossa vida espiritual, e vamos perdendo o elo com o que é divino e sagrado; e a vida sagrada vai perdendo o gosto e o sabor dentro de nós. Vamos perdendo a comunhão com Deus, a noção do que é pecado, do que é certo e errado, e vamos levando a vida. É com isso que precisamos, na verdade, nos preocupar: em não perder a vida da graça. Quanto à vida aqui, até os últimos cabelos da minha cabeça estão contados, porque tenho um Deus que cuida de mim.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova. Contato: padrerogercn@gmail.com – Facebook