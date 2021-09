Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 11/09/2021

Primeira Leitura (1Tm 1,15-17)

Leitura da Primeira Carta de São Paulo a Timóteo.

15Caríssimo, segura e digna de ser acolhida por todos é esta palavra: Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. E eu sou o primeiro deles! 16Por isso encontrei misericórdia, para que em mim, como primeiro, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza de seu coração; ele fez de mim um modelo de todos os que crerem nele para alcançar a vida eterna. 17Ao Rei dos séculos, ao único Deus, imortal e invisível, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém!

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 112)

— Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre!

— Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre!

— Louvai, louvai, ó servos do Senhor; louvai, louvai o nome do Senhor! Bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda a eternidade!

— Do nascer do sol até o seu ocaso, louvado seja o nome do Senhor! O Senhor está acima das nações, sua glória vai além dos altos céus.

— Quem pode comparar-se a nosso Deus, que se inclina para olhar o céu e a terra? Levanta da poeira o indigente e do lixo ele retira o pobrezinho.

Evangelho (Lc 6,43-49)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Lucas.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 43“Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. 44Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas.

45O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. Mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. 46Por que me chamais: ‘Senhor! Senhor!’, mas não fazeis o que eu digo?

47Vou mostrar-vos com quem se parece todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as põe em prática. 48É semelhante a um homem que construiu uma casa: cavou fundo e colocou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente deu contra a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída.

49Aquele, porém, que ouve e não põe em prática, é semelhante a um homem que construiu uma casa no chão, sem alicerce. A torrente deu contra a casa, e ela imediatamente desabou; e foi grande a ruína dessa casa”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Produzamos os melhores frutos em nosso coração

“O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração mais um homem mau tira coisas más do seu mau tesouro pois a boca fala do que o coração está cheio” (Lucas 6,45).

Se conhece a árvore pelos frutos; os frutos que nós damos na vida começam pela nossa boca, por aquilo que nós falamos, por aquilo que nós expressamos. E aquilo que falamos é o que nós retemos, que nós guardamos, é aquilo que acumulamos dentro do nosso coração. Por isso, precisamos cuidar para que, dentro do nosso coração, sejamos homens e mulheres bons. E o que nos torna bons ou maus é o que guardamos dentro de nós.

É verdade que quem tem um bom tesouro tem sempre o bom para si e para levar para os outros, mas quem conserva coisas más, quem guarda coisas más, vai se tornando uma pessoa má também nos seus atos, nas suas atitudes, naquilo que faz e naquilo que fala. Por isso, precisamos permitir que a Palavra de Deus converta o nosso coração a cada dia, para sermos pessoas boas e para produzirmos bons frutos.

Cuide do seu coração para que ele produza os frutos mais saborosos por onde você passar

Da sua boca deve sair a palavra que edifica, que cura, que faz o bem, que renova, mas, muitas vezes, o que sai de dentro de nós são coisas negativas e destrutivas, são nossas mágoas mal resolvidas, os nossos ressentimentos acumulados, são as coisas estragadas que estão dentro de nós que colocamos para fora. Não dá para reter o que está velho e estragado, não dá para reter o que é mau e negativo, podemos até tentar esconder, mas, quando menos imaginamos, estamos colocando para fora.

Para sermos bons, temos que nos purificar do mal; para realizarmos o bem, temos que realmente arrancar o mal de dentro de nós, porque precisamos produzir bons frutos, precisamos realmente ser uma árvore que dê frutos que expressam a conversão de Deus em nossa vida.

Cuide da árvore que é você, cuide do seu coração, cuide para que ele produza os frutos mais saborosos por onde você passar. Onde você estiver: seja a presença amorosa de Deus.

Deus abençoe você!