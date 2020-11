Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 11/11/2020

Primeira Leitura (Tt 3,1-7)

Leitura da Carta de São Paulo a Tito.

Caríssimo, 1admoesta a todos que vivam submissos aos príncipes e às autoridades, que lhes obedeçam e estejam prontos para qualquer boa obra. 2Não injuriem a ninguém, sejam pacíficos, afáveis e deem provas de mansidão para com todos os homens. 3Porque nós outrora éramos insensatos, rebeldes, extraviados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo na maldade e na inveja, dignos de ódio e odiando uns aos outros.

4Mas um dia manifestou-se a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor pelos homens: 5Ele salvou-nos não por causa dos atos de justiça que tivéssemos praticado, mas por sua misericórdia; quando renascemos e fomos renovados no batismo pelo Espírito Santo, 6que ele derramou abundantemente sobre nós por meio de nosso Salvador Jesus Cristo. 7Justificados, assim, pela sua graça, nos tornamos na esperança herdeiros da vida eterna.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Sl 22)

— O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma.

— O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma.

— O Senhor é o pastor que me conduz; não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha, e restaura as minhas forças.

— Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estais comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança!

— Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo; com óleo vós ungis minha cabeça, e o meu cálice transborda.

— Felicidade e todo bem hão de seguir-me, por toda a minha vida; e, na casa do Senhor, habitarei pelos tempos infinitos

Evangelho (Lc 17,11-19)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Lucas.

— Glória a vós, Senhor.

11Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. 12Quando estava para entrar num povoado, dez leprosos vieram a seu encontro. Pararam à distância, 13e gritaram: “Jesus, Mestre, tem compaixão de nós!” 14Ao vê-los, Jesus disse: “Ide apresentar-vos aos sacerdotes”.

Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. 15Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz; 16atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano.

17Então Jesus lhe perguntou: “Não foram dez os curados? E os outros nove, onde estão? 18Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro?” 19E disse-lhe: “Levanta-te e vai! Tua fé te salvou”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

O Mestre Jesus tem compaixão de nós

“Quando estava para entrar num povoado, dez leprosos vieram a seu encontro. Pararam à distância e gritaram: ‘Jesus, Mestre, tem compaixão de nós!’” (Lucas 17,12-13).

Fico olhando para esses dez leprosos e, com certeza, sou um deles. Com certeza, se você prestar atenção, deveríamos ser um deles, porque os dez foram ao encontro, mas eram tantos outros leprosos.

Se olharmos, temos tantas impurezas em nós! Lepra não é pecado, é uma condição, sobretudo, naquela época quando não havia tratamento nem cura para a lepra. Hoje, graças a Deus, a hanseníase tem um tratamento.

Imagine a situação do leproso: ele era tido como impuro, ele vivia marginalizado. Agora, temos as nossas impurezas que não são poucas, são muitas, que estão dentro de nós, nos pensamentos, nos sentimentos e nas intenções. São as maldades que, muitas vezes, acumulamos ao longo da vida.

Sabemos que tomamos banho, mas não ficamos tão limpos, porque, às vezes, tomamos um banho superficial. Não pegamos aquela bucha para passar mesmo, para realmente tirar aquela coisa que ficou na pele; por dentro de nós precisamos cada dia mais nos limpar.

Só posso recorrer a Jesus, o Mestre, para que Ele tenha compaixão de mim, como você também deve recorrer a Ele

Se assim é com o corpo, com a alma, com o coração, com os afetos, com a mente que vai acumulando tantas coisas, que fica olhando para o nosso próprio inconsciente. Quantos dramas guardados, situações mal resolvidas que o próprio consciente foi jogando para lá. Muitas vezes, não jogamos fora o lixo da casa, guardamos uma coisa aqui e acolá. Imagina dentro de nós quantas coisas nós guardamos!

Estamos aí pesados, sobrecarregados, tendo devaneios, fantasias, insônias, muitas vezes, pesadelos, sonhos mal sonhados, porque temos muitas coisas impuras, velhas, sujas, estragadas e mal resolvidas dentro de nós.

Só posso recorrer a Jesus, o Mestre, para que Ele tenha compaixão de mim, como você também deve recorrer a Jesus, o Mestre: “Tenha compaixão”. E Jesus, na Sua imensa compaixão, lavou, purificou e renovou os dez. Porém, já se sujaram porque a ingratidão é um mal que, muitas vezes, não sai do coração humano, porque dos dez apenas um voltou glorificando a Deus em alta voz, bendizendo e agradecendo.

Muitas vezes, experimentamos a presença de Deus, mas não experimentamos a gratidão do coração. Sejamos leprosos que buscam em Deus a cura, a purificação de cada dia, mas, sobretudo, que Deus nos dê um coração grato para reconhecer o Seu amor e a Sua bondade.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova. Contato: padrerogercn@gmail.com – Facebook