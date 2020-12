Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 11/12/2020

Primeira Leitura (Is 48,17-19)

Leitura do Livro do Profeta Isaías.

17Isto diz o Senhor, o teu libertador, o Santo de Israel: “Eu, o Senhor teu Deus, te ensino coisas úteis, te conduzo pelo caminho em que andas. 18Ah, se tivesses observado os meus mandamentos! Tua paz teria sido como um rio e tua justiça como as ondas do mar; 19tua descendência seria como a areia do mar e os filhos do teu ventre como os grãos de areia; este nome não teria desaparecido nem teria sido cancelado de minha presença”.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Sl 1)

— Senhor, quem vos seguir terá a luz da vida.

— Senhor, quem vos seguir terá a luz da vida.

— Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos; que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se; mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita, dia e noite, sem cessar.

— Eis que ele é semelhante a uma árvore, que à beira da torrente está plantada; ela sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele faz vai prosperar.

— Mas bem outra é a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais à palha seca espalhada e dispersada pelo vento. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte.

Evangelho (Mt 11,16-19)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, disse Jesus às multidões: 16“Com quem vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças, que gritam para os colegas, dizendo: 17‘Tocamos flauta e vós não dançastes. Entoamos lamentações e vós não batestes no peito!’ 18Veio João, que não come nem bebe, e dizem: ‘Ele está com um demônio’. 19Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: ‘É um comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e de pecadores’. Mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

O Senhor nos liberta da condição de pecado

“Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: ‘É um comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e de pecadores’” (Mateus 11,19).

A verdade é que o Senhor Jesus se fez pecador com os pecadores. Sem se entregar de forma alguma ao pecado, mas para libertar os pecadores do pecado é que Ele se fez presente no meio deles.

Para alguns isso é uma ocasião de escândalo, porque Ele come com os pecadores, Ele está junto com os cobradores de impostos. Em outras palavras, o Senhor está no meio de nós, Ele se juntou a nós pecadores para nos libertar dessa condição de pecado.

A questão fundamental é que são os religiosos que se escandalizam com Jesus, são os religiosos que O condenam, porque, na verdade, as pessoas que se acham religiosas condenam aqueles que são pecadores.

A função da religião não é condenar, mas é salvar. A função da religião não é colocar um peso, mas é libertar. A função da religião é religar e não desligar o homem de Deus. Por isso, mais do que nunca, precisamos ser da religião de Jesus, sermos discípulos e seguidores d’Ele.

Precisamos aprender com Jesus a viver a religião que nos coloca na verdadeira comunhão com o Pai. E essa religião não exclui ninguém; ela não exclui os pecadores, ela não exclui os homens que para nós são perdidos e sem jeito.

Se nós temos jeito, por que para o outro não tem jeito? Se para nós há salvação, se o amor de Deus nos resgatou, precisamos, na verdade, ser canal de resgate para os outros.

Às vezes, Deus nos resgata de pecados até grandes, liberta-nos de situações de vida muito opressoras, liberta-nos de vícios que nos escravizam, mas o mais difícil é nos libertar da hipocrisia religiosa, porque nós, muitas vezes, experimentamos a misericórdia de Deus em nós, mas não sabemos ser misericórdia para o outro.

Precisamos permitir que, neste tempo de graça, a misericórdia de Deus nos alcance, porque só ela pode nos libertar da hipocrisia religiosa, só ela pode nos libertar de viver uma religião de aparências, onde parecemos santos e justificados, mas estamos condenando o Senhor, porque Ele come e senta-se com os pecadores.

Precisamos nos fazer uns com os outros para trazermos os outros para o caminho da graça. Assim fez o Mestre Jesus.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova. Contato: padrerogercn@gmail.com – Facebook