Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 12/02/2022

Primeira Leitura (1Rs 12,26-32;13,33-34)

Leitura do Primeiro Livro dos Reis.

Naqueles dias, 12,26Jeroboão refletiu consigo mesmo: ‘Como estão as coisas, o reino vai voltar à casa de Davi. 27Se este povo continuar a subir ao templo do Senhor em Jerusalém, para oferecer sacrifícios, seu coração se voltará para o seu soberano Roboão, rei de Judá; eles me matarão e se voltarão para Roboão, rei de Judá”.

28Depois de ter refletido bem, o rei fez dois bezerros de ouro e disse ao povo: “Não subais mais a Jerusalém! Eis aqui, Israel, os deuses que te tiraram da terra do Egito”. 29Colocou um bezerro em Betel e outro em Dã. 30Isto foi ocasião de pecado, pois o povo ia em procissão até Dã para adorar um dos bezerros.

31Jeroboão construiu também templos sobre lugares altos, e designou como sacerdotes homens tirados do povo, que não eram filhos de Levi. 32E instituiu uma festa no dia quinze do oitavo mês, à semelhança da que era celebrada em Judá. E subiu ao altar. Fez a mesma coisa em Betel, para sacrificar aos bezerros que havia feito. E estabeleceu em Betel sacerdotes nos santuários que tinha construído nos lugares altos.

13,33Depois disso, Jeroboão não abandonou o seu mau caminho, mas continuou a tomar homens do meio do povo e a constituí-los sacerdotes dos santuários dos lugares altos. Todo aquele que queria era consagrado e se tornava sacerdote dos lugares altos. 34Esse modo de proceder fez cair em pecado a casa de Jeroboão e provocou a sua ruína e o seu extermínio da face da terra.

Responsório (Sl 105)

— Lembrai-vos, ó Senhor, de mim lembrai-vos; segundo o amor que demonstrais ao vosso povo.

— Pecamos como outrora nossos pais, praticamos a maldade e fomos ímpios; no Egito nossos pais não se importaram com os vossos admiráveis grandes feitos.

— Construíram um bezerro no Horeb e adoraram uma estátua de metal; eles trocaram o seu Deus, que é sua glória, pela imagem de um boi que come feno.

— Esqueceram-se do Deus que os salvara, que fizera maravilhas no Egito; no país de Cam fez tantas obras admiráveis, no Mar Vermelho, tantas coisas assombrosas.

Evangelho (Mc 8,1-10)

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Marcos.

1Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: 2“Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz três dias que está comigo e não têm nada para comer. 3Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe”.

4Os discípulos disseram: “Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto?” 5Jesus perguntou-lhes: “Quantos pães tendes?” Eles responderam: “Sete”.

6Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois, pegou os sete pães, e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos, para que o distribuíssem. E eles os distribuíram ao povo.

7Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. 8Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram sete cestos com os pedaços que sobraram.

9Eram quatro mil, mais ou menos. E Jesus os despediu. 10Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta.

Recomendações para Tenha Necessidades do Próximo

“Naque, havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus já chamou os discípulos disse: 'Dizem que os dias dessa ideia e nada comigo são propostos e não estão para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles foram de longe'” (Marcos 8,1-3).

Jesus tem uma grande sensibilidade por aqueles que se decidem a perto d'Ele. Ele tem sensibilidade com a nossa e com a sua vida e com a sua e com a sua própria casa que queremos discutir com as pessoas que estão com a sua própria, há três dias, com a sua vida, pessoas que querem tudo para estar com Jesus.

O corpo reclama a sua parte, todos sem exceção, têm necessidades concretas, têm realidades concretas, e Jesus não se ocupa apenas de almas muito necessárias e precisas. Jesus se ocupa de pessoas em todas as suas dimensões, por isso, é muito importante que sejamos pessoas equilibradas, que sabem dosar a vida espiritual, o lazer, os amigos, o trabalho, a leveza em certos momentos. Tem gente que não sabe mais sorrir, tem gente que tem tanta resistência, tanta falta de serenidade e, muitas vezes, não consegue estar bem em todos os ambientes. Isso é um perigo, porque essa resistência pode produzir resultados muito desastrosos.

Como viver é bonito quando a gente encontra um cristão equilibrado, que sabe dar valor à dimensão espiritual, uma pessoa que reza, uma pessoa de Deus, mas uma pessoa também que é leve, serena, que sabe brincar, que sabe outras realidades com muita leveza. Como é bom encontrar pessoas importantes assim equilibradas, e é que essa atenção de Jesus a uma necessidade física e biológica nos remeta a isso.

Vamos pensar numa família perto de nós, para quem nós podemos ampliar como nossas mãos e ser também a partir de Jesus

Não somos homens, somos só aqueles, primeiro, porque não somos anjos, somos homens neste corpo, realidade corpórea, terrestres, então, somos dosar muito bem as coisas Depois, me recordava que seus amigos de Jesus, desse gesto de pessoas, muitas vezes, seguiam, por exemplo, muitas vezes, abraçados, Teresa de Calcutá e no seu colo de os mendigos, os homens de Calcutá; ela mesma tocava com as próprias pessoas que tanto sentiam de afeto. Recordava também do padre Léo, que não se limitava apenas em denunciar, por exemplo, a prostituição nas suas pregações aqui na Canção Nova, mas o padre Léo que saía à procura dos filhos e das filhas perdidas nas drogas, na prostituição, numa vida errada e dava para essas pessoas a possibilidade de uma saída, a possibilidade de recomeço; sair vida e, hoje, a Comunidade Bethânia continua a realização desse lindo trabalho.

Recordava-me desse aspecto da vida de Jesus, que é muito presente na nossa Igreja e que nós também precisamos nos despertar para isso. O que posso fazer diante das minhas possibilidades? É claro, chamado a dar o alimento espiritual para as pessoas, mas também é chamado a socorrer às necessidades físicas e materiais dos meus irmãos. Não pensar em nós podemos estar mais longe de nós, mas pensar em nossa realidade numa família muito distante, da nossa cidade, para quem nós podemos ampliar como nossas mãos e ser também a nossa atenção a Jesus .

Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém!

Padre Donizete Ferreira -Sacerdote da Comunidade Canção Nova.