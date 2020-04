Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 12/04/2020

Primeira Leitura (At 10,34a.37-43)

Leitura dos Atos dos Apóstolos:

Naqueles dias, 34aPedro tomou a palavra e disse: 37“Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João: 38como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda a parte, fazendo o bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio; porque Deus estava com ele.

39E nós somos testemunhas de tudo o que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram, pregando-o numa cruz. 40Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se 41não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia escolhido: a nós, que comemos e bebemos com Jesus, depois que ressuscitou dos mortos. 42E Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu Juiz dos vivos e dos mortos. 43Todos os profetas dão testemunho dele: ‘Todo aquele que crê em Jesus recebe, em seu nome, o perdão dos pecados’”.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Sl 117)

— Este é o dia que o Senhor fez para nós:/ alegremo-nos e nele exultemos!

— Dai graças ao Senhor, porque ele é bom!/ “Eterna é a sua misericórdia!”/ A casa de Israel agora o diga:/ “Eterna é a sua misericórdia!”

— A mão direita do Senhor fez maravilhas,/ a mão direita do Senhor me levantou./ Não morrerei, mas ao contrário, viverei/ para cantar as grandes obras do Senhor!

— A pedra que os pedreiros rejeitaram,/ tornou-se agora a pedra angular./ Pelo Senhor é que foi feito tudo isso./ Que maravilhas ele fez a nossos olhos!

Segunda Leitura (Cl 3,1-4)

Leitura da Carta de São Paulo aos Colossenses:

Irmãos: 1Se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, 2onde está Cristo, sentado à direita de Deus; aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. 3Pois vós morrestes, e a vossa vida está escondida, com Cristo, em Deus. 4Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com ele, revestidos de glória.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Anúncio do Evangelho (Jo 20,1-9)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo João.

— Glória a vós, Senhor.

1No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. 2Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: “Tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram”.

3Saíram, então, Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. 4Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. 5Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. 6Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão 7e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte.

8Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu, e acreditou. 9De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Semeemos Jesus vivo e ressuscitado no meio de nós

“De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual, Ele devia ressuscitar dos mortos” (João 20,9).

Assim como os discípulos de Jesus, somos nós, os discípulos nos dias de hoje, que não compreendemos a Escritura, segundo a qual, o Senhor ressuscitou dos mortos. Porque Ele está vivo, Ele está no meio de nós.

O Senhor não está morto, Deus não está morto! Seu Filho Jesus foi enviado para nos dar a vida em plenitude, e Ele está no meio de nós. Precisamos ressuscitar com Ele, precisamos viver a vida que Ele nos trouxe.

A Liturgia de hoje está nos dizendo que: se nós ressuscitamos com Cristo, precisamos nos esforçar para buscar e alcançar as coisas do Alto. Não podemos viver atrelados somente às coisas da Terra, com as preocupações materiais. De tantas tensões e preocupações materiais, preocupações humanas vamos morrendo aos poucos, a ansiedade vai tomando conta de nós. O medo, o pavor, o pânico, as incertezas, todos esses elementos de morte vão nos corroendo por dentro.

É preciso olhar para o Alto, olhar para o Cristo Ressuscitado, permitir que a vida d’Ele esteja em nós. Precisamos buscar as coisas do Alto sem tirar os nossos pés da Terra, trabalhando e construindo a cada dia a nossa vida aqui, mas com a dimensão da eternidade.

A verdade é uma só: Cristo está vivo e ressuscitado

Cristo venceu a morte, a morte não tem poder sobre Ele e não tem poder sobre quem ressuscitou com Ele. Por isso, somos discípulos do Ressuscitado. Celebremos a Sua Páscoa e a vida nova que Ele nos trouxe na nossa própria vida.

Que possamos fazer resplandecer pelo pensamento, pelo sentimento, pela palavra que sai de nós que Cristo está vivo. Não adianta saber que Ele ressuscitou no passado, é preciso que as pessoas olhem para nós hoje e tenham a certeza de que Cristo está vivo porque nós semeamos vida, esperança, renovação, semeamos o Cristo Ressuscitado que faz novas todas as coisas.

Faça acontecer coisas novas onde você se encontra! Faça a Páscoa acontecer na sua casa, no seu ambiente, com as pessoas com as quais você conversa. Faça com que a esperança e a vida nova que Ele nos trouxe esteja ressurgindo, mesmo em meio ao caos, à desordem, ao medo e à tantas situações negativas.

A verdade é uma só: Cristo está vivo e ressuscitado. Se ainda não compreendemos as Escrituras, peçamos a Deus que nos dê a sabedoria e a luz, para que possamos semear Jesus vivo e ressuscitado em tudo que realizamos nesta vida.

Uma Páscoa feliz e abençoada para todos!

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova. Contato: padrerogercn@gmail.com – Faceboo