Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 12/05/2022

Primeira Leitura (At 13,13-25)

Leitura dos Atos dos Apóstolos.

13Paulo e seus companheiros embarcaram em Pafos e chegaram a Perge da Panfília. João deixou-os e voltou para Jerusalém. 14Eles, porém, partindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. E, entrando na sinagoga em dia de sábado, sentaram-se.

15Depois da leitura da Lei e dos Profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: “Irmãos, se vós tendes alguma palavra para encorajar o povo, podeis falar”.

16Paulo levantou-se, fez um sinal com a mão e disse: “Israelitas e vós que temeis a Deus, escutai! 17O Deus deste povo de Israel escolheu os nossos antepassados e fez deles um grande povo quando moravam como estrangeiros no Egito; e de lá os tirou com braço poderoso. 18E, durante mais ou menos quarenta anos, cercou-os de cuidados no deserto. 19Destruiu sete nações na terra de Canaã e passou para eles a posse do seu território, 20por quatrocentos e cinquenta anos aproximadamente.

Depois disso, concedeu-lhes juízes, até o profeta Samuel. 21Em seguida, eles pediram um rei e Deus concedeu-lhes Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim, que reinou durante quarenta anos. 22Em seguida, Deus fez surgir Davi como rei e assim testemunhou a seu respeito: ‘Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que vai fazer em tudo a minha vontade’.

23Conforme prometera, da descendência de Davi Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. 24Antes que ele chegasse, João pregou um batismo de conversão para todo o povo de Israel. 25Estando para terminar sua missão, João declarou: ‘Eu não sou aquele que pensais que eu seja! Mas vede: depois de mim vem aquele do qual nem mereço desamarrar as sandálias’”.

Responsório (Sl 88)

— Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor.

— Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor, de geração em geração eu cantarei vossa verdade! Porque dissestes: “O amor é garantido para sempre!” E a vossa lealdade é tão firme quanto os céus.

— Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor, e o ungi, para ser rei, com meu óleo consagrado. Estará sempre com ele minha mão onipotente, e meu braço poderoso há de ser a sua força.

— Não será surpreendido pela força do inimigo, nem o filho da maldade poderá prejudicá-lo. Diante dele esmagarei seus inimigos e agressores, ferirei e abaterei todos aqueles que o odeiam.

— Minha verdade e meu amor estarão sempre com ele, sua força e seu poder por meu nome crescerão. Ele, então, me invocará: ‘Ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu Rochedo onde encontro a salvação!’

Evangelho (Jo 13,16-20)

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo João.

Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: 16“Em verdade, em verdade vos digo: o servo não está acima do seu senhor e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. 17Se sabeis isto, e o puserdes em prática, sereis felizes.

18Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura: ‘Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar’. 19Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou.

20Em verdade, em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim; e quem me recebe, recebe aquele que me enviou”.

Ouça a Homilia

Ilumine-se com elementos da vida de Cristo

“Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: ‘Em verdade, em verdade vos digo: o servo não está acima do seu senhor e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto, e o puserdes em prática, sereis felizes’” (João 13,16-17).

Veja, meus irmãos e minhas irmãs, o que Jesus está nos convidando com o Evangelho de hoje: a termos uma justa consideração de nós mesmos. E Ele usa as imagens, que aparecem aqui, do servo e do mensageiro, justamente para nivelar todas as nossas considerações acerca de nós, acerca das pessoas.

Veja o exemplo bonito que Jesus nos dá: não somos nem mais nem menos, mas precisamos ter uma justa consideração daquilo que nós somos. “O servo não está acima do seu senhor e o mensageiro não é maior do que aquele que o envia”, ou seja, o convite é que cada um seja aquilo para o qual foi chamado a ser.

Eu e você precisamos ser apenas, exclusivamente e unicamente, aquilo para o qual nós fomos chamados a ser, por vocação e por graça de Deus. A imitação de Cristo não significa copiá-Lo porque Cristo não anula ninguém, Ele não nos anula. Quando dizemos que nós nos assemelhamos a Cristo, a nossa “configuração a Cristo”, digamos assim — o que o Espírito Santo faz em nós é essa obra de nos cristificar. Uma palavra mais forte: “cristificar”. Essa imitação de Cristo não é uma cópia porque Jesus não nos anula. Na nossa natureza humana, precisamos viver a imitação de Cristo, mas a imitação de Cristo é no que diz respeito à Sua vitalidade de amar, à Sua força de amar, diz respeito a Sua unidade com o Pai do Céu, diz respeito à originalidade de Jesus.

O Filho de Deus quer que nós busquemos na Sua vida luzes, busquemos na Sua vida os valores

Essa palavra é tão necessária nos tempos de hoje: “originalidade”, pois precisamos colocar para fora e colocar no mundo o dom que Deus nos deu. Cada um de nós tem uma contribuição a dar no mundo em todas as áreas; em todas as dimensões da sociedade humana, cada um de nós tem uma contribuição peculiar para ser dada. Porque a caricatura é tão feia, é tão superficial, e o mundo de hoje é carregado disso, dessas caricaturas, mas o Filho de Deus quer que nós O imitemos nas suas realidades mais profundas e não numa cópia de Jesus. Realmente, o Filho de Deus quer que nós busquemos na vida d’Ele luzes, busquemos os valores para que nós apliquemos isso de uma maneira muito concreta na nossa vida.

Cristo respeitou profundamente a sua encarnação, porque, certamente, há mais de mil anos, Jesus não desceu com o smartphone na mão, certamente Ele poderia ter feito isso porque Ele era Deus, Ele é detentor de toda a sabedoria do mundo, mas Ele não fez isso, Ele respeitou a cultura do seu tempo, a humanidade naquela época, naquele momento. Então, nós também precisamos respeitar isso, respeitar esse elemento de originalidade, para que o mundo onde eu vivo, a realidade onde estou seja iluminada com elementos da vida de Cristo, com valores da vida de Cristo, mas aplicado no hoje e agora da nossa existência.

Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém!

Padre Donizete Ferreira Sacerdote da Comunidade Canção Nova.