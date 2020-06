Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 12/06/2020

Primeira Leitura (1Rs 19,9a.11-16)

Leitura do Primeiro Livro dos Reis.

Naqueles dias, ao chegar a Horeb, o monte de Deus, 9ao profeta Elias entrou numa gruta, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos: 11“Sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar”. Antes do Senhor, porém, veio um vento impetuoso e forte, que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto.

12Passado o terremoto, veio um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo ouviu-se um murmúrio de uma leve brisa. 13Ouvindo isto, Elias cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Ouviu, então, uma voz que dizia: “Que fazes aqui, Elias?” 14Ele respondeu: “Estou ardendo de zelo pelo Senhor, Deus todo-poderoso, porque os filhos de Israel abandonaram tua aliança, demoliram teus altares e mataram à espada teus profetas. Só eu escapei. Mas, agora, também querem matar-me”.

15O Senhor disse-lhe: “Vai e toma o teu caminho de volta, na direção do deserto de Damasco. Chegando lá, ungirás Hazael como rei da Síria. 16Unge também a Jeú, filho de Namsi, como rei de Israel, e a Eliseu, filho de Safat, de Abel-Meula, como profeta em teu lugar.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Sl 26)

— Senhor, é vossa face que eu procuro!

— Senhor, é vossa face que eu procuro!

— Senhor, ouvi a voz do meu apelo, atendei por compaixão! Meu coração fala convosco confiante, é vossa face que eu procuro.

— Não afasteis em vossa ira o vosso servo, sois vós o meu auxílio! Não me esqueçais nem me deixeis abandonado, meu Deus e Salvador!

— Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem, espera no Senhor!

Evangelho (Mt 5,27-32)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 27“Ouvistes o que foi dito: ‘Não cometerás adultério’. 28Eu, porém, vos digo: Todo aquele que olhar para uma mulher, com desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. 29Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti! De fato, é melhor perder um de teus membros, do que todo o teu corpo ser jogado no inferno.

30Se tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta-a e joga-a para longe de ti! De fato, é melhor perder um dos teus membros, do que todo o teu corpo ir para o inferno.

31Foi dito também: ‘Quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio’. 32Eu, porém, vos digo: Todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera; e quem se casa com a mulher divorciada comete adultério”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Busquemos a pureza, para que o nosso ser viva na verdade

“Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti! De fato, é melhor perder um de teus membros, do que todo o teu corpo ser jogado no inferno” (Mateus 5,29).

A linguagem de Jesus, hoje, pode parecer muito dura para nós, mas, ao contrário, é reconfortante. A Palavra de Deus é direção para nós.

Hoje, olhamos a situação de nossas doenças e enfermidades no tempo em que estamos. Muitas vezes, uma pessoa tem uma parte do seu corpo com câncer, e precisa arrancar aquela parte para que o corpo inteiro não seja contaminado com aquele câncer, para que não se espalhe por todo o organismo. Sabemos a consequência drástica que é para a saúde de muitos de nós quando o câncer já está avançado.

Da mesma forma, é o que Jesus está dizendo com o câncer do pecado, que, muitas vezes, consideramos pequeno, mas não é. Se o nosso olho está se desviando, está impuro, não é só o olho que fica impuro, mas o corpo inteiro, porque a mensagem vai para todo o corpo.

Se é nossa mão que está nos levando a pegar o que não nos pertence, o que não se deve, se é nossa mão está nos tornando agressivos, é o nosso ser inteiro que está.

É preciso buscar a pureza de todo o coração para que o nosso ser viva na pureza e na verdade

O que Jesus está dizendo é que precisamos nos purificar por inteiro. Purificar a mente, o olhar, o pensar, o falar, o agir e o fazer para que o nosso corpo inteiro, para que o nosso ser inteiro, o nosso homem inteiro não esteja no pecado.

Então, de fato, é melhor corrigir aquele membro que está em nós, que nos leva a pecar do que todo o corpo se perder.

Se Jesus vai passar por cada um dos nossos membros, pense, por exemplo, naquilo que a língua faz. Alguém diz: “Eu não consigo segurar a minha língua”. Consegue! Você precisa querer, esforçar-se e usar a chamada “violência evangélica”. O que é a violência evangélica? É a penitência, é ser firme naquilo que sai da sua boca, ser firme naquilo os olhos estão buscando, ser firme naquilo que os seus ouvidos estão ouvindo, porque de todos os lados podemos deixar o mal entrar e penetrar em nosso interior.

Aquilo que você escuta não fica nos ouvidos apenas. Quem dera! Se deixamos os ouvidos abertos, sabemos que desce para o corpo inteiro, vai para a mente e desce para o coração. E sabemos o estrago que tantas coisas que entraram pelos nossos ouvidos produziram em nós. Do mesmo modo as coisas que penetram o nosso olhar e assim por diante.

Para viver a pureza, ninguém comete adultério só porque ficou com outra pessoa. Só acontece quando permitimos no olhar, no ouvir, no falar e assim por diante, e isso vale para toda e qualquer situação da vida. Por isso, é preciso buscar a pureza de todo coração para que o nosso ser viva na pureza e na verdade.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova. Contato: padrerogercn@gmail.com – Facebook