Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 12/06/2021

Primeira Leitura (Is 61,9-11)

Leitura do Livro do Profeta Isaías.

9A descendência do meu povo será conhecida entre as nações, e seus filhos se fixarão no meio dos povos; quem os vir há de reconhecê-los como descendentes abençoados por Deus.

10Exulto de alegria no Senhor e minha alma regozija-se em meu Deus; ele me vestiu com as vestes da salvação, envolveu-me com o manto da justiça e adornou-me como um noivo com sua coroa, ou uma noiva com suas joias. 11Assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o Senhor Deus fará germinar a justiça e a sua glória diante de todas as nações.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (1Sm 2,1.4-8)

— Meu coração se regozija no Senhor.

— Exulta no Senhor meu coração, e se eleva a minha fronte no meu Deus; minha boca desafia os meus rivais porque me alegro com a vossa salvação.

— O arco dos fortes foi dobrado, foi quebrado, mas os fracos se vestiram de vigor. Os saciados se empregaram por um pão, mas os pobres e os famintos se fartaram. Muitas vezes deu à luz a que era estéril, mas a mãe de muitos filhos definhou.

— É o Senhor quem dá a morte e dá a vida, faz descer à sepultura e faz voltar; é o Senhor quem faz o pobre e faz o rico, é o Senhor quem nos humilha e nos exalta.

— O Senhor ergue do pó o homem fraco, do lixo ele retira o indigente, para fazê-los assentar-se com os nobres num lugar de muita honra e distinção.

Evangelho (Lc 2,41-51)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Lucas.

— Glória a vós, Senhor.

41Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém, para a festa da Páscoa. 42Quando ele completou doze anos, subiram para a festa, como de costume. 43Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem.

44Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. 45Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 46Três dias depois, o encontraram no Templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas.

47Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. 48Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: “Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos, angustiados, à tua procura”. 49Jesus respondeu: “Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu Pai?” 50Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. 51Jesus desceu então com seus pais para Nazaré, e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Aprendamos com Maria a meditarmos a Palavra de Deus

“Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas” (Lucas 2,51).

Um dia depois da festa, da Solenidade do Sagrado Coração de Jesus, celebramos o Imaculado Coração de Maria. Quando referimos que o coração de Maria é imaculado, estamos afirmando que esse coração é puro, íntegro e santo; que o coração de Maria é o coração que bate na batida do coração de Deus.

Ó coração voltado para o Senhor, ó coração cheio do Senhor, ó coração inebriado pela presença do Senhor. O que Maria guardava em seu coração? A primeira coisa, Maria é a mulher da Palavra e a Palavra de Deus estava sempre nela, meditava dia e noite na lei, nas palavras divinas, e é pela Palavra que ela foi sempre guiada, conduzida, iluminada e direcionada.

Se queremos manter um coração puro, se queremos manter um coração forte em Deus, fortalecido pela graça divina, precisamos aprender com Maria a meditarmos e mergulharmos o nosso coração na Palavra de Deus. Precisamos nos alimentar da Palavra porque a boca fala daquilo que o coração está cheio, e você escuta da boca de Maria os louvores, a sua alma engrandecida, a sua alma que exulta na presença de Deus porque cheia de Deus ela sempre esteve.

Que o Imaculado Coração de Maria seja um refúgio seguro para o nosso coração

Se queremos estar cheios de Deus, precisamos preencher o coração com a Palavra do Senhor, até porque o nosso coração está inflamado das palavras e dos sentimentos do mundo; até porque escutamos tantas palavras malditas durante esta vida, escutamos tantas coisas que são impuras, maldades, perversidades, e o coração vai guardando, acumulando e precisamos, de fato, renovar e purificar o nosso coração.

Olhamos para o Imaculado Coração de Maria, o coração que não se maculou, não se sujou, não se misturou com as sujeiras deste mundo, é essa graça que também suplicamos a Deus.

A Palavra nos diz que Maria conservava, que ela guardava todos os fatos, as palavras e acontecimentos referentes ao seu filho Jesus em seu coração. Maria guardava a sua relação com Deus em seu coração; meditava, ruminava, contemplava, guardava e deixava ser conduzida pela força da Palavra.

No coração de Maria estão guardados os mais nobres sentimentos humanos, sentimentos de uma mulher de Deus, de uma mãe do Filho de Deus, os sentimentos de uma mulher que se tornou conduzida pelo Espírito, e por isso o seu coração se voltava para as coisas de Deus.

Olhemos hoje para o nosso coração, ferido, machucado, muitas vezes, cansado sem compreender tantas coisas desta vida, mas lembrando que o essencial é guardar a Palavra de Deus no coração e deixar ser guiado e iluminado pelo Senhor.

Que o Imaculado Coração de Maria seja um refúgio seguro para o nosso coração!

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova. Contato: padrerogercn@gmail.com – Facebook