Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 12/08/2020

Primeira Leitura (Ez 9,1-7;10,18-22)

Leitura da Profecia de Ezequiel.

9,1O Senhor gritou a meus ouvidos, com voz forte: “Aproxima-se o castigo da cidade! Cada um tenha sua arma destruidora na mão!” 2Então, eu vi seis homens vindo da porta superior, voltada para o norte, cada qual empunhando uma arma de destruição. Entre eles havia um homem vestido de linho, que levava um estojo de escriba na cintura. Eles foram colocar-se junto do altar de bronze.

3Então a glória do Deus de Israel elevou-se de cima do querubim sobre o qual estava, em direção à soleira do Templo. E chamou o homem vestido de linho, que levava um estojo de escriba à cintura. 4O Senhor disse-lhe: “Passa pelo meio da cidade, por Jerusalém, e marca com uma cruz na testa os homens que gemem e suspiram por causa de tantos horrores que nela se praticam”. 5E escutei o que ele dizia aos outros: “Percorrei a cidade atrás dele e matai sem dó nem piedade. 6Matai velhos, jovens e moças, mulheres e crianças, matai a todos, até o extermínio. Mas não toqueis em nenhum homem sobre quem estiver a cruz. Começai pelo meu santuário”. E eles começaram pelos anciãos que estavam diante do Templo.

7Ele disse-lhe: “Profanai o Templo, enchei os átrios de cadáveres. Ide”. E eles saíram para matar na cidade! 10,18Então a glória do Senhor saiu da soleira do Templo e parou sobre os querubins. 19Os querubins levantaram suas asas e elevaram-se da terra à minha vista, partindo juntamente com eles as rodas. Eles pararam à entrada da porta oriental do Templo do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava em cima deles.

20Eram estes os seres vivos que eu tinha visto debaixo do Deus de Israel, nas margens do rio Cobar, e compreendi que eram querubins. 21Cada um tinha quatro faces e quatro asas, e debaixo das asas, uma forma de mão humana. 22Suas faces eram semelhantes às faces que eu tinha visto junto ao rio Cobar. Cada um seguia em sua frente.

Salmo Responsorial (Sl 112)

— A glória do Senhor vai além dos altos céus.

— Louvai, louvai, ó servos do Senhor, louvai, louvai o nome do Senhor! Bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda a eternidade!

— Do nascer do sol até o seu ocaso, louvado seja o nome do Senhor! O Senhor está acima das nações, sua glória vai além dos altos céus.

— Quem pode comparar-se ao nosso Deus, ao Senhor, que no alto céu tem o seu trono e se inclina para olhar o céu e a terra?

Evangelho (Mt 18,15-20)

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: 15“Se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo! Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. 16Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. 17Se ele não vos der ouvido, dize-o à Igreja. Se nem mesmo à Igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público.

18Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. 19De novo, eu vos digo: se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. 20Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome eu estou ali, no meio deles”.

A verdadeira correção é feita com amor e caridade

“Se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo! Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão” (Mateus 18,15).

Se tem um tema que é sempre importante para nós é a correção. Como precisamos saber nos corrigir. Primeiro, cada um de nós precisa aprender a corrigir a si próprio, corrigir nossos atos e atitudes, corrigir aquelas maneiras que não edificam. Não posso esperar os outros me corrigirem, se eu mesmo não me corrijo, se não levo a sério a correção.

Precisamos nos deixarmos ser corrigidos por Deus. Eu digo que: abençoado é aquele que Deus corrige e maldito é quando não somos mais corrigidos por Deus porque não nos deixamos corrigir.

Os pais precisam corrigir os seus filhos, marido e mulher precisam corrigir uns ao outro, mas a Palavra de Deus, hoje, é justamente: irmãos precisam corrigir irmãos. Se você ver o seu irmão pecar, por favor, não seja indiferente, não diga: “Isso não é problema meu”.

Ninguém que quer bem ao outro, vê alguém fazer algo errado e quer que aquela pessoa siga no seu erro. Isso é falta de caridade e amor, porém, que a nossa correção seja fraterna e não seja mundana.

Só existe correção verdadeira quando é feita a sós, com caridade e amor

A correção mundana é aquela onde, primeiro, espalhamos, falamos, dizemos para outros o erro do irmão, assim você já está pecando, talvez, até mais gravemente do que o pecado que viu seu irmão fazer. A correção é a sós.

Você pode estar muito chateado com alguém porque esse te feriu, te machucou ou você interpretou algo que ele falou e está eclodindo dentro de você. Segura as pontas! Purifica os sentimentos, exorciza a mágoa, o rancor, e quando a alma estiver serena e sóbria vá, a sós, conversar com seu irmão.

Não caia na maldição de colocar a sua raiva nas suas redes sociais, porque a terapia de muitos virou usar as redes sociais para desabafos, para falar mal do outro, para jogar indiretas ou qualquer outra coisa parecida. Isso, evangelicamente, é um pecado gravíssimo, é maior do que qualquer outro que seus irmãos possam ter cometido.

Só existe correção verdadeira quando é feita a sós, com caridade e amor. Porque se falta a caridade e amor, não é correção, é agressão.

Se você foi com toda a caridade e amor aproximar e buscar seu irmão para corrigi-lo e ele te ouviu, maravilha, você ganhou o seu irmão. Por isso, faça da melhor maneira possível.

Seu irmão não te ouviu? Vai pedir ajuda à Igreja, procure a Igreja, procure um sacerdote, não para acusar o irmão, é para dizer: “Como faço com essa situação? Meu irmão está desse jeito”.

O problema é que somos movidos pela onda da fofoca, do falar e da maledicência. É uma verdadeira indecência expormos o pecado e o erro do outro sem vivermos a correção. Agora, é verdade que só corrige quem sabe ser corrigido.

Deixemo-nos ser corrigidos por Deus e pelos outros e teremos a graça de, com humildade, corrigirmos alguém.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova. Contato: padrerogercn@gmail.com – Facebook