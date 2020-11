Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 12/11/2020

Primeira Leitura (Fm 7-20)

Leitura da Carta de São Paulo a Filêmon.

Caríssimo, 7Grande alegria e consolo tive por causa de tua caridade. Os corações dos santos foram reanimados por ti, irmão. 8Por este motivo, se bem que tenha plena autoridade em Cristo para prescrever-te tua obrigação, 9prefiro fazer apenas um apelo à tua caridade.

Eu, Paulo, velho como estou e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, 10faço-te um pedido em favor do meu filho que fiz nascer para Cristo na prisão, Onésimo. 11Antes, ele era inútil para ti; agora, ele é valioso para ti e para mim. 12Eu o estou mandando de volta para ti. Ele é como se fosse o meu próprio coração. 13Gostaria de tê-lo comigo, a fim de que fosse teu representante para cuidar de mim nesta prisão, que eu devo ao evangelho. 14Mas, eu não quis fazer nada sem o teu parecer, para que a tua bondade não seja forçada, mas espontânea.

15Se ele te foi retirado por algum tempo, talvez seja para que o tenhas de volta para sempre, 16já não como escravo, mas, muito mais do que isso, como um irmão querido, muitíssimo querido para mim quanto mais o for para ti, tanto como pessoa humana quanto como irmão no Senhor. 17Assim, se estás em comunhão de fé comigo, recebe-o como se fosse a mim mesmo. 18Se em alguma coisa te prejudicou ou se alguma coisa te deve, põe em minha conta. 19Eu, Paulo, de meu punho o escrevo; eu o pagarei, para não dizer que tu mesmo me deves a própria vida. 20Sim, irmão, deixa que eu te explore no Senhor. Conforta em Cristo meu coração.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Sl 145)

— Feliz quem se apoia no Deus de Jacó!

— O Senhor faz justiça aos que são oprimidos; ele dá alimento aos famintos, é o Senhor quem liberta os cativos.

— O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor faz erguer-se o caído, o Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor quem protege o estrangeiro.

— Quem ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre! Ó Sião, o teu Deus reinará para sempre e por todos os séculos!

Evangelho (Lc 17,20-25)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Lucas.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 20os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o Reino de Deus. Jesus respondeu: “O Reino de Deus não vem ostensivamente. 21Nem se poderá dizer: ‘Está aqui’ ou ‘Está ali’, porque o Reino de Deus está entre vós”.

22E Jesus disse aos discípulos: “Dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. 23As pessoas vos dirão: ‘Ele está ali’ ou ‘Ele está aqui’. Não deveis ir, nem correr atrás. 24Pois, como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem, no seu dia. 25Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

O Reino de Deus chega de forma simples e humilde

“O Reino de Deus não vem ostensivamente. Nem se poderá dizer: ‘Está aqui’ ou ‘Está ali’, porque o Reino de Deus está entre vós” (Lucas 17,20-21).

Há, no meio de nós, muitas pessoas que são alarmistas, elas gostam do alarde, do alarme: “Olha, Jesus está voltando”. Já vi isso até em placas, em outdoors e em tantos lugares. É óbvio que Jesus está voltando, mas, mais do que voltando, Ele já está no meio de nós. Essa é a primeira graça, é a primeira realidade que precisamos reconhecer: Ele vive, está no meio de nós e já veio até nós.

Sei que Ele virá na segunda vinda definitiva, mas se não abracei a Sua primeira vinda, como vou abraçar a Sua vinda definitiva? Então, o Reino de Deus, o qual Jesus está hoje se referindo, não vem de forma ostensiva, ou seja, onde faz todo um alarde para dizer que Ele está chegando.

Não! O Reino de Deus chega de forma simples e humilde, mas, se não prestarmos atenção, não o reconheceremos. Só quem realmente despoja o coração do orgulho, da soberba e, na simplicidade, acolhe o Reino de Deus, é quem experimenta a Sua presença viva no meio de nós.

O Reino de Deus chegou em Maria, no ventre d’Ela; o Reino de Deus veio a nós em um nascimento simples e pobre em Belém, aconteceu na Galileia, onde Jesus pregava e anunciava o Reino de Deus.

O Reino de Deus gera confiança e amor; gera corações que se voltam para Deus com muita generosidade

O Reino de Deus está acontecendo. Não fique esperando coisas grandiosas, não fique esperando guerras, conflitos e sinais no Céu. Quando isso chegar, para nós não será nenhuma novidade, porque já estaremos preparados, munidos, agraciados; e não importa se vai ser aqui ou acolá, não precisamos ficar atrás de Armagedom, de filmes apocalípticos, não precisaremos ficar promovendo medo, terror e pavor no coração das pessoas. Não é assim que o Reino de Deus se manifesta.

O Reino de Deus não gera medo, pavor e pânico. O Reino de Deus gera confiança e amor; gera corações que se voltam para Deus com muita generosidade e não por temeridade. Por isso, o Reino de Deus está no meio de nós, não é preciso buscar naquele monte nem em outro monte; pois, onde você estiver, o Reino de Deus vai estar acontecendo.

Podem até dizer: “Nossa Senhora apareceu lá” – Maravilha! -, Ela apareceu em Fátima, em Lourdes como sinal, mas tanto em Fátima, como em Lourdes, como na sua casa, na sua igreja, como aqui, o Reino de Deus está aqui. Não é preciso ir buscar em nenhum outro lugar onde o sol está brilhando, onde o sol está caindo. É preciso buscar o Reino de Deus onde ele brilha: no meio de nós pelas virtudes, pelas boas obras e pela fidelidade ao Evangelho. É aqui que o Reino de Deus acontece!

Deus abençoe você!

