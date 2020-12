Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 12/12/2020

Primeira Leitura (Gl 4,4-7)

Leitura da Carta de São Paulo aos Gálatas.

Irmãos, 4quando se completou o tempo previsto, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à Lei,5a fim de resgatar os que eram sujeitos à Lei e para que todos recebêssemos a filiação adotiva. 6E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abá – ó Pai! 7Assim, já não és mais escravo, mas filho; e se és filho, és também herdeiro: tudo isso, por graça de Deus.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Sl 95)

— Manifestai a sua glória entre as nações.

— Cantai ao Senhor Deus um canto novo, cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira! Cantai e bendizei seu Santo nome.

— Dia após dia anunciai sua salvação, manifestai a sua glória entre as nações, e entre os povos do universo seus prodígios!

— Publicai entre as nações: “Reina o Senhor! Ele firmou o universo inabalável, e os povos ele julga com justiça”.

Evangelho (Lc 1,39-47)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Lucas.

— Glória a vós, Senhor.

39Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se, apressadamente, a uma cidade da Judeia. 40Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. 41Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. 42Com um grande grito, exclamou: “Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre! 43Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? 44Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. 45Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu”. 46Então Maria disse: “A minha alma engrandece o Senhor, 47e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Maria traz luz para iluminar a nossa alma

“Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre! Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar?” (Lucas 1,42-43).

Temos hoje a graça de celebrar a Festa de Nossa Senhora de Guadalupe. Ela é a imperatriz de toda a América Latina, ela é a padroeira do nosso continente, e por isso celebramos com muito amor aquela que é a Mãe do meu Senhor e que visita o seu povo.

O Evangelho nos narra hoje Maria que vai ao encontro de Isabel, Maria que vai visitá-la, Maria que vai levar a presença do seu Filho para a casa de sua prima. Assim como Maria foi à casa de Isabel, Maria tem vindo ao encontro de todos os filhos de Deus em todos os cantos do mundo.

O nosso continente Latino-americano é muito agraciado por essa visita tão especial dos Céus através da Virgem de Guadalupe, que apareceu ao indígena Juan Diego no século XVI quando este continente estava sendo colonizado e também evangelizado.

No meio de um processo de colonização tão complicado, que trouxe tantas consequências trágicas para esse continente, a Mãe de Deus veio dizer a Juan Diego e a cada um de nós: “Não se preocupem, eu sou a vossa Mãe”. Mãe que carrega seu filho no colo, Mãe que vê as lágrimas, as dores e os sofrimentos de cada um dos seus filhos. Mãe que nos aponta a direção e o caminho do Céu. Por isso, Nossa Senhora traz nos seus olhos a face, a expressão, as dores, as alegrias e os sofrimentos de cada um de nós.

Que possamos abrir o nosso coração, porque Maria vem trazer a luz para iluminar as nossas almas

Assim como ficou nos olhos de Juan Diego a imagem da Virgem Maria, ficou também nos olhos da Virgem Maria a imagem daquele pequeno indígena tão amoroso, tão devoto e fiel a Deus.

Queremos estar nos olhos de Deus, queremos estar nos olhos e nos cuidados da Virgem Maria, a Mãe de Deus, que assim como visitou Isabel e Juan Diego, também nos visita. Não é visita de cortesia, mas de cuidado, de presença materna, de presença amorosa e fecunda do Reino de Deus no meio de nós. Ela é a Aurora Luminosa que nos traz o Salvador, seu Filho Jesus.

No tempo de graça, o tempo do Advento, que traz ao nosso coração um novo alento da presença bondosa de Deus no meio de nós, que possamos abrir o nosso coração, porque Maria vem trazer a luz para iluminar as nossas almas. Bendita aquela que vem em nome do Senhor, bendita é ela entre todas as mulheres e bendito é o fruto que do ventre dela nasceu. Salve Maria!

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova. Contato: padrerogercn@gmail.com – Facebook