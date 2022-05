Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 13/05/2022

Primeira Leitura (At 13,26-33)

Leitura dos Atos dos Apóstolos.

Naqueles dias, tendo chegado a Antioquia da Pisídia, Paulo disse na sinagoga: 26“Irmãos, descendentes de Abraão, e todos vós que temeis a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. 27Os habitantes de Jerusalém e seus chefes não reconheceram a Jesus e, ao condená-lo, cumpriram as profecias que se leem todos os sábados. 28Embora não encontrassem nenhum motivo para a sua condenação, pediram a Pilatos que fosse morto. 29Depois de realizarem tudo o que a Escritura diz a respeito de Jesus, eles o tiraram da cruz e o puseram num túmulo. 30Mas Deus o ressuscitou dos mortos 31e, durante muitos dias, ele foi visto por aqueles que o acompanharam desde a Galileia até Jerusalém. Agora eles são testemunhas de Jesus diante do povo.

32Por isso, nós vos anunciamos este Evangelho: a promessa que Deus fez aos antepassados, 33ele a cumpriu para nós, seus filhos, quando ressuscitou Jesus, como está escrito no salmo segundo: “Tu és o meu filho, eu hoje te gerei”.

Responsório (Sl 2)

— Tu és meu Filho, eu hoje te gerei!

— “Fui eu mesmo que escolhi este meu Rei e em Sião, meu monte santo, o consagrei!” O decreto do Senhor promulgarei, foi assim que me falou o Senhor Deus: “Tu és meu Filho, e eu hoje te gerei!”

— Podes pedir-me, e em resposta eu te darei por tua herança os povos todos e as nações, e há de ser a terra inteira o teu domínio. Com cetro férreo haverás de dominá-los, e quebrá-los como um vaso de argila!

— E agora, poderosos, entendei; soberanos, aprendei esta lição: Com temor servi a Deus, rendei-lhe glória e prestai-lhe homenagem com respeito!

Evangelho (Jo 14,1-6)

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo João.

Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: 1“Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. 2Na casa de meu Pai, há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Vou preparar um lugar para vós, 3e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver estejais também vós. 4E para onde eu vou, vós conheceis o caminho”.

5Tomé disse a Jesus: “Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho?” 6Jesus respondeu: “Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim”.

O amor de Jesus retira todo o medo do seu coração

“Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai, há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho” (João 14,1-4).

Que coisa maravilhosa essa Palavra de Jesus, que nos dá essa certeza: “Para onde eu vou, vós conheceis o caminho”, porque Jesus é o caminho, porque Jesus é para nós a indicação da casa do Pai, Jesus é esse caminho seguro no qual nós podemos caminhar, no qual podemos dar passos todos os dias; e passos bem firmes, passos bem seguros, porque Jesus nos conduz para os braços do Pai.

Ele começa o Evangelho dizendo: “Não se perturbe o vosso coração”. Pergunto para você: o que, hoje, perturba o seu coração? O que, hoje, lhe causa incômodo? O que, hoje, gera, dentro de você, alguma angústia? Tem algo, dentro de você, que esteja perturbando o seu coração?

Existe uma perturbação generalizada no mundo, e certamente já experimentamos isso. Medo de ser abandonado, medo de ser deixado para trás, medo de ser esquecido, medo de não ser lembrado, medo de ficar sem lugar, medo de ficar sem um lugar no coração de alguém, por exemplo; medo de não ser importante para alguém nessa vida, e aí se explica o medo de não ter lugar no coração do Pai.

O amor de Jesus é o nosso caminho seguro para voltarmos ao coração do Pai

Certamente, eu e você já passamos por esse temor, já passamos por essa “perturbação” que Jesus fala no Evangelho. E aí, Jesus vem justamente para tirar esse medo, para arrancar de dentro de nós essa angústia, porque a relação com Cristo se torna para nós uma estrada segura para irmos à morada do Pai, a morada que Ele preparou para cada um de nós.

Jesus se torna essa paz que nós tanto buscamos, Ele se torna para nós essa possibilidade de acesso ao coração do Pai. Ele diz: “Eu vou não para preparar-vos um lugar”, e parece que essa ida de Jesus, essa ausência, torna-se, de uma certa forma, uma pedagogia curadora, porque não é uma ausência que nos dá um vazio, mas é uma ausência que nos ensina a buscá-Lo ainda mais, a ter em Jesus o nosso apoio e o nosso suporte.

Na vida humana é assim: se amo alguém, o amor não diminui na ausência ou na distância, mas ele permanece o mesmo. O amor de Jesus permanece o mesmo, e ele é o nosso caminho seguro para voltarmos ao coração do Pai.

Que nada nos perturbe nesta Terra! Que, por intercessão da Virgem Maria, de Nossa Senhora de Fátima, possamos ter o coração em paz, o coração em Cristo, o coração sereno, sabendo que Ele nos acompanha neste caminho de subida ao coração do Pai, a nossa morada eterna, a vida eterna com Deus.

Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém!

Padre Donizete Ferreira Sacerdote da Comunidade Canção Nova.