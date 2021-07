Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 13/07/2021

Primeira Leitura (Êx 2,1-15a)

Leitura do Livro do Êxodo.

Naqueles dias, 1um homem da família de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, 2e ela concebeu e deu à luz um filho. Ao ver que era um belo menino, manteve-o escondido durante três meses. 3Mas não podendo escondê-lo por mais tempo, tomou uma cesta de junco, calafetou-a com betume e piche, pôs dentro dela a criança e deixou-a entre os caniços na margem do rio Nilo.

4A irmã do menino ficou a certa distância para ver o que ia acontecer. 5A filha do Faraó desceu para se banhar no rio, enquanto suas companheiras passeavam pela margem. Vendo, então, a cesta no meio dos caniços, mandou uma das servas apanhá-la. 6Abrindo a cesta, viu a criança: era um menino, que chorava. Ela compadeceu-se dele e disse: “É um menino dos hebreus”.

7A irmã do menino disse, então, à filha do Faraó: “Queres que te vá chamar uma mulher hebreia, que possa amamentar o menino?” 8A filha do Faraó respondeu: “Vai”. E a menina foi e chamou a mãe do menino.

9A filha do Faraó disse à mulher: “Leva este menino, amamenta-o para mim, e eu te pagarei o teu salário”. A mulher levou o menino e amamentou. 10Quando já estava crescido, ela o levou à filha do Faraó, que o adotou como filho e lhe deu o nome de Moisés, porque, disse ela, “eu o tirei das águas”.

11Um dia, quando já era adulto, Moisés saiu para visitar seus irmãos hebreus; viu sua aflição e como um egípcio maltratava um deles. 12Olhou para os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e escondeu-o na areia.

13No dia seguinte, saiu de novo e viu dois hebreus brigando, e disse ao agressor: “Por que bates no teu companheiro?” 14E este replicou: “Quem te estabeleceu nosso chefe e nosso juiz? Acaso pretendes matar-me, como mataste o egípcio?” Moisés ficou com medo e disse consigo: “Com certeza, o fato se tornou conhecido”. 15aO Faraó foi informado do que aconteceu, e procurava matar Moisés. Mas este, fugindo da sua vista, parou na terra de Madiã.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 68)

— Humildes, procurai o Senhor Deus, e o vosso coração reviverá.

— Humildes, procurai o Senhor Deus, e o vosso coração reviverá.

— Na lama do abismo eu me afundo e não encontro um apoio para os pés. Nestas águas muito fundas vim cair, e as ondas já começam a cobrir-me!

— Por isso, elevo para vós minha oração, neste tempo favorável, Senhor Deus! Respondei-me, pelo vosso imenso amor, pela vossa salvação que nunca falha!

— Pobre de mim, sou infeliz e sofredor! Que vosso auxílio me levante, Senhor Deus! Cantando eu louvarei o vosso nome e agradecido exultarei de alegria!

— Humildes, vede isto e alegrai-vos: o vosso coração reviverá, se procurardes o Senhor continuamente! Pois nosso Deus atende à prece dos seus pobres, e não despreza o clamor de seus cativos.

Evangelho (Mt 11,20-24)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 20Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido.

21“Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque, se os milagres que se realizaram no meio de vós, tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza.

22Pois bem! Eu vos digo: no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. 23E tu, Cafarnaum! Acaso serás erguida até o céu? Não! Serás jogada no inferno! Porque, se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje! 24Eu, porém, vos digo: no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós!”

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Nossa conversão é a maior bênção que podemos receber

“Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido” (Mateus 11,20).

Há um erro e uma ilusão muito grande da nossa parte quando nos colocamos, em nossa relação com Deus, na atitude de espectadores. Espectadores são aqueles que esperam, são aqueles que apenas querem ver. Na relação com Deus, não há apenas a relação de espectadores, mas há a relação de comprometimento.

Não adianta admirar o que Jesus prega, não adianta achar louvável o que Jesus faz, menos ainda esperar de Jesus curas, milagres e bênçãos, sendo que a maior bênção, a maior cura e o maior milagre é a nossa conversão, é a nossa transformação interior. Nada se compara a um coração convertido, nada se compara à dimensão da graça, do que a mudança do coração humano.

Nós, muitas vezes, comportamo-nos diante de Deus como meros espectadores, vamos à missa, participamos das coisas de Deus — e isso é muito bonito e muito louvável, Deus nos abençoa –, mas não nos comprometemos, não nos empenhamos em mudar e nos converter.

É verdade que ninguém se converte sozinho, é a graça de Deus que nos converte, mas é mais verdade ainda que a graça d’Ele não age num coração que não se abre, é mais verdade ainda que a graça de Deus não é eficaz num coração que não se empenha pela mudança de vida.

A maior bênção, a maior cura e o maior milagre é a nossa conversão, é a nossa transformação interior

Se eu preciso me converter para a paciência, eu preciso me esforçar para ser uma pessoa paciente, e Deus vai me abençoar, vai me iluminar, o seu Espírito vai me socorrer, mas eu preciso querer ser paciente. Se eu quero deixar de beber e não corto os vínculos ou as situações que me levam às bebidas alcoólicas, não vou me converter. Sei que preciso deixar esse vício, sei que preciso deixar de fazer isso, sei que preciso mudar isso na minha vida, mas não posso ficar naquela atitude passiva, esperando talvez o dia que não chegue, para que eu mude e me converta. Todo dia da nossa vida é um dia para nos convertermos.

Todas as vezes que a Palavra de Deus chega ao nosso coração, ela vem como um apelo de conversão e de transformação. Eu creio nos milagres de Deus e confesso, com toda minha alma, que não há milagre maior do que se converter a cada dia; não há graça mais sublime do que um coração ressentido e magoado que perdoa o seu irmão; não há graça mais sublime do que uma pessoa que lhe fazer mal e você fazer o bem a ela; não há graça de conversão mais transformadora na vida do que fazer o bem a quem nos faz o mal; não há graça mais sublime do que quem tem vícios deixá-los de lado e procurar virtude. Quem vive de falar mal começa a fazer o bem e a falar bem do próximo.

Precisamos contemplar em nossa vida os milagres de Jesus, precisamos contemplar em nossa vida a ação de Jesus, pois Ele quer nos converter a cada dia.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova. Contato: padrerogercn@gmail.com – Facebook