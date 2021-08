Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 13/08/2021

Primeira Leitura (Js 24,1-13)

Leitura do Livro de Josué.

Naqueles dias, 1Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Israel e convocou os anciãos, os chefes, os juízes e os magistrados, que se apresentaram diante de Deus.

2Então Josué falou a todo o povo: “Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Vossos pais, Taré, pai de Abraão e de Nacor habitaram outrora do outro lado do rio Eufrates e serviram a deuses estranhos.

3Mas eu tirei Abraão, vosso pai, dos confins da Mesopotâmia, e o conduzi através de toda a terra de Canaã, e multipliquei a sua descendência. 4Dei-lhe Isaac, e a este dei Jacó e Esaú. E a Esaú, um deles, dei em propriedade o monte Seir; Jacó, porém, e seus filhos, desceram para o Egito.

5Em seguida, enviei Moisés e Aarão e castiguei o Egito com prodígios que realizei em seu meio, e depois disso vos tirei de lá. 6Fiz, portanto, que vossos pais saíssem do Egito, e assim chegastes ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais, com carros e cavaleiros, até o mar Vermelho. 7Vossos pais clamaram então ao Senhor, e ele colocou trevas entre vós e os egípcios. Depois trouxe sobre estes o mar, que os recobriu. Vossos olhos viram todas as coisas que eu fiz no Egito e habitastes no deserto muito tempo.

8Eu vos introduzi na terra dos amorreus que habitavam do outro lado do rio Jordão. E, quando guerrearam contra vós, eu os entreguei em vossas mãos, e assim ocupastes a sua terra e os exterminastes.

9Levantou-se então Balac, filho de Sefor, rei de Moab, e combateu contra Israel, e mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. 10Eu, porém, não o quis ouvir. Ao contrário, abençoei-vos por sua boca, e vos livrei de suas mãos.

11A seguir, atravessastes o Jordão e chegastes a Jericó. Mas combateram contra vós os habitantes desta cidade – os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os gergeseus, os heveus e os jebuseus. Eu, porém, entreguei-os em vossas mãos. 12Enviei à vossa frente vespões que os expulsaram da vossa presença – os dois reis dos amorreus – e isso não com a tua espada nem com o teu arco. 13Eu vos dei uma terra que não lavrastes, cidades que não edificastes, e nelas habitais, vinhas e olivais que não plantastes, e comeis de seus frutos.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 135)

— Eterna é a sua misericórdia!

— Eterna é a sua misericórdia!

— Demos graças ao Senhor, porque ele é bom: porque eterno é seu amor! Demos graças ao Senhor, Deus dos deuses: porque eterno é seu amor! Demos graças ao Senhor dos senhores: porque eterno é seu amor!

— Ele guiou pelo deserto o seu povo: porque eterno é seu amor! E feriu por causa dele grandes reis: porque eterno é seu amor! Reis poderosos fez morrer por causa dele: porque eterno é seu amor!

— Repartiu a terra deles como herança: porque eterno é seu amor! Como herança a Israel, seu servidor: porque eterno é seu amor! De nossos inimigos libertou-nos: porque eterno é seu amor!

Evangelho (Mt 19,3-12)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 3alguns fariseus aproximaram-se de Jesus, e perguntaram, para o tentar: “É permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo?” 4Jesus respondeu: “Nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? 5E disse: ‘Por isso, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne’ 6De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe”.

7Os fariseus perguntaram: “Então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher?” 8Jesus respondeu: “Moisés permitiu despedir a mulher, por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. 9Por isso, eu vos digo: quem despedir a sua mulher – a não ser em caso de união ilegítima – e se casar com outra, comete adultério”. 10Os discípulos disseram a Jesus: “Se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se”.

11Jesus respondeu: “Nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. 12Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim; outros, porque os homens assim os fizeram; outros, ainda, se fizeram incapazes disso por causa do Reino dos Céus. Quem puder entender entenda”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Ressaltemos o valor da união do homem e da mulher

“'Por isso, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne'. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe ” (Mateus 19,5-6).

É difícil para os discípulos compreenderem, é difícil para os fariseus compreenderem, é difícil para os homens de ontem e de hoje entrarem na profundidade do mistério da união da vida conjugal. A vida matrimonial é uma bênção, aliás, foi a única bênção que não foi abolida nem pelo castigo, nem pelo pecado; é a bênção que foi dada no princípio, a união conjugal do homem e da mulher.

Quando se estiver desempregado - veja que beleza e que graça! - já não são dois, mas uma só carne. É claro que em termos de pessoas são duas pessoas distintas, um é o homem, outro é a mulher, mas quando são atraídos pelos laços do amor, quando são atraídos por esses laços maravilhosos, que é o amor de Deus colocado no coração do homem e da mulher, eles se atraem. Aqui não é simplesmente uma atração física, porque se para só atração física é atração carnal, e só ela não é capaz jamais de manter um homem unido a uma mulher.

Quando quer fazer prevalecer a individualidade, o “cada um por si”, não tem união conjugal que dure

Aqui não é só uma atração intelectual, aqui é uma atração da vida, é uma atração amorosa e divina. Se essa atração é verdadeira e direcionada, purificada e cuidada, mais do que uma atração, ela vai se tornar uma realidade. A união do homem com a mulher é uma união divina, sagrada, abençoada, de modo que, nesse mistério, estão se tornando uma só carne.

É dessa carne que formam uma só família, é dessa família que brota o dom mais sublime da vida humana, que são os filhos que brotam dessa união conjugal. Nem entro aqui na discussão sobre outras formas de união que a sociedade discute, quero apenas parar no contexto do divino, do sagrado. Não há outra forma da vida humana brotar do que esta união conjugal do homem e da mulher, como o Criador concebidoeu desde o princípio.

Mais do que nunca, precisamos ressaltar o valor da união do homem e da mulher, uma união conjugal e matrimonial. Não podemos relativizar simplesmente, porque o mundo e as tendências estão mostrando outras coisas. Não estamos atrás de tendências, estamos atrás do Criador.

O próprio Jesus está dizendo que a dureza de coração foi quem tirou o brilho da união conjugal. Moisés, em meio a toda aquela situação, teve que permitir o divórcio, mas não foi assim que Deus quis, não é assim que Ele quer. Eu sei que acaba em hipóteses tendo que tolerar a separação, porque a coisa se tornou tão humanamente impossível de estar junto, que não há outro caminho a não ser separar. Mas é importante lembrar que essa não é a regra, são as exceções que vão nascendo devido à dureza do coração ou como uniões que não tiveram a maturidade e a formação suficiente.

Não podemos perder o ponto de partida, e o ponto de partida é também o ponto de chegada, e esse ponto de partida / chegada é o amor que brota do coração de Deus Não podemos criar outras formas de conceber o matrimônio e pregar simplesmente a união livre , uma união enquanto durar. Desculpe, são formas mundanas, e nós estamos querendo entender o que é casar-se segundo o coração de Deus.

Casar-se segundo o coração de Deus é uma união bela, a união unitiva do homem com a mulher que formam uma só realidade. Quando quer fazer prevalecer a individualidade, o “cada um por si”, não tem realmente união conjugal que dure, mas quando sabe um morrer para que o outro viva e há doação, esforço e oração, a graça de Deus transforma isso numa bênção para toda a vida, até que a morte os separe.

Deus abençoe você!