Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 13/10/2020

Primeira Leitura (Gl 5,1-6)

Leitura da Carta de São Paulo aos Gálatas.

Irmãos, 1é para a liberdade que Cristo nos libertou. Ficai pois firmes e não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. 2Eis que eu, Paulo, vos digo que Cristo não será de nenhum proveito para vós, se vos deixardes circuncidar.

3Mais uma vez, atesto a todo homem circuncidado que ele está obrigado a observar toda a Lei. 4Vós que procurais a vossa justificação na Lei rompestes com Cristo, decaístes da graça. 5Quanto a nós, que nos deixamos conduzir pelo Espírito, é da fé que aguardamos a justificação, objeto de nossa esperança. 6Com efeito, em Jesus Cristo, o que vale é a fé agindo pela caridade; observar ou não a circuncisão não tem valor algum.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Sl 118)

— Senhor, que desça sobre mim a vossa graça!

— Senhor, que desça sobre mim a vossa graça e a vossa salvação que prometestes!

— Não retireis vossa verdade de meus lábios, pois eu confio em vossos justos julgamentos!

— Cumprirei constantemente a vossa lei; para sempre, eternamente a cumprirei!

— É amplo e agradável meu caminho, porque busco e pesquiso as vossas ordens.

— Muito me alegro com os vossos mandamentos, que eu amo, amo tanto, mais que tudo!

— Elevarei as minhas mãos para louvar-vos e com prazer meditarei vossa vontade.

Evangelho (Lc 11,37-41)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Lucas.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 37enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. 38O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. 39O Senhor disse ao fariseu: “Vós fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. 40Insensatos! Aquele que fez o exterior não fez também o interior? 41Antes, dai esmola do que vós possuís e tudo ficará puro para vós”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Quem repara na vida dos outros não cuida do seu coração

“O Senhor disse ao fariseu: ‘Vós fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades’” (Lucas 11,39).

O fariseu estava admirado porque Jesus não lavou as mãos antes de comer. O fariseu estava preocupado com as coisas externas. Sabe essa nossa mania, maneira e vício terrível de tudo julgar? Algumas coisas até fazemos questão de comentar, reparar, a pessoa vive reparando na vida dos outros. Quando não falamos expressamos nos sentimentos; o olhar de condenação, de reparação já diz. Essa pessoa vive de reparar na vida dos outros.

Você pode ter certeza, quem repara na vida dos outros não cuida do seu coração. Quem cuida do seu coração não tem tempo de reparar na vida dos outros, porque tem tanta coisa para cuidar dentro de si que não vai perder tempo julgando ninguém.

Não podemos ser fariseus porque a mentalidade farisaica e hipócrita é esta: ela limpa o copo, tudo está maravilhoso, ela limpa todas as coisas externas, a casa. A aparência está maravilhosa, ela faz tratamento de pele, tudo está limpinho, mas o interior não cuida.

Não estou dizendo que não precisamos cuidar do exterior, muito pelo contrário, temos de cuidar, tomar banho, fazer o melhor por nós, mas o melhor que podemos fazer por nós começa por dentro e não por fora. Não adianta tanta aplicação para cuidar do corpo que vai perecer e não cuidarmos do coração, o deixarmos envaidecer e, assim, ele se flagelar.

Quem cuida do seu coração não tem tempo de reparar na vida dos outros porque tem tanta coisa para cuidar dentro de si

Para não sermos fariseus na vida, é preciso cuidar do interior. Não dá para negar que dentro de nós há muita coisa boa: temos generosidade, bondade e amor, mas não há de negar que acumulamos as sujeiras do mundo. Se acumulamos no corpo, se saímos para andar lá fora, passamos um dia trabalhando, chegando em casa precisamos tomar aquele banho para tirar as impurezas que, durante o dia, absorvemos. Imagina o que não absorvemos dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, dentro do nosso ser!?

Por isso, é importante cuidarmos de purificar aqui dentro, porque a aparência ilude e engana, está tudo muito bem e maquiado. Não se deixe levar pelas aparências de redes sociais. Na rede social todo mundo é bonito e maravilhoso, todo mundo só tem coisas boas para contar, todo mundo está naquela maquiagem, está só mostrando coisas lindas e maravilhosas.

Não se deixe enganar nem engane a si próprio. Não é para todo mundo aparecer depressivo, deprimido, para baixo, mas precisamos da humildade de se cuidar a cada dia. Cuidar do interior, da alma, do coração, se aplicar com determinação para a purificação da alma e dos sentidos, para que o exterior corresponda àquilo que está dentro de nós.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova. Contato: padrerogercn@gmail.com – Facebook