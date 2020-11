Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 13/11/2020

Primeira Leitura (2Jo 4-9)

Leitura da Segunda Carta de São João.

4Muito me alegrei, Senhora, por ter encontrado alguns dos teus filhos que caminham conforme a verdade, segundo o mandamento que recebemos do Pai. 5E agora, Senhora, eu te peço – não que te esteja escrevendo a respeito de um novo mandamento, pois se trata daquele que temos desde o princípio: amemo-nos uns aos outros. 6E amar consiste no seguinte: em viver conforme os seus mandamentos.

Este é o mandamento que ouvistes desde o início para guiar o vosso proceder. 7Acontece que se espalharam pelo mundo muitos sedutores, que não confessam a Jesus Cristo encarnado. Está aí o Sedutor, o Anticristo. 8Tomai cuidado, se não quereis perder o fruto do vosso trabalho, mas sim, receber a plena recompensa. 9Todo o que não permanece na doutrina de Cristo, mas passa além, não possui a Deus. Aquele que permanece na doutrina é o que possui o Pai e o Filho.

- Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial (Sl 118)

— Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo!

— Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo!

— Feliz o homem que observa seus preceitos, e de todo o coração procura a Deus!

— De todo o coração eu vos procuro, não deixeis que eu abandone a vossa lei!

— Conservei no coração vossas palavras, a fim de que eu não peque contra vós.

— Sede bom com vosso servo, e viverei, e guardarei vossa palavra, ó Senhor.

— Abri meus olhos, e então contemplarei as maravilhas que encerra a vossa lei!

Evangelho (Lc 17,26-37)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Lucas.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 26“Como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. 27Eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. 28Acontecerá como nos dias de Ló: comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. 29Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. 30O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. 31Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa. E quem estiver nos campos não volte para trás. 32Lembrai-vos da mulher de Ló. 33Quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la; e quem a perde vai conservá-la. 34Eu vos digo: nesta noite, dois estarão numa cama; um será tomado e o outro será deixado. 35Duas mulheres estarão moendo juntas; uma será tomada e a outra será deixada. 36Dois homens estarão no campo; um será levado e o outro será deixado”. 37Os discípulos perguntaram: “Senhor, onde acontecerá isso?” Jesus respondeu: “Onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres”.

— Palavra da Salvação.

Estejamos sempre com o coração em Deus

“Eu vos digo: nesta noite, dois estarão numa cama; um será tomado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo juntas; uma será tomada e a outra será deixada” (Lucas 17,34-35).

O Reino de Deus, que chegará de forma definitiva para levar aqueles que a ele pertencem, pegará todos nós de surpresa. Existem boas surpresas e existem más surpresas, existem surpresas agradáveis e desagradáveis, mas o Reino de Deus só pode ser coisa agradável para nós, só pode ser a melhor surpresa de cada dia. Ele só não pode nos surpreender quando não estamos preparados ou não estamos vivendo nele.

Assim como Jesus diz que aconteceu nos dias de Noé, também vai acontecer. Noé preparou, mas ninguém ligou para ele. Como aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam, ninguém deu atenção. Estamos vivendo uma geração que, muitas vezes, está da mesma forma, está todo mundo comendo, bebendo, cuidando da sua vida e não damos atenção a Deus, à Palavra de Deus, à nossa própria vida, a se cuidar e ser vigilante.

O coração daquele que teme a Deus também O ama e estará sempre n’Ele

Aqui, o cuidado não é para se ter medo, e sim o cuidado da advertência. Você vai procurar um médico e ele diz: “Tem que se cuidar porque você está comendo excessivamente e suas taxas não estão boas”. Então, preciso me cuidar e muita gente que não se cuidou perdeu a saúde, morreu de forma inesperada porque não deu atenção para aquilo que era o essencial: cuidar da saúde.

Cuidar do coração, da vida, da nossa casa, da nossa família e, sobretudo, da nossa salvação… Temos que cuidar a cada dia. Por isso, numa mesma casa a salvação não será coletiva, vão estar o marido e a mulher dormindo na mesma cama, o marido vai estar com o coração em Deus e a mulher não vai estar, ou pelo contrário, muitas vezes é a mulher que está e o marido não está. O bom é que os dois estejam com o coração em Deus, mas se não estiverem, um será levado e o outro vai ser deixado, vai ser levado para estar com Deus e o outro vai ser deixado. Duas mulheres estarão no salão arrumando o cabelo, já que é uma coisa mais moderna; uma mulher está lá em Deus, mas a outra não está. Então, não é porque estão no mesmo lugar, porque duas pessoas estarão até na igreja, uma vai estar com o coração em Deus e a outra não.

Muitas vezes, estamos até no mesmo espaço religioso, é preciso falar essa verdade, mas estar no mesmo lugar não significa que todos os corações ali estejam em Deus.

“Onde está o teu tesouro, ali está o seu coração” (Mateus 6,21). Então, se o seu tesouro é Deus, o seu coração estará n’Ele vigilante, acordado ou dormindo, trabalhando ou meditando, viajando ou em qualquer lugar. O coração daquele que teme a Deus também O ama e estará sempre n’Ele.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova.