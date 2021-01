Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 14/01/2021

Primeira Leitura (Hb 3,7-14)

Leitura da Carta aos Hebreus.

Irmãos, 7escutai o que declara o Espírito Santo: “Hoje, se ouvirdes a sua voz, 8não endureçais os vossos corações, como aconteceu na provocação, no dia da tentação, no deserto,9onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, 10embora vissem as minhas obras, durante quarenta anos.

Por isso me irritei com essa geração e afirmei: sempre se enganam no coração e desconhecem os meus caminhos. 11Assim jurei em minha ira: não entrarão no meu repouso”. 12Cuidai, irmãos, que não se ache em algum de vós um coração transviado pela incredulidade, levando-o a afastar-se do Deus vivo. 13Antes, animai-vos uns aos outros, dia após dia, enquanto ainda se disser “hoje”, para que nenhum de vós se endureça pela sedução do pecado – 14pois tornamo-nos companheiros de Cristo, contanto que mantenhamos firme até o fim a nossa confiança inicial.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Sl 94)

— Oxalá ouvísseis hoje a sua voz: não fecheis os vossos corações.

— Oxalá ouvísseis hoje a sua voz: não fecheis os vossos corações.

— Vinde adoremos e prostremo-nos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou! Porque ele é o nosso Deus, nosso Pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão.

— Oxalá ouvísseis hoje a sua voz: “Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa, no deserto, aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras”.

— Quarenta anos desgostou-me aquela raça e eu disse: “Eis um povo transviado, seu coração não conheceu os meus caminhos!” E por isso lhes jurei na minha ira: “Não entrarão no meu repouso prometido!”

Evangelho (Mc 1,40-45)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Marcos.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 40um leproso chegou perto de Jesus, e de joelhos pediu: “Se queres, tens o poder de curar-me”. 41Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele, e disse: “Eu quero: fica curado!” 42No mesmo instante, a lepra desapareceu, e ele ficou curado.

43Então Jesus o mandou logo embora, 44falando com firmeza: “Não contes nada disso a ninguém! Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece, pela tua purificação, o que Moisés ordenou, como prova para eles!” 45Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade: ficava fora, em lugares desertos. E de toda parte vinham procurá-lo.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Tenhamos compaixão por aquele que sofre

“Se queres, tens o poder de curar-me”. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele, e disse: ‘Eu quero: fica curado!’” (Marcos 1,40-41).

Temos aqui duas realidades que se encontram, a realidade de um leproso que está todo chagado, ferido e tomado pela lepra, mas cheio de humildade se humilha aos pés do Senhor e reconhece que Jesus tem o poder de curá-lo. Do outro, temos Jesus, Senhor e Mestre, mas movido por profundo amor e compaixão, é Ele quem se compadece daquele que sofre, quem vive humilhações e tantas situações da vida e volta-se com amor e compaixão para cuidar, curar e libertar aquele homem que d’Ele se aproxima.

Voltemo-nos para o coração de Jesus, voltemo-nos inteiros para a presença de Jesus e peçamos: “Jesus, tenha compaixão de mim”. “Jesus, tenha misericórdia de mim”. “Jesus, se tu queres, tem o poder de curar-me”.

Uma vez que somos curados por Jesus, libertos por Ele, tomemos em nós os sentimentos de Jesus, tomemos em nós o coração de Jesus. Que também tenhamos amor e compaixão por aquele que sofre, por aquele que está passando as dores da humanidade.

O Deus que te deu e que te dá quer que você tenha compaixão pela dor e pelo sofrimento do outro

Sei que eu e você temos dores, mas não façamos das nossas dores as maiores dores, não façamos das nossas dores o drama da humanidade. Quando você se voltar para a dor do outro, para aquilo que o outro passa e sofre, você verá que a sua dor é muito pequena.

Não passe nenhum tempo da sua vida sem se dirigir aos doentes, aos enfermos que estão nos leitos de hospitais, nas casas. Sei que vivemos num tempo de pandemia. Que difícil! Que situação complexa! É muito humilhante para tantas pessoas, alguns conseguem tratamentos (com todo o perdão da palavra) ‘vip’; outros mal tem como enfrentar a dor de cada dia.

Lembre-se de que há muita gente sofrendo, doente, está doendo muito a dor física, a dor da alma, mas também a dor do abandono. Lembre-se de que muitos estão sendo esquecidos e nós estamos só gritando a Deus por nós, para que tenhamos. “Porque Deus me deu”, “Porque Deus me dá”. O Deus que te deu e que te dá quer que você dê amor, cuidado, atenção e tenha compaixão pela dor e pelo sofrimento do outro.

Deus abençoe você!