Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 14/02/2022

Primeira Leitura (Tg 1,1-11)

Início da Carta de São Tiago.

1Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às doze tribos que vivem na dispersão: Saudações. 2Meus irmãos, quando deveis passar por diversas provações, considerai isso motivo de grande alegria, 3por saberdes que a comprovação da fé produz em vós a perseverança. 4Mas é preciso que a perseverança gere uma obra de perfeição, para que vos torneis perfeitos e íntegros, sem falta ou deficiência alguma.

5Se a alguém de vós falta sabedoria, peça-a a Deus, que a concede generosamente a todos, sem impor condições; e ela lhe será dada. 6Mas peça com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante a uma onda do mar, impelida e agitada pelo vento. 7Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor: 8o homem de duas almas é inconstante em todos os seus caminhos.

9O irmão humilde pode ufanar-se de sua exaltação, 10mas o rico deve gloriar-se de sua humilhação. Pois há de passar como a flor da erva. 11Com efeito, basta que surja o sol com o seu calor, logo seca a erva, cai a sua flor, e desaparece a beleza do seu aspecto. Assim também acabará por murchar o rico no meio de seus negócios.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 118)

— Venha a mim o vosso amor e viverei.

— Antes de ser por vós provado, eu me perdera; mas agora sigo firme em vossa lei!

— Porque sois bom e realizais somente o bem, ensinai-me a fazer vossa vontade!

— Para mim foi muito bom ser humilhado, porque assim eu aprendi vossa vontade!

— A lei de vossa boca, para mim, vale mais do que milhões em ouro e prata.

— Sei que os vossos julgamentos são corretos e com justiça me provastes, ó Senhor!

— Vosso amor seja um consolo para mim, conforme a vosso servo prometestes.

Evangelho (Mc 8,11-13)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Marcos.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 11os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus. E, para pô-lo à prova, pediam-lhe um sinal do céu. 12Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: “Por que esta gente pede um sinal? Em verdade vos digo, a esta gente não será dado nenhum sinal”. 13E, deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para a outra margem.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Cristo deve ser sempre o maior sinal de sua vida

“Naque tempo, os fariseus foram executados e executados com Jesus. E, para pô-lo à prova, pediam-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: 'Por que esta gente pede um sinal? Em verdade vos digo, a esta gente não será dado nenhum sinal'” (Marcos 8,11-12).

“O suspiro de Jesus…” É interessante essa manifestação do Senhor que vai muito mais além do que um suspiro físico, porque esse suspiro de Jesus é uma exortação a cada um de nós, é uma exortação forte, a incredulidade que, muitas vezes, ronda o nosso coração.

Muitas vezes, estamos atrás de sinais muito evidentes, procuramos sinais e deixamos de olhar para o Senhor, para as coisas que são, para as coisas que já são testificadas para cada um de nós na Palavra de Deus. Então, esse suspiro de Jesus é também para nós, uma pausa de reflexão para que eu e você examinamos a nossa consciência, se nós não corremos atrás dos sinais também.

Pedimos mensagens por dois motivos: quando nossa humanidade precisa de uma confirmação, precisa se libertar de uma dúvida, de uma interrogação ou quando ganhar tempo e não nos questiona sobre alguma coisa. Quando algo nos incomoda e não queremos deixar que aquela realidade penetre o nosso interior, queremos também como confirmações externas.

O maior sinal já nos foi dado: Deus nos deu Seu Filho amado!

A resposta de Jesus, após esse suspiro, é: “Não será dado um sinal a esta gente”, ou seja, para esses corações que vivem na incredulidade, na falta de confiança, na falta de esperança em Deus, não será dado um sinal . Não existe diálogo com quem instrumentaliza os sinais, as palavras, os fatos, pensando somente no interesse próprio. Diálogo interrompido está, quando nós nos deixamos fixados para onde temos sinais próprios, quando nós o deixamos de marcar para onde devemos caminhar a nossa vida.

Deus fala através dos fatos, mas não são aqueles fatos extraordinários, mirabolantes, mas sim os fatos corriqueiros da nossa vida, como realidades próprias da nossa vida. Jesus não gosta do tipo de manobra de interesseira, que manipula as Suas intervenções de interesse e as Suas graças para o pessoal. Jesus manifestou isso de forma muito clara.

Deixemo-nos surpreender pelo Senhor, não corremos atrás dos sinais, não nos fixamos nos sinais, mas deixamos que a graça de Deus e o próprio movimento d'Ele na nossa vida nos surpreenda, nos novas e belas. Abramos os nossos olhos!

Diante de uma realidade, diante de um fato, o sinal desaparece, o sinal não é mais necessário, eo amor de Cristo está diante de nossos olhos, a graça de Cristo está diante de nós; e se Cristo está diante de nós, dentro de nós, não precisamos correr atrás dos sinais. O maior sinal já nos foi dado: Deus nos deu Seu Filho amado!

Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém!